Brasil registra su peor desempeño económico en 25 años

(1/2)O Produto Interno Bruto (#PIB) do país avançou 3,2% no quarto trimestre de 2020, mas encerrou o ano com queda de 4,1%, totalizando R$ 7,4 trilhões. Essa queda interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6%. #IBGE #economia pic.twitter.com/4kIMHu0juS