EEUU: Expulsan de comisiones del Congreso a legisladora republicana cercana a teorías conspiranoicas

Una profundamente dividida Cámara de Representantes de Estados Unidos ha expulsado a la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene de las dos comisiones a las que pertenecía, una sanción sin precedentes que los demócratas aseguran que se ganó al esparcir violentas teorías de la conspiración cargadas de odio.

Subrayando el embrollo político en el que sus comentarios incendiarios metieron a su partido, casi todos los republicanos votaron en contra de la iniciativa demócrata para expulsarla de las comisiones legislativas, pero ninguno de ellos defendió su largo historial de publicaciones indignantes en redes sociales.

La votación del jueves, casi en proporción partidista de 230-199, se convirtió en otra instancia en la que las teorías de conspiración se vuelven campos de batalla políticos, lo que sucedió con frecuencia durante la presidencia de Donald Trump, que promovió esas teorías y apoyó públicamente a grupos que las propagan.

El exmandatario enfrenta un juicio en el Senado la próxima semana por incitar a una insurrección después de que una turba, avivada por sus falsas acusaciones de fraude electoral, atacara el Capitolio el pasado 6 de enero.

La disputa del jueves también resaltó el revuelo y las complejidades políticas que Greene ‒una experta en provocar a los demócratas, la autopromoción y la recaudación de fondos de campaña‒ ha desatado desde que se convirtió en candidata a representante el año pasado.

Greene no mostró signos de arrepentimiento el viernes. “Me desperté temprano esta mañana literalmente riéndome pensando en lo idiotas que son los demócratas por darle tiempo libre a alguien como yo”, tuiteó. No obstante, no dijo cómo usará ese tiempo.

Once republicanos se unieron a los 219 demócratas para aprobar la expulsión de Greene de las comisiones, mientras que 199 legisladores republicanos votaron en contra.

Greene era parte de las comisiones de Educación y de Trabajo y Presupuesto. Los demócratas se mostraron especialmente horrorizados por su asignación al panel de educación, considerando las dudas que había expresado en el pasado sobre las masacres ocurridas en escuelas de Florida y Connecticut.