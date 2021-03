Cuba: Políticas públicas centradas en la mujer y Observatorio de Género para medir sus impactos

Por Laura V. Mor/ Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

La Habana, 5 de marzo de 2021.- Con motivo del venidero Día Internacional de la Mujer, la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) Teresa Amarelle presentó públicamente en la sede habanera de la institución, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres aprobado el pasado noviembre por el Consejo de Ministros de Cuba.

Dicho programa, impulsado por una de las principales organizaciones de masas del país, busca promover el avance de las mujeres y la igualdad de oportunidades y posibilidades, teniendo en cuenta los derechos refrendados en la Carta Magna vigente en el país. En torno a ello, Amarelle detalló que este Programa, por medio del cual «se institucionalizarán las políticas de igualdad de género” en el país, contiene 45 medidas que pretenden dar respuesta a desafíos aún no resueltos y que son un reclamo social, como ser el empoderamiento económico real de las mujeres cubanas.

La dirigente informó a la prensa que en enero y febrero de este año fueron atendidos 52 casos de de violencia de género, por lo que recalcó la importancia de aumentar las campañas de difusión, educación y prevención de esta temática en los medios de comunicación no sólo para que deje de ser un tema tabú en la sociedad, sino también para que las víctimas sepan detectar ese tipo de situaciones y a dónde acudir en caso de ser necesaria ayuda y acompañamiento.

Aunque en Cuba los hechos de violencia de género no alcanzan las cifras del mundo y del continente, no deja de ser una preocupación para la Federación. “En Cuba no permitiremos impunidad ante la violencia: ante cada hecho que conozcamos a través de las redes, a través de nuestras Casas de Orientación, de todo el sistema que tenemos organizado, inmediatamente actuaremos”, afirmó Amarelle y en ese sentido, acotó que actualmente existen instrumentos jurídicos que recogen el reconocimiento de la violencia de género, aunque se continúa trabajando para contar en un futuro con una Ley de Género en el país.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el género en el contexto mundial y también cubano, la dirigente anticipó que se está trabajando en la creación de un Observatorio de Género, para el cual se solicitará asesoramiento a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y que permitirá medir el impacto real de las políticas públicas destinadas a la mujer y en base a eso, mejorar su desarrollo, diagnóstico e implementación futura.

