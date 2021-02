Protestas en Cataluña y Valencia por la liberación del rapero Pablo Hasél

La detención de Pablo Hasél este martes por orden de la Audiencia Nacional ha provocado protestas, altercados y cargas en diversos puntos de Cataluña y también en Valencia.

El rapero, que está acusado de enaltecer el terrorismo, se encerró en el rectorado de la Universitat de Lleida el pasado lunes al considerar injusta su encarcelación. De hecho, debía de haber ingresado en prisión de forma voluntaria la semana pasada.

La Audiencia Nacional desestimó el recurso de súplica de Hasél para suspender su entrada en la prisión, después de ser condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo y por injurias a la monarquía.

En un auto, la Sección 3 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional analizó las condiciones para suspender el ingreso en la prisión, entre ellas no tener antecedentes penales, que señala como “el primer requisito que claramente no cumple”.

Los magistrados señalan que la sentencia ya tuvo en cuenta el agravante de reincidencia, ya que con anterioridad había sido condenado a dos años por enaltecimiento del terrorismo: en este caso anterior, el tribunal sí suspendió la entrada en prisión del rapero.

Además, destacan que sus actos “no denotan la intención del penado de reparar, al menos moralmente, el daño causado, sino que, al contrario, persiste en su actitud antisocial”, y recuerdan que también fue condenado por desobediencia a agentes y por allanar un local.

Las manifestaciones exigen la liberación de Hasél quien ha sido sentenciado a nueve meses de privación de libertad. Con consignas como “La libertad de expresión debería ser un derecho no una condena”, “usted es el régimen que haremos caer”, “Libertad Pablo Hasél”, los colectivos se movilizaron en barricadas para la defensa del rapero español.

En Barcelona, más de 2000 personas, según fuentes policiales, se han reunido a las siete de la tarde en la plaza de Lesseps. La marcha ha continuado, cortando en las rondas, y ha acabado con graves altercados, quema de contenedores, vehículos, mobiliario urbano, lanzamiento de piedras y barricadas.

Una joven resultó herida en un ojo, según imágenes difundidas por BTV. Los Mossos (policía autonómica de Cataluña) han detenido a 15 personas: 8 en Lleida, 2 en Barcelona y 4 en Vic. En total, 13 mossos han resultado heridos: 11 en Vic y 2 en Lleida.

Los manifestantes han prendido fuego a contenedores a lo largo de Passeig de Gràcia. Varios dispositivos de antidisturbios custodian la zona, en especial la calle de Mallorca, donde se encuentra la delegación del Gobierno.

Diversos colectivos se movilizaron en España este martes para protestar contra la detención del artista Pablo Hasel y la llamada Ley mordaza. Foto: EFE

“He salido de casa y me he encontrado con grupos de gente corriendo. No me he quedado en la manifestación porque tengo miedo de la Covid, pero defiendo la libertad de Hasél y a todos los que lo apoyan”, explica Haizea Alberdi, vecina de Gràcia. Los manifestantes se han concentrado sobre todo por la zona de Via Augusta. Se han saqueado también entidades bancarias.

‼️URGENTE ‼️

Miles de personas piden en España la libertad de @PabloHasel, acusado y sentenciado por criticar a la Corona Española y después de las provocaciones escandalosas de la derecha rancia de ese país “monarquico” #HaselLibertad

pic.twitter.com/irYoRvS5J8 — Orlando Pérez (@OrlandoPerezEC) February 16, 2021

Los incidentes se han repetido también en Girona, donde unos 5000 manifestantes han caminado gritando consignas a favor de la libertad de Pablo Hasél hasta que han llegado a la subdelegación del Gobierno.

Los manifestantes se han armado con las grandes piedras de una zanja en obras y con el contenido de los contenedores de cristal para lanzarlos contra la policía. Han colocado siete contenedores en la Gran Vía de Jaime I y los han utilizado como barricada para acercarse a los Mossos y arrojarles, también, señales de tráfico que han arrancado de la plaza U d’Octubre.

También han provocado graves destrozos en las sedes de Bankia y del Banco Sabadell en la ciudad.

