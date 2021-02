Próximo domingo llega a México casi 1 millón de vacunas de AstraZeneca

Para la madrugada del domingo 14 de febrero está programada la llegada a México de casi un millón de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, que se aplicarán de inmediato a adultos mayores y maestros, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia diaria, el mandatario presentó las comunicaciones de confirmación para contrastar –dijo- la versión de sus adversarios, emitidas “de mala fe”, incluidos políticos y científicos que «mienten» al señalar que no existen los contratos de compra del biológico.

“Voy a dar una buena noticia, que ojalá y se convierta en realidad, porque depende siempre de una serie de circunstancias y hay imprevistos, pero hoy en la madrugada nos informó nuestro embajador en la India de que ya ha sido autorizado el envío de vacunas a México, desde la India, que podrían llegar en la madrugada del domingo, cerca de un millón de dosis. Esto es muy buena noticia”, dijo.

El martes el Canciller Marcelo Ebrard presentó durante la conferencia matutina la carta de la directora de Pfizer en México, en la cual informa al mandatario que –luego de la suspensión de envíos por tres semanas- esta farmacéutica restablecerá los embarques en la semana que inicia el 15 de febrero, con un primer paquete de 491 mil dosis, con lo que se retomará la recepción periódica semanal.

El Secretario de Relaciones Exteriores dio a conocer también el acuerdo con el Serum Institute de la India, que envasa la vacuna de AstraZeneca, para proveer a México con dos millones de dosis y puntualizó que se esperaba que los envíos se iniciaran “en el lapso de una semana con las primeras 870 mil” vacunas para México.

Hoy miércoles el presidente confirmó la fecha y hora de este primer envío; comentó que con las 491 mil de Pfizer faltarían alrededor de 100 mil para terminar de aplicar la segunda dosis al personal médico y a los maestros de Campeche, lo cual se cubriría a la semana siguiente porque los embarques semanales serían similares.

De AztraZeneca expuso: “Se calcula que llegue de dos a tres de la mañana del domingo, entonces, de inmediato se va a proceder a su aplicación, y también informar de que Pfizer reanuda sus entregas la semana próxima para las segundas dosis”.

Entonces, añadió, a partir de la semana próxima se inicia la vacunación para los que están en espera de la segunda dosis “y van a llegar suficientes dosis, alrededor de 600 mil para terminar de vacunar a todo el personal médico y a las enfermeras”, dijo.

Enseguida pidió que se proyectara el oficio citado, enviado por la representante de Pfizer, “aun cuando sea reiterativo, es importante decirlo porque nuestros adversarios desinforman hablando de que no se tienen los contratos con las farmacéuticas, mintiendo, entonces, para que no haya duda”. Le dio lectura, tal como lo hizo ayer el canciller.

Es decir, la semana próxima se concluye con la segunda dosis, comentó el Presidente. Recordó que el contrato con Pfizer se firmó desde octubre.

“Todo esto lo digo también porque académicos, con nivel de doctorado, insinuando o afirmando de que no tenemos contratos, de que no vamos a tener las vacunas; todo de mala fe, porque no creo que ellos no tengan posibilidad de informarse. Lo hemos hecho aquí pero les entra por un oído y les sale por el otro”.

En cuanto al embarque del 14 de febrero, de AstraZeneca, subrayó que será para adultos mayores “y queremos combinar ya adultos mayores con maestros”.

Proyectó en el salón Tesorería una nota del Embajador de México en la India, Federico Salas, la cual dice: «Buenas noches, si es posible, le puede comunicar al secretario lo siguiente: las vacunas salen de Bombay el próximo viernes 12 de febrero a las 9 de la noche, hora local, en un vuelo de Emiratos a Dubai, de ahí vuela a México y se espera que lleguen a la ciudad de México el domingo a las tres de la mañana, hora local. Estos han sido los arreglos que han hecho el Instituto Serum con la cancillería India para el envío de las vacunas, tomando en consideración el tiempo que necesitan para preparar todo lo necesario para el envío».

La nota llegó a media noche de ayer, informó el Presidente. Informó que mañana por la tarde se decidirá, con base en este envío y otros pendientes, cómo se van a distribuir en el país, «pero sí, como población preferente son adultos mayores y maestros porque necesitamos proteger a los maestros y regresar a clases presenciales». Ante la pregunta de si esa vacuna de AstraZeneca es apta para personas mayores de 60 años, el Presidente pidió que los especialistas respondan esa inquietud.

Tomado de La Jornada/ Foto de portada: CNN.

Comparte esto: Twitter

Facebook