Cuba: ¿Se inmunizará a las personas mayores de 80 años con Soberana 02?

Por Lisandra Fariñas Acosta.

“Hay que vacunar a nuestros adultos mayores porque son la población de más riesgo de complicaciones ante la COVID-19”, afirmó Dagmar García Rivero, directora de Investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas (IFV).

Ante la interrogante de si la inmunización futura contemplará las personas mayores de 80 años, la experta explicó en conferencia de prensa que “normalmente las vacunas en fase clínica definen un grupo etario en el cual se van a evaluar”.

“Nosotros comenzamos el ensayo clínico de la fase I en el grupo de 19 a 54 años de edad, sobre todo asociado a que la variable principal de esos ensayos es la seguridad, y esta variable generalmente se evalúa en población joven, donde desde el punto de vista ético se compromete menos al sujeto que va a participar en el ensayo clínico. Una vez que se avanzó a la Fase II se extendió el grupo etario de 60 a 80 años”, dijo.

De acuerdo con García Rivero, actualmente se están vacunando en el ensayo clínico Fase II de Soberana 02, sujetos de entre 60 y 80 años. Pero, ¿qué ocurre con las poblaciones de adultos mayores, que ya sobrepasan las ocho décadas de vida?

“Existe un fenómeno asociado al envejecimiento en el cual, como mismo envejecen todos los sistemas del organismo, también envejece el sistema inmune. Por tanto, la capacidad de respuesta de una vacuna en un adulto mayor está comprometida. A eso se le llama inmunosenescencia. Por tanto usted tiene que saber cuando está evaluando su vacuna en una población inmunocompetente, o sea que va a responder bien, y es una población donde usted va a tener un sesgo en la respuesta inmune. Por eso se estratifica muy bien qué cantidad de sujetos entre 60 y 80 años entran a la muestra total, porque es muy probable que la respuesta inmune de esos sujetos sea inferior a la de sujetos en edad adulta inmunocompetente. Eso lo estamos estudiando hoy”, precisó.

Aseguró la experta: “no es posible decir que no vamos a vacunar a los adultos mayores. Hay que vacunarlos porque son la población de más riesgo de complicaciones en la enfermedad de la que estamos hablando. No los vamos a colocar dentro de los ensayos clínicos, no vamos a usar la evidencia clínica de eficacia en población mayor de 80 años. La vamos a buscar en la población de 19 a 80 años y una vez que demostremos que la vacuna tiene eficacia clínica, se introduzca masivamente en alguna unidad regulatoria en el país y se registre, sin duda la población mayor de 80 años también será vacunada”.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: Hitch.

Vea también

Comparte esto: Twitter

Facebook