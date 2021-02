Sergio Gregori: “Es hora de desbloquear a Cuba”

Compartimos con nuestros lectores la entrevista con el cineasta y periodista español, realizador del documental Unblock Cuba Sergio Gregori, realizada por Octavio Fraga para el espacio Diálogos en reverso.

Octavio Fraga: En esta segunda edición de Diálogos en reverso tenemos como invitado al periodista y cineasta documental español Sergio Gregori; bienvenido, es un placer tenerte por acá.

Sergio Gregori: Es un placer para mí estar con vosotros, Octavio; un placer, además, estar en la Unión de Periodistas de Cuba.

Octavio Fraga: Bueno, ya sabes que empezamos este espacio la semana pasada con el documentalista guatemalteco Juan Passarelli, que hizo un fabuloso documental sobre el tema Assange y que está en el punto de mira de la sociedad global. Y quisimos continuar con tu documental Unblock Cuba, un film que nos parece importante que se conozca y, además, queríamos tener tus impresiones, tus reflexiones. Bienvenido a nuestro espacio.

Sergio Gregori: Muchas gracias por invitarme.

Octavio Fraga: Antes de empezar en la plática con Sergio; aparte de su condición de periodista y documentalista, él es autor del libro Tomar partido, de la editorial Txalapalta, que reúne entrevistas a líderes de la izquierda española. Sergio es el director de la TV online Furor TV y de la productora audiovisual Furor Producciones.

Recordamos que esta transmisión se hace por Facebook y YouTube, y por los canales de la Unión de Periodistas de Cuba, para todos a los que les interese el tema.

Empezamos con la primera pregunta. Sergio, ¿en qué circunstancias conociste nuestro país, la historia de Cuba? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para hacer este documental?

Sergio Gregori: Pues fíjate, mi primer contacto con Cuba fue a través de la música. Por un amigo de mi barrio cuando era muy pequeño. Tenía trece años, conocí al grupo de música Orishas. Él escuchaba a Orishas. Entonces a partir de ahí empecé a tener interés por Cuba. De hecho, a los quince años fue cuando empecé a tener la intención de hacer un documental sobre Cuba, sobre cómo era la vida del cubano de a pie, sobre cuáles eran las dificultades del cubano regular y también sobre cuáles eran los logros que había conseguido la Revolución. Fue ahí cuando me di de bruces con la realidad.

Intenté hacer una campaña para financiar esta propuesta de documental y fue bloqueada por las autoridades norteamericanas. Imagina, yo tenía quince años y de pronto me llega un email —siendo un español, no siendo cubano y sin tener ninguna relación directa con Cuba— que decía que no podía financiar una campaña para hacer un documental sobre la vida del cubano de a pie porque las autoridades norteamericanas lo bloquean. Y ahí fue cuando me di cuenta de que lo fundamental, aparte de hacer un documental, que era hacerlo sobre el bloqueo estadounidense a Cuba, porque es lo que atraviesa la vida de todos los cubanos.

Octavio Fraga: Cuándo te planteaste hacer el documental, ¿cuáles fueron los tópicos o los temas que considerabas que no podían faltar en este documental sobre Cuba?

Sergio Gregori: El documental es un repaso por toda la historia reciente de Cuba, de hecho, narramos desde la Guerra de Independencia hasta la Guerra Fría. También la tensión que hubo con la Crisis de los Misiles. Pero siempre el eje central es el bloqueo norteamericano, cuándo surge el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Explicamos cómo es un proceso que parte desde las primeras nacionalizaciones que se hacen en Cuba, pero que realmente el interés de Estados Unidos respecto a Cuba es anterior. Hay un mantra que se dice mucho por parte de analistas internacionales, y es que si Cuba quiere que el bloqueo se acabe lo que tiene que hacer es acabar con su sistema político.

Thomas Jefferson, incluso otros presidentes norteamericanos, mucho antes de que triunfara la Revolución cubana, ya expresaban sus deseos de dominar a Cuba y de convertir a Cuba en un estado más asociado a ellos. Entonces hacemos un repaso en el que intentamos explicar todo esto, y que el bloqueo económico contra Cuba es algo que ocurre desde hace mucho tiempo atrás, pero que la dominación de Estados Unidos sobre Cuba es ya parte de la historia del país y lo atraviesa desde el principio, desde la fundación de la República de Cuba.

