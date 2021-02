USAID, NED, ADN, Diario de Cuba y más: El negocio de la democracia en Cuba está en auge

Por Tracey Eaton.

Una extensa red de grupos financiados por el gobierno de Estados Unidos envía dinero en efectivo a miles de activistas por la «democracia» cubana, periodistas y disidentes cada año.

En cualquier momento, decenas de organizaciones gestionan programas de «democracia» en la isla. Los registros públicos revelan solo destellos fugaces del mosaico. Algunos programas son tan secretos que nunca se revelan los destinatarios de los fondos. Los detalles generales sobre otros programas se encuentran en registros públicos, pero operan en Cuba con la máxima discreción.

Los funcionarios estadounidenses dicen que no pueden revelar detalles de los programas cubanos para proteger a los participantes de represalias. Las estrategias de construcción de la «democracia» se consideran «secretos comerciales» y están exentas de divulgación en virtud de la Ley de Libertad de Información o FOIA, según las cartas que he recibido del Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional.

Algunos informes de los medios de las últimas semanas se han centrado en Digital News Association Inc. El 12 de octubre, informé que USAID había otorgado a la empresa de Florida $ 410,710 para promover los derechos humanos en Cuba. El martes, un amigo periodista me preguntó si sabía si algo del dinero se canalizaba a ADN Cuba, un sitio web popular que ofrece noticias sobre Cuba. Es una pregunta lógica porque la CEO y directora ejecutiva de la Asociación de Noticias Digitales es Gelet Martínez Fragela, fundadora de ADN Cuba, pero le dije al periodista que no tenía idea de cómo la asociación de noticias estaba usando el dinero.

Una pregunta más amplia, y tampoco sé la respuesta a esta, es si los grupos financiados por el gobierno de Estados Unidos están canalizando dinero al Movimiento San Isidro, que ofrece espectáculos musicales y representaciones artísticas.

Los miembros han estado protestando por el arresto el 9 de noviembre del rapero Denis Solís, un miembro de San Isidro que recibió una sentencia de 8 meses de cárcel por insultar a un oficial de policía. Desde entonces, otros cubanos se han unido a la protesta y exigen no solo la liberación de Solís, sino que el gobierno socialista impulse la libertad de expresión y otros derechos básicos.

A medida que crecía el interés en el Movimiento de San Isidro, el 24 de noviembre el Departamento de Estado ofreció hasta 1 millón de dólares para programas que aumentarían «los derechos civiles, políticos, religiosos y laborales en Cuba». Los funcionarios buscan propuestas que «fortalezcan la capacidad de los grupos independientes de la sociedad civil en Cuba para promover los derechos civiles y políticos en la isla y aumentar la responsabilidad de los funcionarios cubanos por violaciones de derechos humanos y corrupción».

Si bien el anuncio no menciona al Movimiento San Isidro, es posible que el Departamento de Estado esté tratando de hacer impacto antes de que la protesta ceda, pero no puedo estar seguro de eso.

Conectar eventos y grupos disidentes en La Habana con fondos estadounidenses es notoriamente difícil. No es solo el secreto, sino la gran cantidad de organizaciones que operan en Cuba.

Al menos 54 grupos han operado programas en Cuba financiados por USAID o National Endowment for Democracy desde aproximadamente la época en que Donald Trump asumió el cargo en enero de 2017.

Los programas generalmente duran de 1 a 3 años. El siguiente cuadro muestra una muestra de grupos que han recibido un total de $ 16,569,889 en subvenciones de USAID desde 2017. Ver gráfico interactivo. El gráfico muestra que aunque USAID puede reportar financiamiento de sólo cinco o seis grupos en un año determinado, 9, 10 u 11 pueden seguir funcionando de las subvenciones del año anterior. Así que hay más actividad de la que parece.

Este cuadro muestra cuánto espera pagar USAID a los grupos a lo largo del tiempo. La cantidad totaliza $67,020,757, pero probablemente será menor porque depende de la financiación del Congreso, lo cual no está asegurado. Pero puede ver que la continuidad en la financiación también avanza en el tiempo. Ver gráfico interactivo .

Ahora agregue a la imagen las 40 organizaciones que la NED ha financiado para proyectos de Cuba desde alrededor de 2017. El número total de grupos llega a 54, basado en un conteo rápido de organizaciones que son las más visibles. Los grupos incluyen:

Agora Cuba Inc. Arlenica, Arte, Lenguaje e Investigación para el Cambio Social Asociación Civil Cronos Asociación Diario de Cuba Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes Asociación Minga Perú Fundación Familia Bacardi Campaña Global por la Libertad de Expresion A19 AC Canyon Communications LLC CaribbeanTales Worldwide Distribution Inc. Centro por una Cuba Libre Centro para la empresa privada internacional (CIPE) Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos Christian Solidarity International Clovek v tisni, ops (personas necesitadas) Cubalex Dirección Democrática Cubana (Directorio Democratico Cubano) Fundación Alma Cubana, Inc. CubaNet News, Inc. Asociación de Noticias Digitales Inc. (ADN) Equipo de ayuda de EchoCuba / Américas Editorial Hypermedia Inc. Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Inc. Proyecto Sociedad Libre Incorporado Freedom House Inc. Fundación Cartel Urbano Fundación Espacio Público Fundación la Voz Publica Fundación Pro Bono Fondo Global de Defensa Legal del Estado de Derecho y la Libertad Grupo de Apoyo a la Democracia Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba Instituto de Informes sobre Guerra y Paz (IWPR) Instituto Cubano por la Libertad de Expresion y Prensa Instituto de Comunicacion y Desarrollo Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir AC Instituto Interamericano de Derechos Humanos Instituto Politico para la Libertad Perú Instituto Prensa y Sociedad Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos Plataforma Internacional de Derechos Humanos en Cuba Instituto Republicano Internacional Investigacion e Innovacion Factual AC Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia Inc. Centro Latinoamericano para la Noviolencia Unión Cultural Latinoamericana Libertatis Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales Observatorio Cubano de Derechos Humanos Ayuda de extensión a las Américas Inc. Fundación Panamericana para el Desarrollo Inc. People in Need Slovakia (PIPA) Transparencia Electoral Universidad Sergio Arboleda

No se incluyen en los 54 grupos aquellos que reciben financiación secreta. El Departamento de Estado, USAID y NED informan tener contratistas «no revelados» o «misceláneos» cuyos nombres no se revelan.

Los subcontratistas son otros grandes desconocidos. Las grandes ONG reciben subvenciones y rutinariamente contratan subcontratistas, pero sus nombres no se hacen públicos.

Otro misterio es cuántos cubanos reciben dinero de organizaciones financiadas por Estados Unidos. Los registros fiscales dan escasas pistas. En 2018, por ejemplo, el Directorio Democrático Cubano informó haber pagado a 746 “empleados, agentes y contratistas independientes” un total de $ 103,647. El grupo también informó haber pagado un total de 48.628 dólares a 1.930 personas en Cuba. Pero es imposible saber cuánto del dinero de la democracia estadounidense termina en Cuba y a cuántas personas se les paga.





Tomado de Cubadebate/Fuente: Cuba Money Project/ Publicado con el título: El negocio de la democracia en Cuba está en auge / Traducción Cubadebate.

