Entrevista a Christian González desde Ecuador: «Se acerca el fin de una época neoliberal, totalitaria, el fin de una política de extermino contra el pueblo»

Por Carlos Aznárez/ Resumen Latinoamericano.

La situación creada en Ecuador después del triunfo de Andrés Arauz y la pelea minuto a minuto sobre quien será el que lo acompañe en la segunda vuelta ha generado expectativa en el continente. No es para menos, ya que si bien Arauz ha ganado ampliamente, ahora deberá buscar aliados para consolidar en abril esa victoria.

Para hablar de cómo se está analizando el presente, pensando en el futuro más cercano, hablamos con un gran luchador, enrolado en la Revolución Ciudadana, Christian González.

Fue uno de los más entonadamente perseguidos por el gobierno de Lenin Moreno, y junto con Virgilio Hernández y Paola Pabón pasaron también por la cárcel. Ahora, Christian viene militando la campaña de Arauz y festeja el resultado obtenido.

– ¿Qué balance hacen desde las filas de quienes apoyan a Andrés Arauz sobre su elocuente ventaja con respecto aún siguen peleando el segundo lugar?

-Decirte que estamos muy contentos y motivados por el resultado histórico obtenido, luego de una persecución e intentos sistemáticos de proscripción, de haber logrado este triunfo sobre el segundo que aún no se ha definido. Creo que es uno de los elementos y de los factores que van construir una victoria el 11 de abril. Estamos contentos, motivados y procesando la información y dando seguimiento con la militancia, levantamos actas y consolidamos en todo el país la victoria popular. Este triunfo para el progresismo de la región y de Ecuador es una de las noticias más alentadoras. Consideramos que se acerca el fin de una época neoliberal, totalitaria, el fin de una política de extermino contra el pueblo. Estamos contentos, estamos motivados y predispuestos con el espíritu democrático que tenemos desde Revolución Ciudadana. Y también con las fuerzas que han integrado la coalición Unión por la Esperanza y los partidos que han acompañado. Creo que se acerca la conducción de una alternativa popular para mejores días del pueblo ecuatoriano.

– ¿Cómo ha sido el recorrido del voto correísta en las distintas ciudades del país?

-Tenemos, de los datos preliminares, esa diferencia de 12 puntos con el segundo en cuestión. En lo que hace a cada una de las provincias, sabemos que en la región costanera, obtuvimos una amplia victoria. Tenemos allí una consolidación importante y también contamos con datos positivos en toda la sierra. Hemos obtenido segundos lugares en provincias donde ha sido esquiva nuestra participación en lo electoral, no hemos tenido esos resultados antes. Hace dos años, por ejemplo, no fue tan favorable ni tan amplio como ahora. Por eso creo que el análisis que debe de hacerse es en perspectiva de lo que hemos trazado. Creo que tenemos que consolidarnos como principal fuerza política. Nos hemos levantado con un importante número de asambleístas que vamos a convertirnos en asambleístas de la mayor fuerza política. Va a ser el bloque más numeroso de la Asamblea Nacional, seguido por el bloque de Pachakutik e Izquierda Democrática. Andrés Arauz, nuestro compañero candidato, dijo en redes sociales que el progresismo más plurinacional y de la democracia han enterrado al neoliberalismo. En suma, esas tres expresiones, esas tres fuerzan son el 70% y es vital que la sociedad ecuatoriana no quiere mas neoliberales, no quiere más privatizaciones, gente que lo que hace es atender a las elites. Creo que es un claro mensaje de lo que va a pasar en Ecuador.

– El segundo lugar para obtener el pase a la segunda vuelta está aún por dilucidar entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso. La diferencia es muy estrecha y se mide por décimas. ¿Con quién crees que es mejor que compita Andrés Arauz?

