Arnaldo Rodríguez: «Mis canciones no se programan en Miami, quienes exigen libertad y diálogo en Cuba no los practican»

Arnaldo Rodríguez, el «Talismán» de Cuba, es músico y productor. Le queremos preguntar por el clip “Patria y Vida”, un alegato contra el gobierno cubano presentado, con gran bombo mediático, hace unos días, por cuatro cantantes cubanos. En este sentido, el artista publicaba en Facebook un texto llamado «Patria es Humanidad», sobre cuyo contenido le preguntamos.



En este texto citado, Rodríguez decía lo siguiente: «Yo pudiera, incluso, dejar de ser necio, izquierdista y soñador (Es bastante improbable). Pero juro ante Dios y ante mi nación que nunca me convertiría en un vil mercenario que la «regala» (con gente adentro y todo) mientras se arrodilla a otra nación reclamando que invadan la tierra que lo vio nacer. Ni por 3 dólares, ni por 1 Millón de Euros. Ya la historia refrendó el camino: `Patria es Humanidad´ y `Morir por la patria es vivir´».

Dicen los medios internacionales que en Cuba se coarta la libertad artística y nos hablan de un tal “Movimiento San Isidro” que es perseguido. El artista es muy claro sobre ello y ratifica la absoluta libertad artística existente en la Isla.

Por sus posiciones políticas, de apoyo a la Revolución, Arnaldo Rodríguez es constantemente insultado y amenazado desde Miami. A sus detractores les pide «respeto a la libertad» artística y expresión, recordando que sus temas están vetados en las radios y televisiones de Miami. «El diálogo que se exige hay que profesarlo, no puedes pedir libertad y no dejar ejercerla a quien no está de acuerdo contigo».

También nos habla Arnaldo sobre sus proyectos musicales actuales. 2021 comenzó con la terminación del disco Habana Mambo Orquesta, del cual ya el músico adelantó algunos temas, y conformó una etiqueta denominada Mambo Unidad de Producciones Artísticas, con el apoyo del Instituto Cubano de la Música y la agencia Musicuba de la EGREM.

