Brasil: PT presenta demanda por bloqueo a Cuba

Por Carmen Diniz (*).

El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) presentó este sábado 13 de marzo ante el Supremo Tribunal Federal –STF- una importante demanda dirigida al Presidente del Tribunal, Luiz Fux.

En su argumentación, fundamentan el incumplimiento constitucional de varios artículos de la Constitución brasileña.

La acción se interpone contra la postura inconstitucional del gobierno de Bolsonaro al votar la Resolución 74 de Cuba ante la ONU que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

El texto afirma que el voto del gobierno brasileño contra la Resolución viola los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal Brasileña de 1988 (CF / 88).





La demanda reclama la declaración de inconstitucionalidad del voto brasileño contra el fin del bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) el 6 de noviembre de 2019.

Afirma que la posición diplomática del país es una política de Estado y no de gobierno y debe observar los preceptos constitucionales en relación con los demás países. Destaca que el CF / 88 tiene como principios fundamentales, entre otros, en su Art. 4: “La República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina con miras a formar una comunidad latinoamericana de naciones”.

Así también los principios de “independencia nacional, prevalencia de los Derechos Humanos, autodeterminación de los pueblos, no intervención, igualdad entre los Estados, defensa de la paz, cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad”.

Brasil, desde 1992 en coherencia con la Constitución, ha votado siempre a favor de poner fin al bloqueo. En esta primera participación del actual gobierno brasileño, la votación fue lamentablemente de orden ideológico.

La petición sigue: “En sus relaciones internacionales, Brasil debe observar la inequidad de los principios constitucionales que lo sustentan, aunque los efectos prácticos de su postura no necesariamente recaigan sobre nuestra nación y sus ciudadanos” (ítem 43).

Ir en contra de la Resolución para poner fin al bloqueo sufrido por Cuba, se aparta de sus propios fundamentos y la acción de Brasil a favor de un acto que subyuga a un Estado sobre otro debe ser tratado como ilícito.

Las solicitudes en la acción al STF son las siguientes:

La Declaración de inconstitucionalidad del voto de Brasil contra el levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba; El Estado brasileño se abstenga de posturas similares sobre el tema, atribuyendo al gobierno federal la obligación de adoptar una postura constitucional sobre el bloqueo contra Cuba; Envío de información del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia a esa Corte para que expresen su opinión sobre el voto en la AGNU en aquella votación. Una solicitud de medida cautelar debido a la proximidad de una nueva votación por parte de la AGNU donde el tema se abordará nuevamente.

Esto demuestra que el gobierno actual no puede eludir la Constitución y que el pueblo no concuerda con sus desvaríos. La diplomacia brasileña tiene una historia, un prestigio ganado por su sentido de justicia y de honor a las constituciones de la República Federativa de Brasil, que siempre concibieron la historia del país con las buenas relaciones hacia los países del mundo, y en particular con América Latina.

Un gobierno que llegó hace poco, y ha causado tanto daño a Brasil, no puede destruir la tradición de un pueblo.

A continuación el texto de la demanda completo:















































(*) Jurista, coordinadora del Capitulo Brasil del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos.

Foto de portada: La Época/ Archivo.

Comparte esto: Twitter

Facebook