Entonces el documental cuenta todos estos hechos desde entrevistas a muchas personalidades diferentes, desde Gustavo Machín, el actual embajador de Cuba en España, una de las personalidades más importantes a la hora de establecer vínculos con la administración de Barack Obama; también a Gerardo Hernández Nordelo, uno de los Cinco Héroes cubanos. Igual nos desplazamos a Moscú y allí entrevistamos al ex vicepresidente de la KGB, hasta la disolución de la Unión Soviética, Nikolái Leónov, y a muchos otros. Con parte de la sociedad civil cubana, incluso de sectores contrarios al sistema político de Cuba . Intentamos hacer un retrato de la realidad que sufre el pueblo de Cuba por las consecuencias del bloqueo económico.

Octavio Fraga: Como tú bien apuntas, tú haces un repaso histórico muy condensado de la historia de Cuba desde la Guerra de Independencia hasta la primera década fundacional de la Revolución cubana. Repasas, actualizas, renuevas, la historia de nuestro país. Yo te pregunto, ¿cubriste ese capítulo en el documental porque entendías que hay un desconocimiento de la historia de nuestro país, era un pretexto, una razón, para incluirlo?

Sergio Gregori: Por supuesto. Creo que fundamentalmente fuera de Cuba hay mucho desconocimiento sobre Cuba. Se saben los tópicos, Cuba es un país que tiene un sistema diferente al que tenemos nosotros en Occidente, es un sistema distinto y ese cliché queda al final en las sociedades; sin embargo, no se explican los orígenes del sistema cubano, como por ejemplo, la concepción del partido único que es algo que viene atravesado desde José Martí. Hay mucho contenido que trata el documental que fuera de Cuba es muy complicado de entender. El otro día, por ejemplo, nosotros presentamos la película en una universidad, en la Facultad de Badajoz de Comunicación y Audiovisuales, y muchos estudiantes, muchos chavales nunca habían oído hablar prácticamente de la realidad política de Cuba y la película de alguna forma sirvió para que tuvieran por lo menos un relato y una visión del país diferente a que le cuentan a diario en los medios de comunicación.

Octavio Fraga: En tu condición de periodista, que eres un periodista ya con una formación, debes haber hecho un trabajo de investigación previo para la realización de este documental, ¿cómo organizaste este proceso de cara al posterior montaje del documental?

Sergio Gregori: Pues fue un trabajo denso, tuvimos que buscar muchas fuentes alternas. Es complicado que las fuentes que te encuentras para hacer una película no estén condicionadas por un relato que dan unos o que dan otros. Incluso fuimos a los archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. En una parte del documental mostramos muchos de los archivos de la CIA en los que ellos mismos, sin ningún tipo de vergüenza, comentan cómo intentaron invadir Cuba varias veces, y cómo agentes de inteligencia de la CIA intentaron asesinar a Fidel Castro. Esto no es algo que esté en una página web de internet pro castrista, sino que estaba en los propios documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia. Entonces nosotros hemos intentado ir a las fuentes primarias, y fundamentalmente a los testimonios de los propios entrevistados, que son los que nos han ayudado a contar la historia que queremos contar en nuestra película.

Alguien que fue fundamental para poder explicar muchos de los hechos históricos que vamos comentando en la película es, como te comentaba, Nikolái Leónov, el ex-vicepresidente de la KGB. Él fue el intérprete de Fidel Castro y Nikita Jruschov durante la Crisis de los Misiles y, además, fue un íntimo amigo de Raúl Castro, que conoció de primera mano todas las realidades que vamos contando en la película. Entonces su testimonio es crucial porque es desde lo que él mismo vivió, y nos hace una imagen muy interesante respecto a lo que ha ocurrido en Cuba en los últimos años y desde el principio de la Revolución.

Octavio Fraga: Quiero retomar el tema de la historia, de esto que tú has hecho: el repaso, el proceso, los capítulos de la historia de Cuba. Por tu experiencia, por tu vivencia de haber estado en nuestro país, de haber conocido nuestra realidad, ¿tú crees que el desconocimiento o el parcial desconocimiento de la historia de Cuba responde a la intencionalidad de los medios y también de las políticas del gobierno de Estados Unidos, de Occidente, de torcer la realidad de nuestro país?