Una situación similar se ha vivido en Lleida, donde han quemado una moto de la Guardia Urbana, han agredido a los agentes y han lanzado piedras, según han informado los Mossos a través de Twitter. En la Subdelegación de Gobierno ha habido lanzamientos de objetos contra la línea policial. En Vic, los manifestantes han destrozado los cristales de la comisaría de los Mossos d’Esquadra y también han atacado la sede de los juzgados. Los incidentes también se han repetido en Reus.

21.13 h A Lleida han cremat una moto de la Guàrdia Urbana i han agredit els seus agents i han llançat llambordes contra la línia policial a la zona de la Subdelegació. No us apropeu a la zona pic.twitter.com/y4h1SHshq3 — Mossos (@mossos) February 16, 2021

Fuera de Cataluña, las cargas se han producido en Valencia. Unidades antidisturbios de la Policía Nacional han cargado este martes en plena plaza del Ayuntamiento de València contra varias personas que, tras una concentración sin incidentes en solidaridad con el rapero, han intentado manifestarse por las calles del centro de la ciudad.

Se produjo forcejeo con los policías que les han dicho que no podían marchar por las calles, que no se había comunicado una manifestación, sino una concentración. El ambiente se ha ido caldeando. Entonces se han producido empujones de la policía e insultos a los agentes que han cargado para impedir que se realizara la marcha. Ha habido algunas cargas por calles adyacentes a la plaza, persecuciones y volcados de contenedores, uno de los cuales ha sido incendiado.

Se han coreado mensajes como “esto es una mafia”; “lo llaman democracia y no lo es, es una dictadura y lo sabéis”; “Hasél, amigo, Valencia está contigo”; “llibertat presos polítics” y “València és antifeixista”.

En varios vídeos subidos a redes sociales para denunciar la tensión vivida durante las cargas. En ellos puede verse tanto las intervenciones policiales como las carreras en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, así como el helicóptero de la Policía Nacional sobrevolando la zona. Desde la Delegación del Gobierno no hay constancia de que se hayan producido identificaciones o detenciones en relación con estos hechos.

Algunos medios señalan que Hasél, además tiene otra condena de dos años, en suspenso, por hechos similares, y que fue castigado a seis meses de prisión por agredir a un periodista. También fue condenado por pegar a un testigo desfavorable en un juicio. Estas dos últimas sentencias están recurridas.

Arriben més efectius i es preparen per una possible càrrega. pic.twitter.com/gwrKiwUVBR — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) February 16, 2021

Los manifestantes han tirado huevos delante de la sede del PSC, en la Avinguda Blondel, han coreado consignas contra el PSOE y Unidas Podemos, y van en dirección a la Subdelegación del Gobierno en la capital leridana.

La concentración ha comenzado con la canción Nuestras Libertades del rapero, al que este mismo martes han podido ver en la cárcel su compañera y su madre, -según miembros de la Plataforma Libertad Pablo Hasel-, después de haber ingresado en el centro penitenciario de Ponent (Lleida).

También se registraron incidentes en otras localidades catalanas. Las sedes del PSC y el PP en Lleida fueron atacadas con el lanzamiento de huevos y puntura durante las protestas mientras gritaban “Vosotras fascistas, sois los terroristas”.

Els manifestants es nodreixen dels contenidors de vidre i d'unes obres per agafar llambordes. pic.twitter.com/aJEjLdQK0q — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) February 16, 2021

En Girona también se lanzaron objetos contra la policía y quemaron contenedores al final de la manifestación a la que asistieron unas 5 000 personas.

Tras la protesta un grupo lanzó objetos a los agentes, como señales de tráfico, montaron barricadas con contenedores y quemaron la puerta de una entidad bancaria, lo que provocó la intervención policial y de los bomberos para dispersarlos.

En los incidentes han resultado heridos cinco agentes de la policía catalana, tres de ellos en Barcelona y dos en Lleida.

Tomado de Cubadebate/ Con información de agencias/ Foto de portada: Europa Press

Comparte esto: Twitter

Facebook