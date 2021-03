Cuba- Venezuela: Acuerdos en pos de la soberanía alimentaria

Por Laura V. Mor/ Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba/ Fotos: Yaimi Ravelo.

La Habana, 9 de marzo de 2021.- La XXI sesión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela se celebró este martes en La Habana. En ella se evaluaron los desafíos de la colaboración bilateral en 2021 y la marcha de los proyectos en ejecución, así como se firmaron varios acuerdos entre ambos países, enmarcados en los objetivos y bases del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela firmado el 30 de octubre de 2000 por Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías.







El Viceprimer Ministro cubano, Ricardo Cabrisas y la Vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez presidieron la ceremonia de firma de acuerdos

Esta es la segunda visita en el año que realiza la Vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a Cuba, quien a mediados de enero presentó en La Habana la Ley antibloqueo, una iniciativa del gobierno venezolano para enfrentar las duras sanciones impuestas por Estados Unidos y sus consecuentes pérdidas económicas.

En la ceremonia encabezada por el Viceprimer Ministro cubano, Ricardo Cabrisas, y la Vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ambos países firmaron acuerdos intergubernamentales en materia agroalimentaria y de expansión y aprovechamiento de cultivos de ciertas plantas proteicas, con el objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria de ambos países. En este sentido, Cabrisas afirmó que la cooperación bilateral Cuba – Venezuela busca alcanzar la soberanía agroalimentaria y está encaminada a fortalecer otras áreas clave como la salud, en medio de un escenario complejo por el azote de la pandemia de la Covid-19. Por su parte, Rodríguez destacó que el tema agroalimentario resulta de gran importancia para los pueblos y acusó a Estados Unidos de utilizarlo política y estratégicamente en pos de su dominación imperial.





Como contrapartida, el Viceprimer Ministro cubano y la Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela reconocieron la vigencia de los principios de solidaridad, cooperación e integración que dieron inicio a este convenio bilateral hace ya dos décadas; bajo los cuales valoraron positivamente la colaboración de la Brigada Henry Reeve en el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19, así como las bases propiciadas por la Misión Barrio Adentro I y II que han permitido los buenos resultados en materia de salud que hoy presenta la nación bolivariana. Asimismo, reafirmaron la voluntad de continuar consolidando la cooperación entre ambos países de acuerdo a los objetivos planteados por Cuba en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 y por Venezuela en el Plan de la Patria 2025 y el Programa de Resistencia y Desarrollo.

Considerando la coyuntura política y los desafíos que impone el enfrentamiento a la Covid-19, y enmarcados en una crisis económica de alcance mundial, la Vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó el “firme compromiso” de ambos gobiernos en continuar avanzando en la integración de ambas naciones y el afianzamiento de sus vínculos en el plano económico y social, como vía para superar los efectos negativos de las medidas coercitivas y sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela y el bloqueo económico, comercial y financiero que pesa sobre Cuba.

“Yo pregunto a los imperios: ¿Es que acaso 62 años no bastan, no son suficientes para que entiendan y se den cuenta que no es el camino para hacer rendir al pueblo de Cuba?” expresó Delcy Rodríguez, a la vez que agradeció al pueblo de Cuba por ser “el primero en extender la mano a Venezuela”, “lo cual demuestra y es símbolo de un desprendimiento infinito por el amor hacia otro ser humano”.

Comparte esto: Twitter

Facebook