Sergio Gregori: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, sobre todo por lo que me toca, por el caso que me toca como español. España es un país muy atlantista, es un país que a lo largo del tiempo ha estado muy sometido a los intereses y dictámenes estadounidenses. De hecho, la propia lucha de los españoles para recuperar su soberanía es una lucha incansable que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, es una lucha muy complicada; y en los medios de comunicación cuando se habla muchas veces de Cuba se hace, efectivamente, con intereses espurios. Con intereses de mostrar la realidad de Cuba falseada, y es una práctica lamentable, muchas veces yo creo que incluso ocurre no con una intencionalidad manifiesta. Es decir, no creo muchas veces ni que el propio periodista diga: “voy a manipular con respecto a Cuba”, sino como que ya desde que somos muy pequeños se nos habla de Cuba con esta imagen torticera y manipulada y el propio periodista actúa por inercia.

Te voy a contar una experiencia que viví yo cuando rodé esta película. Desde la Feria Internacional del Turismo, que así fue como tuvimos la oportunidad de ir a Cuba, porque yo tengo veintitrés años, y bueno, es complicado hacer un documental sin tener recursos propios, y fue gracias a pases de prensa que pudimos hacerlo.

Gracias a estas experiencias yo me encontré los testimonios de los propios periodistas que me acompañaban en el viaje, que a pesar de que hablaban con los cubanos, y los cubanos cuestionaban la imagen que ellos tenían respecto a lo que ocurría en Cuba, ni siquiera pese a escuchar a los propios cubanos terminaban de creerse lo que veían. Decían: “Bueno, pero es que este está manipulado, es que a este le está pagando el gobierno, es que este tal”. Es como si te contara que en Cuba se vive de una manera, pero se vive de otra. Antes que pensar que todo es un complot, a lo mejor deberías escuchar a la persona que te está contando lo que te está contando. Entonces yo creo que muchas veces, insisto, no es ni siquiera algo que hagan con la intencionalidad de manipular, sino que simplemente actúan de esa manera.

Octavio Fraga: Yo quiero significar, para los que me están oyendo o viendo ahora, que el documental de Sergio Gregori incorpora un capítulo importante, también manipulado, que es el tema de la democracia cubana, el sistema electoral, el funcionamiento del Parlamento, el gobierno presidencial, aporte que es muy importante. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿también responde, desde tu intencionalidad y la del equipo de realización del documental, abordar ese capítulo manipulado en los medios sobre la democracia en Cuba? ¿Forma parte de la estructura que tú has construido para llegar al tema del bloqueo, para explicar la realidad de nuestro país?

Sergio Gregori: Sí. Bueno, nosotros cuando tratamos todos estos temas, tratamos también el reconocimiento, por ejemplo, que la nueva Constitución hace a la iniciativa privada y los cambios que ha habido en el país, es también tratar de explicarles a la gente lo que ha ocurrido en Cuba y esto va ligado justo a lo que dices, al apoyo tan tremendo que tuvo el referéndum para la nueva Constitución en Cuba.

Hace poco nosotros, en la televisión online que dirijo, Furor Televisión, hicimos un video analizando cómo se puso en marcha la Constitución española de 1978, que es la Constitución que tenemos ahora en nuestro país, y nuestra Constitución se redactó entre cuatro señoritos que pertenecían al régimen franquista y algunos otros representantes de partidos democráticos. De hecho, incluso el Partido Comunista Español participó en la redacción de la Constitución, pero todo era a puertas para adentro. Es decir, la redacción de los puntos de la Constitución se hizo en restaurantes, en los despachos de determinados dirigentes políticos, en los restaurantes más emblemáticos del país, de Madrid, y contrastaba mucho. Es verdad que luego se sometió a referéndum, un referéndum en el que lo que te decían era: “O me coges la Constitución que tenemos ahora o continuamos con el régimen franquista”. De hecho, mucho tiempo después, esto es muy curioso, salió públicamente cómo Adolfo Suárez, que es el padre de la transición española, reconocía que ellos hicieron encuestas en la sociedad civil española para ver si había un apoyo o no a la monarquía española, y ellos se dieron cuenta de que la monarquía perdía en esas encuestas. Por lo tanto, no sometieron a referéndum la cuestión de monarquía o república, sino que metieron dentro de la propia Constitución la aprobación de la Constitución, la monarquía sí o sí.

