Entrevista a Rafael Correa: «Mientras no se resuelva la cuestión mediática, no habrá verdadera democracia en América Latina»

Hector Bernardo.

Contexto fue el único medio argentino que tuvo la posibilidad de participar en el conversatorio que, horas antes de las elecciones en Ecuador, llevó adelante el ex presidente Rafael Correa. El ex mandatario calificó la gestión de Lenín Moreno como «el peor gobierno de la historia de Ecuador», aseguró que Andrés Arauz ganará las elecciones contundentemente, pero remarcó que no hay garantías de que el gobierno de Moreno no intente un fraude y afirmó: «serán elecciones muy oscuras, por eso hay que ganar ampliamente para que no nos roben el triunfo presidencial». Correa también sostuvo que para vencer a las élites no alcanza con ganar elecciones, «hay que construir verdadero poder popular».

A continuación el conversatorio completo:

Tomado de Contexto / Foto de portada: Captura de pantalla.

