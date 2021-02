Perú: Junta Electoral revocó resolución que excluía a Martín Vizcarra de las elecciones 2021

El JNE consideró que el porcentaje de acciones de Vizcarra en Agrotécnica Estuquiña S.A. (30%) “no le ha generado ingresos, rentas o utilidades a su favor”, debido a la ausencia de sus actividades económicas.

Sigue en carrera. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado, por mayoría, el recurso de apelación presentado por el personero legal de Somos Perú y decidió revocar la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, que excluyó a Martín Vizcarra de las Elecciones 2021.

La decisión, con la que el expresidente continúa en carrera en la que tienta una curul en el Congreso de la República, fue tomada con tres votos a favor y uno en contra. Vizcarra había sido excluido por el JEE Lima Centro 1 por supuestamente no consignar acciones de la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A. y los intereses ganados dentro de su declaración jurada de Hoja de Vida.

Sin embargo, el Pleno del JNE concluyó en su resolución que la referida empresa no ha realizado actividades y operaciones vinculadas con su objeto social desde el año 2007. Asimismo, según información pública establecida en la Sunat, Agrotécnica Estuquiña S.A. no ha obtenido utilidades desde aquel año, por haber sido dada de baja y, por lo tanto, no hay violación de las normas electorales.

El JNE consideró que el porcentaje de acciones de Vizcarra en la mencionada empresa (30%) “no le ha generado ingresos, rentas o utilidades a su favor”, debido a la ausencia de sus actividades económicas.

La semana pasada el Pleno del JNE había dejado al voto la decisión sobre la candidatura de Martín Vizcarra, tras la realización de una sesión, en la que la Fernando Ugaz, defensa del exmandatario, señaló que su patrocinado no había cometido falta alguna en el proceso de inscripción.

Lo cierto es que el pleno del JNE ya tenía el plazo vencido para decidir sobre la apelación presentada por Martín Vizcarra contra la exclusión de su candidatura al Congreso por Somos Perú. La ley electoral le otorga solo tres días calendario para pronunciarse, luego de la audiencia de las partes.