Entonces esto, perdona que haga un inciso y que os hable de este tema, sobre todo para la población cubana, para que entienda el cómo de diferente fue el proceso constitucional en España, que es la Constitución que aún hoy tenemos, y cómo ha sido en Cuba. En Cuba, lo sabéis vosotros mismos, el cómo se ha sometido a votación popular la Constitución, en cómo barrio por barrio se sometió a debate para que la propia población cubana pudiera participar en la Carta Magna, es un ejemplo que en Occidente no se entiende.

En España la Constitución se eligió por arriba; es decir, yo lo que quería es explicar este contraste, porque la democracia tiene muchas aristas, la democracia es participar en la vida política del país. Entonces lo que quería era explicarles a los españoles, al resto de los compatriotas, pues todas estas experiencias que vosotros estáis viviendo y que tenéis tan naturalizadas, en España son muy difíciles de comprender. Y la propia Constitución y la redacción de la misma, creo que fue un ejemplo magnífico. Por eso hablamos de la Constitución, por eso hablamos de cómo el mandato de Raúl Castro terminó y llegó el de Díaz-Canel, pues intentamos acercar a los españoles a las últimas noticias que ha habido en Cuba y los últimos cambios políticos que ha atravesado el país.

Octavio Fraga: En tu documental subyace, muy claramente, un relato que no es el relato de los medios de comunicación, por ejemplo, de España, yo te pregunto, ¿no será esto un obstáculo para que tu documental sea visto en las televisoras públicas y privadas de España, para no decir de otros países?

Sergio Gregori: Seguro. En España hablar de Cuba o hablar de todo lo que hablamos nosotros en Furor Televisión te cierra puertas, eso es innegable. Me lo dicen siempre, tanto familiares como amigos, “Es que hablar de determinadas cosas va a suponer que se te cierren puertas profesionales y que no tengas la oportunidad, a lo mejor, de dedicarte a lo que te gusta”. A mí me apasiona el periodismo, pero me apasiona el periodismo porque quiero contar la verdad, no porque quiera ocupar un sillón en el que cobrar y ya está. Quiero contar la verdad pese a que sea incómoda para muchos. Pese a todo ello Unblock Cuba ha tenido un éxito que ninguno de nosotros nos esperábamos. La película ahora mismo tiene veintitrés selecciones internacionales, seis premios en muchos países del mundo y, además, ha pasado por grandes festivales en España. Por ejemplo, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el Festival de Cine de Zaragoza, o el de mi propia tierra, el Festival de Cine de Alicante. Entonces esto también demuestra que muchas veces la realidad es torticera, y que eso de que si te mojas y cuentas la verdad no vas a encontrar un puesto de trabajo o no vas a ser relevante es mentira muchas veces, porque cuando algo lo haces bien y cuando le pones pasión y entusiasmo pues al final las cosas salen, ¿no?

Octavio Fraga: Yo quería hacerle, a los que nos están escuchando, ese repaso de los premios que ha obtenido el documental ¿Cómo ha sido la recepción del público que ha estado en estos espacios del documental? ¿cómo lo han percibido, qué reacciones han tenido, qué respuestas han dado ante este documental que aborda temas que no son habituales en los medios de comunicación españoles?

Sergio Gregori: Pues la acogida ha sido muy buena, ha sido impresionante. Yo creo que ha sido buena y ha sido impresionante también por la novedad que supone, porque creo que nunca antes se había tratado la cuestión del bloqueo económico contra Cuba en un documental español, y si se había tratado no era ni mucho menos de la forma que nosotros lo hemos tratado.

Pues como te digo, a mucha gente le sorprende porque el relato que nosotros contamos es indudablemente diferente al que cuentan normalmente los medios tradicionales, pero quizás precisamente porque es diferente al que nos cuentan desde otros medios de comunicación es por lo que está funcionando mejor. Nosotros intentamos ser muy rigurosos, ceñirnos a los datos.

Por ejemplo, yo estuve participando en un programa de televisión en foro abierto, un programa de HispanTV, y en el programa hablaba con un cubano, que estaba a favor del bloqueo económico contra Cuba, y que prácticamente decía que todo lo que había era una gran conspiración de todo el mundo para favorecer a la dictadura castrista, y yo le decía, es que en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas todos los países, excepto Estados Unidos e Israel, y bueno, y ahora el presidente de Brasil, que va a rebujo de lo que dijera Donald Trump, han votado en contra del bloqueo económico contra Cuba. Y esto se lo enseñamos a la gente y la gente le sorprende, porque en España la gente no tiene conocimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas.

