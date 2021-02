«Poderoso Caballero es Don Dinero»: Ray Fernández habla sobre la canción «Patria y Vida»

Cubainformación entrevista a Ray Férnandez, trovador y showman cubano. Hace unos días, cuatro cantantes cubanos, desde Miami y con una gran promoción mediática, presentaban el clip “Patria y Vida”, un alegato contra la Revolución Cubana.

– ¿Qué te parece, Ray?

Me parece una canción pegajosa, malintencionada y compuesta en esencia para socavar una de las consignas revolucionarias más arraigadas en el pueblo y desmontar la figura del Comandante Fidel Castro.

Defendida por profesionales de la talla de Descemer Bueno, Gente de Zona y Yotuel que tienen gran pedigrí como artistas y mucha aceptación popular dentro y fuera de Cuba creo que ha logrado su objetivo seductor en no pocos oyentes y en otros como yo ha despertado repulsión.

– Descemer Bueno y el dúo Gente de Zona, de la noche a la mañana, se han convertido al “anticastrismo”. ¿Ha sido un “alumbramiento ideológico” o algo les pasó?

Decemer, Yotuel y GZ siempre gozaron del éxito en Cuba, eso es innegable; llenaban escenarios y sus presentaciones se cotizaban a precios casi inaccesibles para un público de a pie. Esta pandemia afectó a todo el sector cultural y provocó la suspensión de peñas, el cierre de bares y cabarets, etc. Yo creo que estos artistas vieron venir el colapso y nadaron a puerto seguro tratando de garantizar su status cuo, cosa muy humana; pero dudo que una epifanía de ese tipo o un «alumbramiento ideológico» como Vd. dice, haya tenido lugar al mismo tiempo en cada uno de ellos, pero quien quita… «El señor opera de maneras misteriosas»... aunque también se dijo: «Poderoso Caballero es Don Dinero».

– En los últimos meses, la mediática internacional nos dice que, en Cuba, los artistas jóvenes “son perseguidos” y ensalzan el llamado “Movimiento San Isidro”. ¿Qué hay de cierto en ello?

Los artistas jóvenes siempre pujan por correr los límites (algunos viejos artistas también).

MSI fue una bomba que explotó en las manos del MINCULT por sorpresa y en las del MININT tambien. Fueron oportunistas y lograron por momentos hacer errar a ambas instituciones, recuérdese que ahora mismo vivimos tiempos duros y que hasta en las colas de los productos de primera necesidad ha habido que destinar fuerzas del orden público, hay descontento e incertidumbre y se vive demás en un estado de sitio (embargo económico).

– El Ministerio de Cultura está por otra parte frente al problema de no dejar desamparados a miles de artistas en todo el territorio nacional… Así que ¿qué mejor momento pues para desestabilizar al país y meter la cuña?

No estoy justificando ni al MININT ni al MINCULT, no es mi estilo…MSI se cebó en no pocas meteduras de pata de ambas instituciones.

– Detrás de todo esto, ¿hay una operación política de más alto nivel desde EEUU y qué perseguiría?

Por supuesto, recuérdese que Donald Trump recrudeció el Bloqueo contra Cuba, el presupuesto que los Estados Unidos destina año por años para la subversión interna llegaba a las manos de la disidencia contante y sonante.

Se vieron hechos vandálicos contra bustos del Apóstol José Martí, por ejemplo, se alentaba a la quema de latones de basura, de autos patrulleros, tiendas, todo tenía un precio; se exhortaba a golpear y a lanzar excremento a personas comprometidas con la Revolución, etc. Eso aún está ahí latente en las redes y en la propaganda anticubana.

Se trata de desestabilizar y crear una quinta columna y un estado de opinión internacional que justifique una intervención militar. Ese es el pollo del arroz con pollo. No es otra cosa.

– Ray tú eres un músico “inconforme”, crítico, incluso ácido en ocasiones. ¿No deberías estar también enfrentado a las instituciones cubanas?

Yo siempre he emplazado en mis canciones y en mi postura a las instituciones, y mientras viva seguiré dándole aldabonazos a esa puerta. Pero por ahora he enterrado el hacha de guerra, no creo que haya mérito alguno en coger mango bajito. Ya habrá tiempo de continuar la lidia.

– Ray, ¿qué le pides tú a las instituciones culturales de Cuba?

Ecuanimidad.

– ¿Ves a los artistas jóvenes de Cuba, permeables a estos discursos, los de la canción “Patria y Vida” o del Movimiento San Isidro?

No solo los artistas jóvenes son permeables a estos estímulos, el pueblo también. Esta es una batalla de ideas y se gana o se pierde con ellas. Creo que nos asiste la razón, pero hay que convencer y demostrar más allá de consignas y canciones, que vale la pena resistir y seguir la contienda.

– Tú has sido muy atacado desde medios de Miami, ¿cómo lo vives y cómo actúas?

Me divierto con los ataques desde Miami, y otras partes del mundo, casi en su mayoría me vienen de emigrantes cubanos; créame, incluso los procuro, me aburro cuando no me llegan. Aunque a veces le preocupan mucho a mis hijos, esposa, familiares y buenas amistades porque hay de todo, desde ataques simpáticos e inofensivos hasta amenazas de muerte. Pero también tengo apoyo desde allá y he conocido a buenos polemistas de criterio agudo y decencia en el intercambio de impresiones.

– Gracias Ray, ¿algo que añadir?

Sí, para terminar: «PATRIA O MUERTE»… ¡VENCEREMOS!…

Para el Majísimo Yotuel, Los Aguerridos Gente de Zona, El sobrio Decemer Bueno, y los Demás Filólogos/ Tomado del Facebook Ray Tun Tun Fernández

«Patria y vida» nueva punta

De lanza tiene la CIA

Bien se ve que Dios los cria

Y luego el Diablo los junta

Ahora hazte tú la pregunta

Porque insisten en lo mismo?

No es evidente el cinismo

De esos «Bravos de estampida»?

Que han negociado la Vida

Y hoy hablan de Patriotismo?»

Tomado de Cubainformación/ Foto de portada: Miguel A. Fernández.

