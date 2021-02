Recolección de firmas contra la ley LUC en Uruguay: “Nos merecemos discutir”

Por Carlos Lebrato.

Este fin de semana se desplegaron en todo el país dos jornadas en busca de alcanzar las primeras 100 mil firmas para impulsar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada recientemente en Uruguay. “En cada lugar de trabajo, en cada sindicato se instaló una mesa para poder asesorarse, preguntar y firmar, no puede haber un uruguayo que no se le ofrezca la posibilidad de firmar, no tenemos ninguna duda que la voluntad popular, que este fin de semana se expresó, va a asegurar la cantidad de firmas necesarias”, señaló Martín Pereira, Presidente de la COFE y Secretario General de la CLATE.

Trabajadores, estudiantes, el movimiento cooperativo y organizaciones sociales del Uruguay, lanzaron el pasado diciembre una campaña de recolección de firmas convocando a un referéndum que derogue 135 artículos de la LUC, entendiendo que, los cambios que la misma trae en la educación, en las empresas públicas, en los servicios estatales, en la criminalización de la protesta apostando a mayor represión y al “gatillo fácil” son tremendamente regresivos e impopulares, que tendrá un gran impacto social para los trabajadores.

Para que esta norma sea puesta a revisión en una consulta popular, deberán presentarle a la Corte Electoral las adhesiones del 25% del padrón electoral.

En la última elección nacional los habilitados para votar fueron 2.694.369, por lo que un 25% implica 673.592 adhesiones, por eso se puso como objetivo alcanzar las 700.000 rúbricas, la fecha límite para hacerlo es el 8 de julio de 2021.

El presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martin Pereira, manifestó que “es imprescindible abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones sociales sobre los cambios que quiere instaurar en esta ley, no se puede discutir ni analizar cómo se hizo”, recordemos que la modalidad de Urgente Consideración habilita la discusión en un plazo máximo de 90 días.

“Las recorridas de militantes en todo el país durante este fin de semana fue impresionante, y ahí se ve la necesidad que tiene la gente de que se discutan estos temas en forma seria y responsable. La población merece un espacio de diálogo democrático en el que se puedan abordar con profundidad y madurez los principales aspectos de la LUC”, agrego Pereira.

En un comunicado la Comisión Nacional Pro Referéndum agradece a los cientos de participantes que en sedes, hogares, ferias, organizaciones y comités se comprometieron con la recolección de firmas, aplicando las medidas sanitarias recomendadas, para que la jornada se desarrollara sin inconvenientes y de acuerdo a la planificación estipulada.

Las organizaciones participantes consideraron que el éxito de esta primera convocatoria da cuenta del gran respaldo popular con el que cuenta la iniciativa y representa un gran aliciente para continuar hacia la meta propuesta.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Fuente: CLATE/ Foto de portada: CLATE.

