Brasil: La familia de Marielle denuncia que la asunción de Bolsonaro frenó la investigación del crimen

Por Igor Carvalho.

El Instituto Marielle y Amnistía Internacional presentan un dossier con un millón de firmas y exigen respuestas por el crimen.

Anielle Franco, hermana de Marielle, considera que la elección de Jair Bolsonaro a la Presidencia de la República brasileña, y Wilson Witzel, al gobierno del estado de Río de Janeiro, perjudicaron las investigaciones sobre el asesinato de Marielle Franco, y el conductor Anderson Gomes, del que se cumplen tres años este domingo 14 de marzo.

«Es innegable que la elección de Bolsonaro y Witzel trajo inseguridad a la investigación del caso. El discurso de odio contra nosotros y las noticias falsas nos hacen la vida muy difícil», dijo Anielle Franco. También según la hermana de la concejala, «tres años es un tiempo vergonzoso para las autoridades responsables de la investigación».

Anielle Franco habló en la mañana del viernes (12), durante la conferencia de prensa del Instituto Marielle, del que es directora ejecutiva, y de Amnistía Internacional.

Un millón de firmas y 14 preguntas

Ambas entidades reunieron un millón de firmas en una petición que pide que se acelere la investigación del crimen. El documento también incluye 14 preguntas sin respuesta sobre el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes.

«No podemos aceptar que las autoridades brasileñas no tengan una respuesta clara sobre el asesinato de la quinta concejala más votada de Río de Janeiro. Es inaceptable que no haya respuestas coherentes. Es necesario que las autoridades brasileñas salgan a la luz y digan cuáles son sus dificultades», denunció Jurema Wernek, directora de Amnistía Internacional en Brasil.

El dossier se entregará al gobernador en funciones de Río de Janeiro, Cláudio Castro, y al fiscal general del Estado, Luciano Mattos.

La familia de Marielle y Amnistía Internacional consideran que Castro y Mattos se omiten del debate y huyen de las preguntas sobre la lentitud de las investigaciones.

«Son un millón de personas de Brasil y de todo el mundo, que envían un mensaje a la familia de Anderson y Marielle, de que el mundo está con ustedes por la justicia. ¿Por qué el gobernador Cláudio Castro y el fiscal Luciano no quieren hablar en público sobre las investigaciones? Marielle Franco no está aquí, sin embargo, rechazamos su silencio. No nos rendiremos», concluye Werneck.

¿Quiénes son los responsables?

Marinete Silva, madre de Marielle Franco, habló sobre el dolor continuo de la pérdida de su hija. «Nuestro dolor sigue siendo enorme, no hay manera de medir el dolor de una madre que pasa por esto. Marielle fue brutalmente asesinada, sin que pudiéramos hacer nada, mi hija no tuvo ninguna posibilidad de defensa».

También acusó a las autoridades públicas de Río de Janeiro. «Una vez más pedimos mayor compromiso por parte de las autoridades. Tres años es mucho tiempo para que no sepamos quienes ordenaron esta barbarie», concluyó.

La compañera de Anderson Gomes, Agatha Arnaus, también está a la espera de noticias sobre el progreso de las investigaciones. «Son tres años de lucha y dolor, pero de lucha por la justicia. Sus planes fueron interrumpidos, tenía mucho por hacer. Para mí, este mes ha sido uno de los peores. Además de esta búsqueda de respuestas y justicia, todavía tenemos que resolver procedimientos legales y religiosos. Cada mes que pasa, las fuerzas para hacer frente a las cosas disminuyen.»

Mientras las investigaciones no señalan a las personas que están detrás del asesinato de Marielle Franco, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro ya ha decidido, el 9 de febrero de este año, que Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, acusados de matar a la concejala, irán ante un jurado popular. La dupla está en prisión desde marzo de 2019. Todavía no hay fecha para el juicio.

Preguntas

El dossier sobre el caso consta de una línea de tiempo desde el crimen, que acompaña la investigación del caso y 14 preguntas formuladas por el Instituto Marielle Franco y Amnistía Internacional, que siguen sin respuesta.

Además de la pregunta que se repite en el país desde el 14 de marzo, «¿Quién mandó matar a Marielle Franco?», los autores de la campaña quieren conocer la relación de Lucas do Prado Nascimento da Silva, responsable de la clonación de los documentos del vehículo utilizado por Ronnie Lessa y Elcio Queiroz en la noche del crimen, con el miliciano Adriano da Nóbrega y la Oficina del Crimen, dirigida por él.

La familia también pregunta a Google por qué los datos de los sospechosos aún no han sido entregados al Ministerio Público de Río de Janeiro. La empresa tecnológica estadounidense se niega a facilitar a los investigadores la información relacionada con el número IP y el Device ID, que es la identificación de ordenadores y teléfonos móviles. Los datos pueden, según la entidad, identificar a los autores del delito.

Google se resiste a la decisión y ha acudido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde perdió, para intentar revertir la medida. Según la empresa, estos datos son personales y pueden perjudicar el derecho a la privacidad de sus usuarios.

Mientras tanto, este domingo14 de marzo, cuando se cumplen tres años del asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes, se celebrarán varias manifestaciones en Brasil y en el extranjero para recordar el crimen y exigir justicia. El Instituto Marielle ha organizado un mapa con los eventos.

14 preguntas sin respuesta

¿Quién mandó matar a Marielle?

¿Cuál fue la motivación del instigador del crimen?

¿Por qué aún no se ha avanzado en la investigación de la autoría intelectual del crimen?

¿Cuál es la conexión entre el responsable de la clonación del automóvil y el crimen con el grupo de milicianos vinculados a Adriano Nóbrega y la Oficina del Crimen?

¿Cuál es la conclusión de las investigaciones sobre la pérdida de municiones y armas de la Policía Federal utilizadas en el crimen?

¿Quién desconectó y a cargo de quién estaban las cámaras de seguridad en la ruta por la que viajaban Marielle y Anderson?

¿Por qué no hay una acción coordinada de los órganos a nivel estatal y federal para esclarecer el caso de Marielle y Anderson?

¿Por qué Google hasta ahora no ha entregado los datos solicitados por MPRJ y la Policía Civil para la investigación?

¿Por qué ha habido tantos cambios en el mando de la Policía de Homicidios de Río de Janeiro, encargada de investigar el caso Marielle?

¿Hubo tentativa de fraude en las investigaciones? ¿Por quién?

La Policía Federal abrió una investigación para investigar las injerencias en la investigación del caso. ¿Por qué, en medio de estas investigaciones, se cambió al superintendente regional de la Policía Federal de Río de Janeiro?

El presidente Jair Bolsonaro informó que Ronnie Lessa fue interrogado por la policía federal sobre el caso del portero. ¿Este interrogatorio fue entregado al Ministerio Público y a la Policía Civil de Río de Janeiro?

¿Por qué el gobierno brasileño no proporcionó toda la información requerida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos?

¿Por qué aún no se han implementado las recomendaciones de la Comisión Externa realizadas en el ámbito del Congreso Nacional en 2018?

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: Brasil de Fato.