-Como lo dijo en rueda de prensa Andrés Arauz, seremos respetuosos de la democracia y de quien de esa voluntad popular pueda pasar a la segunda vuelta. Estamos preparados para asumir este gran reto. Creo personalmente, que cualquiera de los dos va a contar con los miembros del bloque en el poder. No habrá distinción ni caracterización por fuera de lo normal. A los dos los apoyará la banca, los apoyarán los medios de comunicación, a los dos los apoyarán las ONGs y la embajada (norteamericana). Estamos afinando estrategias, consolidando estructuras, tomando contacto con la organización a nivel nacional para que de manera inmediata logremos ponernos en autos y seguir impulsando esta nueva etapa de la campaña. Consideramos que sea quien sea nuestro adversario político en lo electoral, vamos a tener que asumir este escenario que se caracteriza por el bloqueamiento al binomio de la esperanza Arauz- Rabascall. Sin lugar a duda, los medios de comunicación ya hicieron eco y cerraron filas con los dos. Unos de los banqueros importantes de aquí ha dicho que si Yaku Pérez, es el candidato que se presentaría en segunda vuelta, tendría que contar con apoyo de una coalición nacional. Como ven, nos enfrentamos a los mismos. Ellos van a configurar un bloque. probablemente uno con corbata, otro con saxofón, pero son básicamente los mismos actores que impulsaran acciones en conjunto y de manera coordinadas. Estamos seguros que la voluntad popular nos permitirá alcanzar el triunfo. Tenemos que ser rigurosos, responsables, tenemos que trabajar, redoblar los esfuerzos, desplegarnos con sacrificio y sintonizarnos con las demandas de la gente. Empleo, seguridad, la pandemia ha sido una de las cosas que todavía no están siendo atendidas, creo que son las cosas para las que el binomio de la esperanza está proponiendo inmediatas soluciones a la sociedad ecuatoriana. Sin demagogia, con políticas responsables, atendiendo a todos los sectores y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Creo que el gobierno de Andrés y Rabascall tendrá esa característica. Tendrá inmediata respuesta para la reconstrucción de la vida, de la dignidad, como lo hemos venido planteando

– Hay una parte del discurso de Yaku Pérez que ilusiona fuera de Ecuador, por el contenido anti-extractivista, ¿qué hay de cierto en eso?, y ¿qué proponen ustedes. desde la posición de Andrés Arauz. frente al extractivismo, que es un tema que atraviesa transversalmente a todo el continente?

– Creo que el binomio de nuestro candidato ha sido firme, enfático y claro. Sin demagogia y usando herramientas de la misma constitución de 2008 que establece que esto será la construcción de manera colectiva. Hay mecanismos estipulados en la ley de participación ciudadana y control social que se llama “consulta previa”. Andrés Arauz ha dicho que las decisiones trascendentales estarán acompañadas del apoyo popular y de la gente. La gente tendrá un rol fundamental. En las condiciones económicas en la que está viviendo el país, abstenernos de poder tener un ingreso que solvente a nuestros médicos, policías, marginando las políticas extractivistas, creo que corre de demagogia, no es responsable, Es solamente una ilusión que hace apelar y seducir a una capa social que también al igual que nosotros, no nos gustaría sacar oro de las montañas, no nos gustaría seguir sacando un barril de petróleo de la tierra, pero tenemos la responsabilidad política de asumir que las principales preocupaciones y las principales dificultades que tenemos son económicas. Y las vamos a tener que enfrentar con los recursos que tenemos y de manera responsable. De manera sustentable, con la mano de la gente. Creo que hay una propuesta que es un cascarón, una ilusión y una demagogia frente a esto. Sabemos que el mismo candidato que está en contra de la política extractivista, había estado involucrado con las empresas mineras. Habla más de cuál ha sido su cambio frente a la postura de aquel momento. Creo que nosotros debemos concentrarnos en la propuesta y atender la crisis desde el minuto uno. Buscar las vacunas, reactivar economía, garantizar derechos, garantizar educación, que internet sea derecho humano como lo plantean Arauz y Rabascall. Estamos con cosas concretas, elementos objetivos, dando solución a las dificultades que vive la población en estos momentos

– ¿Cómo se va a dilucidar esto? Pongamos que Yaku Pérez se consolide en segundo puesto, y sea el quien enfrente a Arauz, ¿con quiénes se van a aliar ustedes? Automáticamente no se puede sumar el 19% de Lasso y el 19% de Pérez, porque el candidato no es dueño de los votos y la gente hace lo que quiere en última instancia, pero evidentemente van a tener que buscar aliados. ¿Algunos de los votantes de Izquierda Democrática y de otros partidos pueden ser convocados por Arauz?

