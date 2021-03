CLATE: Paremos el acuerdo Mercosur-Unión Europea

La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales se suma a la coalición transatlántica “Paremos Mercosur-UE” impulsada por la plataforma América Latina Mejor Sin TLC. De la misma participan organizaciones sociales, sindicales y diversos movimientos ambientales y estudiantiles que hacen un llamado a parar el acuerdo entre ambos bloques comerciales.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se trata de un tratado de libre comercio entre dichos bloques comerciales. El mismo comenzó a gestarse a fines de la década de los años 90, pero no fue hasta 2019 bajo la presidencia pro tempore de Mauricio Macri (ex presidente de la República Argentina) que se firmó un acuerdo de asociación estratégica entre ambos bloques, el cual si bien aún no ha finalizado el proceso de ratificación, puede poner en jaque a toda la región sur del continente.

Julio Fuentes, presidente de la CLATE, hizo un llamado a los líderes políticos de la región a desistir en este acuerdo e instó a las organizaciones sindicales a mantenerse informados y resistir.

“Este acuerdo se enmarca en una relación de 300 años de coloniaje europeo en nuestra región. Una matriz de la que no hemos podido salir que nos impone ser proveedores de las materias primas que Europa necesita para producir. Estos acuerdos ratifican esa mirada colonial sobre los destinos de nuestro pueblo” indicó Fuentes.

Desde Uruguay, Martín Pereira, secretario general de la CLATE y presidente de la COFE, destacó con preocupación el perjuicio que trae este acuerdo para las y los trabajadores del Mercosur.

“En el mismo no se contemplan medidas de protección al medioambiente, medidas sociales, cláusulas que aseguren la negociación colectiva como tenemos en cada uno de nuestros países. Debemos asegurar el trabajo en la pequeña y mediana empresa en contra de las multinacionales que tendrían ventajas sobre las mismas”, manifestó.

Hugo Blasco, titular de la Federación Judicial Argentina y sec. de administración y finanzas de la CLATE, instó a los legisladores de los países involucrados a no firmar el acuerdo.

“Esto nos retrotrae a aquel intento imperial que fue el ALCA y que fuimos capaces de hacerlo fracasar. Esto no es más que una variante de aquel intento y solo traería hambre y miseria, desocupación y contaminación para nuestros pueblos y territorios”, indicó.

Narciso Castillo, vicepresidente de la UNTE-SN de Paraguay, miembro de CLATE, manifestó el rechazo de la organización al acuerdo Mercosur-Unión Europea advirtiendo el retroceso que este implica para los derechos de las y los trabajadores y para la integración real de los pueblos del Mercosur.

El dirigente destacó que “este acuerdo tiene que ser rechazado por nuestros países y que discutamos los procesos de integración que se vienen llevando adelante, no solamente en el Mercosur sino en toda América Latina y el Caribe”.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: CLATE.