Esto no es que sea una cuestión de que tienes que apoyar el socialismo sí o sí. No, si es que no tiene que ver ni siquiera con tus creencias ideológicas, tiene que ver con una injusticia, que afecta al pueblo de Cuba, y en la ONU por eso todos los países cada año votan en contra del bloqueo económico. Entonces la acogida ha sido muy buena porque la hemos mostrado con datos, con imágenes, y a la gente le ha sorprendido mucho. También encontrar los testimonios que solidifican la película, como el que te decía de Nikolái Leónov.

Octavio Fraga: Para los que no han visto el documental, este se construye desde el testimonio, subraya ideas desde los testimoniantes y el uso de los archivos históricos. Entonces te pregunto, ¿qué recepción, que respuesta ha tenido la crítica especializada de cine sobre tu documental?

Sergio Gregori: La película estuvo una semana en una plataforma en abierto, que fue la plataforma de Filmin, una plataforma de streaming sólo para España. Ahí la recepción fue muy buena, porque, además, es una plataforma especializada en el cine de autor, de preferencia de un cine menos comercial. Y en esa plataforma solamente hay que ver los datos. Cuando entras en el enlace puedes acceder a los comentarios a pesar de que la película aún no esté accesible, y son todos muy positivos. Creo que de ochenta o noventa comentarios que hay, hay solamente uno en el que se refleja que no le gusta la película, que es completamente normal que haya gente a la que no le guste.

Los medios de comunicación, cuando han tratado la película la han tratado bastante bien, por lo general. Y luego hay que atender también a una cuestión clave, que es una opera prima, es la primera película que hemos hecho. En el equipo que compone la película ninguno pasamos de veintiséis años, todos los que hemos participado en esta película tenemos menos de veintiséis años, y sólo el locutor es un señor más mayor y más experimentado. Pese a todo ello, yo creo que hemos entrado muy fuerte en el mercado cinematográfico español y con una crítica muy positiva, así que muy contento.

Octavio Fraga: Yo soy un defensor del documental como expresión artística del pensamiento, de las ideas. ¿Qué piensa Sergio Gregori sobre el documental como espacio para el conocimiento de la historia, de la realidad, y en qué medida cree que Unblock Cuba pudiera contribuir a hacer visible nuestra realidad y el tema del genocida bloqueo que hay contra nuestro país?

Sergio Gregori: Creo que es fundamental. El cine convencional también es fundamental y también puedes contar historias a través del cine, pero la magia que tiene el cine documental es la capacidad de palpar la realidad. Es cierto que todo cine documental tiene un relato que tú construyes a la hora de escoger personajes, de escoger la temática. Siempre está condicionado por tu propio toque personal, eso es absolutamente innegable. Pero tienes la capacidad de entender un poquito más, escuchando a mucha gente diferente, la realidad que vive un pueblo en concreto, como es el pueblo cubano.

Yo, además, soy periodista, y a mí lo que más me apasiona del mundo cinematográfico es ese matiz periodístico, la película tiene mucho del género periodístico, de que encuentres datos, de que encuentres historias, que se mezcla con lo cinematográfico. Porque hay músicas y ritmos que te llevan a ello, es una película que cuenta historias a través del género documental.

Octavio Fraga: Me has dicho que en el equipo de realización son mayoritariamente jóvenes. Obviamente, para muchos de ellos también seguramente fue un descubrimiento, por decir una palabra, el entender la realidad de nuestro país, el conocer el tema del bloqueo, ¿cómo lo percibieron ellos después de haber vivido esta experiencia y este proceso de realización?