– Para nosotros es importante hacer una convocatoria a sectores más amplios y diversos del país. Adentro y fuera del país ya que también contamos con apoyos internacionales. Obtuvimos un resultado histórico en el país y luego de la ruptura de 2017 obtuvimos 2 de 2 asambleístas entre los ecuatorianos que viven en Europa y eso es un resultado muy positivo. Pero respecto a las alianzas creo que, básicamente en esta parte, hay que tomar contacto y procesar los acercamientos a las fuerzas políticas que quieran embarcarse en este plan programático de recuperación de la patria. Quienes estén sintonizados con el trabajo, la cultura y la dignidad de los mejores días de Ecuador, creo que son los actores que se pueden articular en esta gran coalición que nos va a volver a reconformar. Vos hablabas de la Izquierda Democrática, pero creo que tienen que ser todos los actores. Convocar a todos con los que podamos encontrar elementos que nos ayuden a impulsar este proyector popular, nacional y que nos permita resolver los problemas de la ciudadanía serán actores importantísimos. Pero la otra cosa que estamos discutiendo al interior de la organización, es que la verdadera alianza es con la ciudadanía. Con la profundidad de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades, de las organizaciones sociales, con esa base y esos compañeros y compañeras que atienden y se sintonizan con la propuesta de Andrés Arauz. Creo que los jóvenes y las mujeres deberán expresarse en esa coalición. Si bien es cierto que los partidos políticos podrán tener un rol preponderante, pero sería maravilloso tener voces de los jóvenes que vienen del campo de la lucha de las reivindicaciones juveniles, de las mujeres, porque ahí mejoraremos, podremos perfeccionar la propuesta que hacemos al país.

– En búsqueda de apoyos para este 11 de abril, cómo se van a comunicar con el movimiento indígena. Te lo pregunto no porque ustedes y los que representa Arauz no tenga indígenas dentro de la coalición, sino para saber cómo se van a comunicar para atraer a los indígenas de la CONAIE con los que ustedes tuvieron rispideces importantes durante el gobierno de Rafael Correa.

– Creo que como manifiestas y mencionas, nosotros tuvimos vinculación permanente con los pueblos y nacionalidades indígenas. En la lista nacional, de los 5 seguros, 4 responden a esa expresión , la de los pueblos indígenas. Nuestro dirigente y electo asambleísta José Agualsaca es presidente de la Federación Ecuatoriana Indígena, confederación histórica, donde han militado Dolores Cacuango y Ricardo Ulcuango que fue dos veces presidente de uno de los brazos de la CONAIE, está también Paola Cabezas del pueblo afroecuatoriano. Creo que sin lugar a duda vamos a tener que estrechar las relaciones y ejercer toda la apertura para generar acercamientos. Obtuvimos resultados importantísimos en provincias donde la principal presencia es de pueblos y nacionalidades indígenas y es por la vinculación que tenemos, es por las condiciones en las cuales hemos establecido acercamiento. Creo que ahí venimos insistiendo en la alianza y tiene que ser así. El día de cierre de campaña de Arauz, en el parque El Arbolito, en la ciudad de Quito, estuvo en la tarima Alexandra una representante de las nacionalidades más importante de la Amazonia que es la presidente de la regional de la CONIAIE. Creo que eso es demostración permanente de que tenemos apertura y ellos además la confianza de generar acercamiento que correspondan a la construcción de un programa de unidad nacional que respete la diversidad y construya esfuerzos colectivos.

Transcripción: Julia Mottura/ Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Foto de portada: Virgilio Hernández, Christian González y Paola Pabón/ La Hora Ecuador.

