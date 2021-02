Una vacuna para toda la humanidad: La eficacia de la vacuna Sputnik V en la lucha contra el Covid-19 ha sido validada por datos revisados por pares a nivel internacional y publicados en The Lancet

En un análisis intermedio de un ensayo clínico de fase III, Sputnik V mostró resultados sólidos en cuanto a eficacia, inmunogenicidad y seguridad.

La eficacia de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 fue del 91,6%.

Moscú, 2 de febrero de 2021 – El Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de Rusia) anuncian que The Lancet, una de las revistas médicas más antiguas y respetadas del mundo, ha publicado los resultados intermedios de un ensayo clínico de fase III de la vacuna Sputnik V, el cual confirma la alta eficacia y seguridad de la vacuna. Sputnik V, basada en una plataforma de vectores adenovirales humanos bien estudiada, es la primera vacuna registrada en el mundo contra el coronavirus.

En el análisis intermedio de eficacia del ensayo clínico, aleatorizado, de doble ciego y controlado por placebo, los datos de 19 866 voluntarios fueron incluidos el análisis de eficacia (14 964 de los cuales recibieron la vacuna y 4 902 el placebo), las dos dosis de Sputnik V, administradas con 21 días de diferencia, demostraron una eficacia del 91,6% contra el COVID-19. El cálculo se basa en el análisis de 78 casos confirmados de COVID-19 identificados en el grupo de placebo (62 casos) y en el grupo que recibió la vacuna (16 casos). Sputnik V generó una sólida respuesta inmunitaria humoral y celular.

Alexander Gintsburg, director del Centro de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya, dijo:

Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, comentó:

“Este es un gran día en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Los datos publicados por The Lancet demuestran no sólo que Sputnik V es la primera vacuna registrada del mundo, sino también una de las mejores. Protege completamente contra casos severos de COVID-19, de acuerdo con los datos que han sido compilados y revisados de forma independiente por pares y publicados en The Lancet. Sputnik V es una de las tres vacunas en el mundo con una eficacia superior al 90%, pero supera a éstas en términos de seguridad, facilidad de transporte, ya que almacena a una temperatura de +2 a +8 grados, y un precio más asequible. Sputnik V es una vacuna para toda la humanidad ”.