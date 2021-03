Cuba: Crónica de un pinchazo al 100% soberano

Por Gabriela Sánchez.

“¿En el derecho o en el izquierdo?”, izquierdo, respondí a la enfermera previendo como periodista que se maneja con mano diestra cualquier interferencia con la escritura en caso de dolor. Sentí el pinchazo y el ardor por unos pocos minutos. El químico estaba dentro en apenas segundos, pensé: “es solo una vacuna más”, y lo fue, estaba tranquila, incluso un poco indolente, fijé los ojos en la pegatina con las letras en azul y rojo de Soberana 02 en mi tarjeta de identificación. Experimenté una suerte de orgullo y entusiasmo, una mezcla de sensaciones, como quien se descubre en el aquí y ahora. Me miré el brazo, no pude evitarlo, ni rastro del minúsculo agujero. Salí al patio tocaba entonces una hora de espera.

Hacía una semana había aceptado ser voluntaria para el ensayo clínico de la fase III de la Soberana 02, el segundo candidato vacunal contra el SARS-CoV 2 en Cuba. Esperaba el aviso, tenía claro que lo haría incluso antes de la propuesta formal. Nunca tuve temor, quizás sí ansiedad. Se lo comentaba la noche de la víspera a un amigo que comparte la experiencia en el registro de datos. Me dijo que no me pusiera nerviosa para que no me fuera a subir la presión, me repitió el protocolo que ya conocía de manos del médico de la familia y que luego también recibí en el lugar del estudio.

Allí cada día son 50 los voluntarios vacunados hasta llegar a los 44.010 que incluye esta fase.

Desde bien temprano hasta la tarde, sin parar, apenas breves minutos para merendar o almorzar, médicos, enfermeros, estudiantes de medicina o de otras carreras que apoyan el proceso confluyen ahí, cada cual con funciones específicas, velando por la marcha óptima de la vacunación.

Este ensayo clínico busca comprobar la efectividad inmunológica de Soberana 02, sus efectos para minimizar los síntomas y posibles complicaciones de la COVID 19, no su seguridad, pues ya esto fue verificado en la fase previa, nos explicaron durante el recibimiento, al igual que advirtieron las reacciones adversas más comunes del fármaco (dolor muscular, enrojecimiento del área, fiebre). Para ello el personal médico realiza chequeos a la temperatura, presión antes y posteriormente a la vacunación, tras una hora de observación en el lugar.

Hoy fue el día cero. Por delante quedan 56 días, 28 para la segunda dosis y otros 28 para la tercera. Ya entonces estaremos más cerca de conocer cuál de nuestros candidatos vacunales será elegido para inmunizar a toda la población cubana. Mientras, apostemos por Soberana 02 y el jaque mate final a la COVID 19 de un fármaco con sello 100% cubano.

Tomado de Cubadebate / Foto de portada: Abel Padrón Padilla.

