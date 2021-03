Ecuador: Lenín Moreno rompe con movimiento Alianza País después de hacerlo añicos

Por Liset García (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La noticia ha acaparado titulares y comentarios de varios legisladores, periodistas, gente de a pie: Después de hundirlo, Lenín Moreno abandona el barco de Alianza País (AP). Así lo han visto varios medios que reseñan la decisión del presidente ecuatoriano de desafiliase de ese movimiento, gracias al cual llegó al poder, primero como vicepresidente y luego como máximo gobernante de la República.

El asambleísta Rodrigo Collahuazo fue de los primeros que lo comentó en un tuit, en el que ridiculiza al mandatario: “Entendemos que luego de su dimisión se afiliará a CREO, de su amigo íntimo y aliado Guillermo Lasso. ¿Cuánto apostamos que Lenin será el jefe de campaña del banquero para la segunda vuelta?”

Otros auguran que abandonará pronto el país, más bien que saldrá huyendo, como asegura la excandidata por AP a las elecciones, Ximena Peña, quien no alcanzó ni el dos por ciento de los votos el pasado 7 de febrero.

En un tuit aseguró que Moreno “al fin se desafilia de Alianza País. Claro, luego de cumplir al pie de la letra las instrucciones de sus asesores Romo, Martínez y de su candidato Guillermo Lasso. Moreno hizo con AP lo que hizo con el Ecuador”.

Agregó que el presidente tomó esa decisión para evitar su expulsión. “Hoy se desafilia, mañana huirá del país. Ahora AP inicia una profunda depuración y restructuración que rescatará nuestra identidad política con mujeres, jóvenes y rostros nuevos”, aseguró la excandidata por esa agrupación, que ha logrado el récord de pasar de la más popular a la más desfavorecida; ninguno de sus candidatos a asambleístas obtuvo curules, lo cual es señal del desprestigio a que lo llevó el actual mandatario.

Y todo porque el Comité de Ética de AP inició un proceso contra Moreno, acusado de no cumplir el plan de gobierno presentado en 2017, luego de lo cual pidió la desafiliación, como el que se cambia de zapatos. Este 27 de febrero lo presentó al secretario general del Consejo Nacional Electoral, Santiago Vallejo, quien el 1 de marzo lo cursó al secretario ejecutivo de ese movimiento, Gustavo Baroja.

Su historia en el partido que lo llevó a Carondelet en 2017, comenzó diez años antes, al integrar el binomio junto a Rafael Correa, a quien acompañó como segundo en el gobierno. Juntos emprendieron la Revolución Ciudadana, y protagonizaron la llamada década ganada, que Moreno no se ha cansado de denigrar durante su mandato, además de promover la persecución de sus principales líderes.

No solo ha traicionado al pueblo ecuatoriano, sino a él mismo, de ahí el descrédito y la pésima aceptación que reflejan las encuestas. En su contra pesa no solo el mal manejo de la pandemia, con su estela de dolor por los más de once mil decesos y casi 300 mil contagiados, sin contar el escándalo por la repartición de vacunas entre amigos y familiares del propio mandatario y su ministro de Salud.

Moreno termina su mandato y deja un país endeudado con el FMI, en crisis en todos los órdenes de la vida económica y social, gracias a que se propuso desmontar lo logrado en la década anterior en materia de educación, salud, desarrollo industrial, de infraestructura y eliminación de desigualdades.

Como bien dicen las redes, ahora abandona formalmente el partido, se baja del barco una vez terminada la tarea de hundirlo. Quedará para la historia como uno más entre sus traidores, mientras al pueblo se le abre la oportunidad de recuperar la esperanza.

(*) Periodista cubana de la Revista Bohemia.

Foto de portada: El Nuevo Tiempo.

Comparte esto: Twitter

Facebook