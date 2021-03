A las puertas de las elecciones en Ecuador, Arauz noquea a Lasso

Por Liset García (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano

La etiqueta AndresGanasteOtraVez se posicionó en las redes sociales tras culminar el debate de este domingo entre los contrincantes de las venideras elecciones del 11 de abril en Ecuador. Pero no todo quedó ahí: una multitud esperaba a Andrés Aráuz a la salida del debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, y a ritmo de música y fuegos artificiales recorrieron en caravana parte de la ciudad de Guayaquil.

A solo veinte días del sufragio en que los ciudadanos decidirán entre el binomio ganador de la primera vuelta del 7 de febrero –Andrés Arauz-Carlos Rabascall– y el banquero Guillermo Lasso, tuvo lugar el debate de alrededor de dos horas, trasmitido por la cadena nacional de radio y televisión, y por la cadena multiestatal Telesur.

Aunque el tiempo fue breve para tan amplia agenda, los candidatos abordaron al menos parte de sus propuestas a partir de cinco ejes fundamentales: Economía y empleo, Salud, vacunación, seguridad social; Democracia e institucionalidad, participación ciudadana y transparencia; Educación, desarrollo humano y tecnología; Relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible.

Poco antes de iniciar el debate ya la ciudadanía expectante había hecho circular el artículo titulado Andrés Aráuz, el candidato más preparado para el debate y para tomar las riendas del país, que publicó en la red social Twitter el expresidente Rafael Correa. La envergadura de las propuestas en materia económica y social del binomio de la Esperanza, a favor del pueblo ecuatoriano, es destacada en ese texto, a partir de un detallado estudio de las realidades del país.

Asegura que esas problemáticas están interconectadas: “si no logramos controlar la pandemia no podremos reactivar la economía de forma sostenible, y para eso se requieren propuestas y soluciones integrales”. A eso aspira el próximo gobierno Arauz-Rabascall, si ganara otra vez en los sufragios.

No se hizo esperar en su cuenta de Twitter, la respuesta del candidato ganador pocos minutos después de concluido el debate presidencial. Arauz, @ecuarauz, escribió: ”¡Gracias por el cariño Ecuador! Estamos en la caravana de la esperanza“.

Otro usuario de esa red, Kleiner Zambrano, escribió: “En el debate Lasso me convenció al 100%…. …. De votar por Arauz”.

También, Migrantes Unidos De Connecticut, @MUDeC_2021, publicaron: “Andrés tiene propuestas directas, sabe lo que tiene que hacer nacional e internacionalmente. Lasso resumió todo en una frase trillada aconsejada por un asesor”.

Una irónica referencia a la acusación de mentir, repetida durante el debate por Lasso contra Arauz, hizo otro internauta al publicar: Kost @AP_Kost: “Yo no me hice millonario en el feriado bancario. Andrés, no mientas otra vez, yo no me hice millonario, me hice multimillonario”.

Por su parte, el ensayista Kintto Lucas,@KinttoLucas, criticó la falta de respuestas de Lasso a las preguntas de su contendiente, que son precisamente el centro de los problemas que aquejan al país. “Lasso no ha respondido sobre los millones de emigrados y decenas de suicidios por el Feriado Bancario; los asesinados, presos y heridos de octubre de 2019 y los muertos de la pandemia por la negligencia del gobierno de Moreno que él apoyó”.

Por su parte, la expresidenta de la Asamblea Nacional ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira,@GabrielaEsPais, en otro mensaje de Twitter se refirió al tema internacional abordado por Arauz: “Ecuador labrará su propio camino. Mantendremos relaciones con todos los países en el marco del intercambio científico, cultural y comercial. Cuidaremos la producción nacional, con soberanía alimentaria pensando y cuidando la producción nacional”.

En otro mensaje, Kinto Lucas escribió sobre la respuesta del candidato Lasso acerca de la situación que vivió el país durante las protestas de octubre de 2019. “Acaba de apoyar los asesinatos”, ocurridos entonces, “y la represión que provocó cientos de heridos y presos. Lasso demuestra así, que está contra los indígenas” y contra una de sus organizaciones, la “CONAIE”.

También, Marco Navas, @MarcoAnibal, tuiteó: ”Si había duda sobre el desempeño de Aráuz en este debate presidencial: está disipada. Autocontrol. Suficiencia técnica y discursiva. Lasso se descompone rápidamente. Se exaspera con facilidad. Se nota el estar acostumbrado a que lo que diga no se refuta. Se obedece”.

El desfile de pueblo que acompañó a Arauz al término del debate confirma lo que corrió por las redes. A partir de este lunes proseguirán las manifestaciones de apoyo al joven que convenció con sus propuestas, cuando se reinicie la campaña electoral con vistas al 11 de abril. Será el día en que Ecuador confirmará si está a favor de la Esperanza.

(*) Periodista cubana de la Revista Bohemia.

Foto de portada: Dolores Ochoa/ AP