Sergio Gregori: Muchos de los que integramos la película somos gente que ya venimos de entornos políticos, y que ya conocíamos algo lo que ocurría en Cuba. Por ejemplo, en el caso de quien le da ritmo a la película que es el montador, el y yo estuvimos volcados cien por cien en la película en todos los procesos, desde la primera visualización para montar y el paso final, de exportar la película, y él no tenía ni idea de nada de Cuba. Él era una persona que había escuchado hablar de Cuba lógicamente, pero no tenía ni idea de la historia de Cuba. Lo poco que sabía era lo que había escuchado en los medios de comunicación, y él quedó impresionado, lo tendrá que decir él, ¿no? Yo creo que él quedó impresionado en cómo el bloqueo económico afecta tan tremendamente al pueblo cubano, en general todos quedamos impresionados. Y, además, incluso en España, en los sectores más politizados, la gente que es ya de izquierdas y que está convencida de lo que piensa respecto a lo que ocurre en América Latina, se ha visto sorprendida al hacer esta película para entender la dimensión de lo que es el bloqueo económico.

Nosotros, por ejemplo, lo que te comentaba al principio de la entrevista, que nos bloquearon la campaña con la que queríamos sacar fondos para lanzar esta película, no solamente se ha quedado ahí. Cuando hicimos una página web del documental pusimos un certificado de seguridad que lo que permite es que la página web se vea, que es segura y que no tiene ningún software malicioso, que no hay ningún virus. Cuando solicitamos el certificado de seguridad, nos lo denegaron. Preguntamos: “¿Por qué nos han denegado el certificado de seguridad?” Hablé con la empresa que se encargaba de lanzar estos certificados y me dijeron que es que la palabra Cuba no podía estar dentro de la certificación de seguridad para dominios web. Y dije: “¿Y eso por qué?, si yo soy un ciudadano español, ¿qué tendrá que ver la palabra Cuba?”. Y me dijeron: “No, es que claro, por las sanciones internacionales contra Cuba no permitimos que se den certificados de seguridad a páginas web que tengan la palabra Cuba”. Al final lo conseguimos resolver, pero para que la audiencia se dé cuenta de cuán inmenso es el bloqueo económico, que ni siquiera un certificado de seguridad para una simple página web del documental puede incluir la palabra Cuba.

Octavio Fraga: Es una aberración lo que me estás contando, pero bueno, no me sorprende. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene Furor Producciones? ¿Cuáles son los próximos recorridos de Unblock Cuba?

Sergio Gregori: Te estoy hablando aquí ahora mismo desde el plató de Furor Producciones, este es un local comercial que tenemos en Madrid y que bueno que en este año 2020 tan convulso nos hemos lanzado a la aventura de constituirnos como productora audiovisual, a alquilar un local propio en el que montar platós de televisión. Prácticamente a diario estamos generando contenido, emitimos en una plataforma nueva que se llama Tuits entrevistas a distintos dirigentes políticos.

Y Furor Producciones como tal, lo que es la productora, tiene un próximo proyecto de otro largometraje documental que está ahora en fase de germinación. Trata sobre la caída de la Unión Soviética, los motivos que impulsaron la caída de la Unión Soviética, y las relaciones de la Rusia actual con los distintos países de su entorno o del mundo. Sobre la geopolítica rusa también tratando de explicar la historia reciente del país más grande del mundo, que es Rusia. Y así aprovechamos mucho del material que tenemos de Nikolái Leónov, que lo estuvimos entrevistando durante tres horas en su domicilio en Moscú, y nos dio una cantidad de material y de historias, en las que nos contaba cómo él cuando era vicepresidente de la KGB vivió el derrumbe de la Unión Soviética, o todos los distintos intentos.

Octavio Fraga: El documental cierra con una frase contundente: “Es hora de desbloquear a Cuba”. Te agradecemos esa posición, ese cierre final del documental, que subraya la intencionalidad de Sergio y del equipo en torno al tema. Te agradecemos desde Cuba tu posición en contra del bloqueo.

Sergio Gregori: Muchísimas gracias a vosotros por ser un ejemplo de lucha y de resistencia, lo sois para los españoles y para el resto del mundo. Muchísimas gracias, de verdad.

Octavio Fraga: Gracias por estar en Diálogos en reverso, de la Unión de Periodistas de Cuba. Yo espero que no sea la última vez, que podamos tener otros encuentros, otros intercambios, para actualizar o renovar los proyectos que tiene Furor Producciones.

Sergio Gregori: Estupendo, muchísimas gracias, será un placer volver cuando haga falta, y lo mismo os digo con Furor Producciones o con Furor Televisión, para lo que queráis.

Octavio Fraga: Gracias por estar con nosotros.

Sergio Gregori: Un placer.

Tomado de Cubaperiodistas/ Foto de portada: Cortesía del entrevistado.

