Dramas sociales dominan entre películas elegidas para el Oscar

Dramas sociales basados en hechos reales fueron los temas que predominaron entre las películas nominadas para el premio Oscar, luego de darse a conocer la lista de las cintas nominadas para la máxima presea del cine estadounidense.

Este lunes se dieron a conocer la lista de películas, directores, actores, actrices y otros artistas que buscarán ganar la estatuilla en la próxima ceremonia a celebrarse el 28 de abril al cumplirse la edición número 93 del galardón cinematográfico.

La lista fue dada a conocer por el cantante Nick Jonas y su esposa, la actriz Priyanka Chopra Jonas, en una transmisión efectuada la mañana de este lunes desde Londres.

«Mank«, un drama biográfico sobre el guionista de Hollywood Herman J. Mankiewicz, cuautor del libreto del «Ciudadano Kane» junto a Orson Wells, lidera la carrera por los premios Óscar con 10 nominaciones.

Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de cintas con seis nominaciones cada una: «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Minari»,»‘Sound of Metal», «The Trial of the Chicago 7» y ‘»Nomadland», esta última considerada como la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.

El Oscar a la mejor película se decidirá entre «Nomadland», «The Trial of the Chicago 7», «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Mank», «Minari», «Promising Young Woman»‘ y «Sound of Metal».

Chloé Zhao, la cineasta detrás de «Nomadland«, se medirá a Thomas Vinterberg («‘Another Round»), David Fincher («Mank»), Lee Isaac Chung («Minari») y Emerald Fennell («Promising Young Woman'» por la estatuilla a la mejor dirección.

En un año sin cine por la pandemia de la Covid-19, la mayoría de las naciones ordenaron el cierre de los cines por la crisis sanitaria, los premios Oscar dan a conocer a sus nominados, cuando la mayoría de estas películas se han podido ver por los canales de paga en streaming.

En este sentido, Netflix ha liderado por segundo año consecutivo las nominaciones a los Oscar. Eso sí, el año pasado lo hizo de forma exigua, pero en 2021 no tiene rival, ya que la plataforma ha conseguido 35 candidaturas -su máximo hasta ahora-, más del doble que Disney, que se queda en segundo lugar con 15.

De esas 35 candidaturas, 21 pertenecen al trío formado por «Mank«, que ha conseguido 10, ‘El juicio de los 7 de Chicago», que se ha quedado en seis, y ‘«La madre del blues», que suma otras cinco.

Solamente con esas tres películas ya superan los logros de cualquier otra compañía en estas nominaciones a los premios que entrega la Academia de Hollywood.

Por su parte, las 15 de Disney se apoyan en «Nomadland«, gran favorita a llevarse el premio gordo pese a tener que «contentarse» con seis nominaciones, y «Soul«, que puede que tenga solamente tres, pero a cambio tiene casi asegurado el premio a la mejor película de animación.

Tomado de TeleSUR/ Foto de portada: Getty Images.

