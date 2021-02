José Pertierra: «El lubricante de campañas contra Cuba es el dinero de Estados Unidos»

Para el abogado cubanoamericano José Pertierra, radicado en esta capital, el dinero proveniente del Gobierno de Estados Unidos es el principal «lubricante» para sustentar las campañas subversivas emprendidas contra Cuba.

«El lubricante de estas campañas es el dinero que viene de Washington, son millones de dólares», comentó el abogado Pertierra al sitio digital Radio Miami TV, en entrevista con el periodista cubanoamericano Carlos Rafael Diéguez.

Según el jurista, experto en temas de inmigración, estas erogaciones de dinero de la Casa Blanca han sido investigadas por el periodista estadounidense Tracey Eaton, autor del blog Cuba Money Project, quien documentó estos gastos por parte de organizaciones de extrema derecha de emigrados cubanos en EE.UU. con ramificaciones dentro de la isla.



«Estas organizaciones viven del dinero que viene de Washington y financian con mucho menos dinero a cubanos para escribir en periódicos supuestamente independientes aunque no lo son, artistas que no están contentos con el Ministerio de Cultura, o ‘crear’ artistas, como el señor ese (Luis Manuel Otero Alcántara) haciendo sus necesidades en Facebook Live con una bandera cubana. Todo eso viene financiado, no es espontáneo», comentó.

Industria anticubana

En sus declaraciones a Radio Miami TV, Pertierra enfatizó que el financiamiento a estos grupos de abierta actividad subversiva y a los que calificó como ‘industria anticubana’, tanto en Cuba como en Miami, muy poca gente se refiere a esto, ni las ONG, ni los grupos solidarios a favor de Cuba, ni los congresistas».



«Son fondos –explicó- que el Presidente (de EE.UU.) otorga para supuestamente promover la democracia, pero lo que sucede con estos fondos es que se crean una serie de organizaciones anticubanas en Miami, se financian, (…) se gana mucho dinero y se vive muy bien».



El letrado hizo hincapié en las últimas acciones ejecutadas contra Cuba, entre ellas marchas de apoyo a las políticas emprendidas por el expresidente Donald Trump (2017-2021) y el respaldo logístico a grupos desestabilizadores dentro de la isla.



La ruta del dinero

Pertierra subrayó que lo que se debe hacer es seguir la guía «de los periodistas (Bob) Woodward y (Carl) Bernstein durante (el caso) Watergate: «followthemoney» de dónde viene el dinero para organizar las marchas (en Miami), para financiar las oficinas y los salarios de los empleados».



«De dónde sale el dinero para financiar toda la prensa que ha surgido de buenas a primera en Cuba, supuestamente independiente y no son independientes, son creados con estos fondos», acotó.



También hizo un llamado a «la gente progresista en EE.UU.», incluyendo a cubanoamericanos, que –instó- «deberían presionar para que la administración Biden haga precisamente eso, porque si se acaban esos fondos te garantizo se acaba todo el ‘bochinche’ que hay en Miami (…)».



Respecto a un eventual mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, el letrado Pertierra se mostró convencido que por el momento hay dos batallas que dar, una es aspirar al levantamiento del bloqueo, y la otra más pragmática, lograr reprogramar esos fondos.



Según datos ofrecidos por las autoridades cubanas, en las últimas dos décadas los diferentes gobiernos de EEUU han destinado cerca de 250 millones de dólares para financiar planes de subversión contra Cuba.



Estos multimillonarios fondos son distribuidos a través de agencias, empresas y organizaciones como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), que financian actividades cuyo propósito es el derrocamiento de la Revolución cubana, destaca un artículo publicado el pasado 8 de febrero por el periódico local Granma.



En un artículo titulado «The democracy business in Cuba is bustling» (El negocio de la democracia en Cuba está en auge), el periodista Tracey Eaton, en su blog Cuba Money Project, expresa que ‘los registros públicos (de EEUU) revelan solo destellos fugaces del mosaico».



«Algunos programas son tan secretos que nunca se revelan los destinatarios de los fondos. Los detalles generales sobre otros programas se encuentran en registros públicos, pero operan en Cuba con la máxima discreción», agregó Eaton.



Según el sitio digital Cuba Money Project, durante los cuatro años de la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021), al menos 54 grupos que atacan a Cuba operaron con dinero proveniente de la USAID o de la NED.

