Honduras: Manuel Zelaya denuncia las políticas de EEUU

En una entrevista exclusiva a HispanTV, el expresidente de Honduras culpó a las políticas de Estados Unidos por los múltiples problemas que azotan a su país.

Más de 11 años después del golpe del Estado que le apartó del poder, José Manuel Zelaya Rosales concedió una entrevista a HispanTV en la que lamentó la dramática situación política, social y económica que vive su país.

El exmandatario recordó que todos los sufrimientos de los hondureños, desde la pobreza hasta la inseguridad son la consecuencia del apoyo que ofreció Washington al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y a la elección y reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández, denunciadas de fraude por la oposición.

Zelaya saludó el giro de Latinoamérica hacia la izquierda y esperó que esta ola llegue a su país, aunque precisó que lo que llamó la dictadura reinante, jamás soportaría su ascenso a la Presidencia.

El expresidente comentó la posibilidad que la Administración de Joe Biden ponga fin a la estrategia del dominio de Estados Unidos en Centroamérica.

Tambien aseguró que el imperialismo estadounidense es la razón de los graves problemas que vive América Latina.

Tras haber indicado que las agresiones contra Venezuela y el bloqueo contra Cuba son actos criminales del imperio norteamericano, Zelaya ha sostenido que actualmente hay un despertar más profundo de los pueblos latinoamericanos acerca de que el principal adversario para el desarrollo de la región es el imperialismo.

“Si no resolvemos el problema y replanteamos las relaciones con EEUU, América Latina no va salir de la pobreza, del atraso, de la miseria, del saqueo, de la privación de los recursos naturales, además de la destrucción de los conceptos más profundos sobre el humanismo”, ha precisado.

Se está formando un bloque internacional contra acciones groseras de EEUU

El político hondureño ha señalado que ahora, en la mismísima Centroamérica, hay mucha conciencia de que es necesario crear un bloque de países antiimperialistas, anticapitalistas, que privilegien el humanismo, que desarrollen las fuerzas y las potencialidades internas, la capacidad de producción interna, la sustitución de importaciones, el apoyo al derecho a la migración, el combate del racismo, el patriarcalismo y la promoción de los derechos femeninos.

“Hay toda la tendencia política e ideológica de saber cómo nos someten, cómo nos aplazan, cómo nos dominan, cómo nos han creado tan dependientes de las economías, de las potencias como EEUU y Europa”, ha agregado, haciendo hincapié en que esto es lo que siente él en todos los lugares con los que se está comunicando.

A su juicio, ante la existencia de grupos radicales de derecha hay que organizar grupos radicales de izquierda pacíficos, que realmente representen el primer paso, el combate contra la dictadura de EEUU, a fin de sustentar los principios democráticos, sociales, que son el camino de todas las civilizaciones en el siglo XXI.

Al respecto, ha anunciado la celebración de un seminario, organizado en noviembre de 2020 en Ciudad de México (capital mexicana), donde se emitió una convocatoria para un bloque internacional antiimperialista en defensa de la humanidad y de la naturaleza, que se está conformando con las delegaciones de diferentes continentes e incluso de EEUU, ya que hay muchos antiimperialistas dentro del mismo país norteamericano.

“Se trata de un bloque de personalidades, no de los países o partidos, aunque son bienvenidos, un bloque que digan al imperio que ¡basta ya!, que ya no nos engañen, que ustedes son los responsables de la destrucción del planeta, y que, si siguen sus acciones groseras y nefastas en contra de los pueblos, la mañana no tendrá un futuro”, ha subrayado.

También aseguró que EEUU impuso un “gobierno títere” en Honduras tras golpe de Estado de 2009, para implantar sus políticas “groseras”.

En el “post golpe de Estado, bueno, EEUU logra implantar, imponer, un gobierno títere totalmente abyecto y, de esa forma, pues, implanta sus políticas económicas, políticas de seguridad sumamente groseras”, en este país y en la región, ha reiterado José Manuel Zelaya Rosales en una entrevista concedida en exclusiva este sábado a la cadena HispanTV, poco más de 11 años después del golpe de Estado que le apartó del poder el 28 de junio de 2009.

De este modo, el exmandatario centroamericano ha recordado que todos los sufrimientos de los hondureños, desde la pobreza hasta la inseguridad, son consecuencia de la medida de EEUU de “imponer un golpe de Estado y dos fraudes electorales en 10 años en Honduras”, lo cual resultó en la elección y reelección del actual mandatario, Juan Orlando Hernández.

Mientras tanto, Zelaya ha enfatizado que “el servilismo” del Gobierno de Hernández a EEUU le ha costado caro al pueblo de este país, pues ha incidido en la economía, la seguridad y la justicia, además de provocar la promoción del crimen y el narcotráfico, entre otras cuestiones.

“El servilismo le ha costado caro a Orlando. El servilismo a EEUU le entregó todo, la economía, el sistema financiero, la seguridad del Estado, la justicia, a todos los entregó a EEUU. Entonces, simplemente le está pagando los costos de un mal gobierno, incrementó altísimamente la corrupción y el saqueo a las instituciones”, ha criticado.

El expresidente hondureño ha aseverado, además, que, dado que Honduras es un país del triángulo norte de Centroamérica, la influencia de EEUU es como la prioridad internacional de parte de la geopolítica de la región.

No obstante, Zelaya ha saludado el giro de Latinoamérica hacia la izquierda y espera que esta ola llegue a su país, subrayando que ganar las elecciones es el primer paso para “combatir la dictadura que ha montado EEUU aquí”.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: RedHonduras

