Iniciativa desde EEUU pide a Biden levantar sanciones contra Cuba

Estadounidenses, cubanos y personas de diversos credos políticos y religiosos de todo el mundo se suman hoy a una convocatoria del proyecto Puentes de Amor, que pide al presidente Joe Biden levantar sanciones al país caribeño.

El profesor cubanoamericano Carlos Lazo, uno de los promotores de la iniciativa, comparte por medio de las redes sociales el enlace para que cualquier persona interesada firme la carta abierta dirigida al mandatario estadounidense Joe Biden, en la cual abogan por el fin de sanciones y bloqueos.

Asimismo, figuran entre las solicitudes la reapertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana y la restauración del programa de reunificación familiar, suspendido por el expresidente Donald Trump desde 2017.

La misiva pide al actual gobierno de Washington establecer ‘políticas compasivas y humanas hacia’ Cuba, permitir que las aerolíneas estadounidenses puedan otra vez volar a las provincias de la isla caribeña, autorizar los envíos ilimitados de remesas, e incentivar las relaciones financieras y comerciales.

Más de 17 mil personas ya suscribieron esta misiva por medio del sitio digital puentesdeamor.com, donde está disponible el texto íntegro de la petición.

Los firmantes también solicitan que se decrete la libertad de los estadounidenses de viajar libremente a Cuba, y se estimulen las inversiones económicas y los intercambios científicos y culturales entre ambas naciones.

‘Estimado señor Biden, con humildad y esperanza le solicitamos que, como presidente de los Estados Unidos, implemente estos cambios. Sea usted arquitecto de los puentes de amor que reclaman nuestros pueblos.’

La carta rememora que cuando comenzó la pandemia de Covid-19, el proyecto Puentes de Amor a Cuba hizo una solicitud a Trump para que aliviara las sanciones contra la isla, que también tuvo el respaldo de miles de personas en todo el mundo.

Después, continúa la misiva, ‘pedaleamos desde Seattle hasta Washington DC para llevar allí nuestro reclamo’.

Pero Trump no escuchó, agrega el texto, y lejos de eso, ‘promovió hambre y penurias en medio de la plaga y apretó más la soga al cuello de nuestros hermanos’.

La solicitud dirigida a Biden es parte de la iniciativa del grupo Americans and Cubans Against the Embargo (Americanos y Cubanos contra el Bloqueo), al que Puentes de Amor se suscribe, según precisa Lazo.

Este profesor cubanoamericano ha desarrollado durante los últimos años diversos proyectos con el fin de promover un acercamiento entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos.

Varios de sus alumnos viajaron con él a la isla caribeña y allí conocieron el amor de los cubanos, como cuenta en sus redes sociales.

Por eso conmigo no cuenten para odiar, escribe en su perfil de Facebook, sé que el amor es más poderoso que el odio.

Tomado de Prensa Latina/ Foto de portada: Miguel Fernández Martínez / Sputnik

