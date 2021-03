Ecuador: Lenín Moreno será judicializado por los asesinatos de Octubre de 2019

La Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación, creada por la Defensoría del |Pueblo para esclarecer los hechos del Paro Nacional de Octubre 2019, presentó el informe de los sucesos de esos terribles días para los ecuatorianos.

“Este informe busca que estas víctimas primero tengan voz y segundo tengan justicia y reparación. Nos hemos acercado bastante a la verdad, ojalá no quede simplemente en un lindo informe y nada más”, dijo Sybel Martínez, presidenta de la Comisión.

Martínez aseguró que recibieron 519 denuncias de distintos tipos de violencia durante los días de movilización, y todas son testimonios voluntarios. De esas denuncias se han identificado 123 casos de violencia a la integridad personal, 38 casos de privación de libertad, seis ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra la vida, tres casos de violencia sexual y 20 casos de lesiones oculares (seis tienen afectada su visión).

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, se comprometió a judicializar al Presidente Lenín Moreno, como “principal responsable de las violaciones de Derechos Humanos en los sucesos de Octubre de 2019”. La máxima autoridad de la Defensoría aseguró que el informe es un «reconocimiento a las víctimas».

Las víctimas y sus familias

El evento contó con la intervención de Imelda Rivera, madre de Marco Otto, una de las personas asesinadas durante las protestas. Ella dijo tener confianza en que habrá reparación con el gobierno entrante, sea cual sea. “Con cualquier presidente que entre, esperamos que estos casos no se queden en la impunidad, que haya castigo, eso es lo que pedimos”, dijo

Santiago Aguilar Morán, director de Radio La Calle, también fue invitado a este ejercicio de memoria de los hechos de octubre. “Los sobrevivientes de octubre, los que aún seguimos vivos no somos desechos de un proyecto del que es preferible no hablar, no podemos ser los restos de una generación cuyos actos no se entienden; sino que tenemos la tarea urgente de recordar y honrar con nuestra lucha a aquellos que murieron en manos de los represores”, dijo en su intervención.

Los retos del nuevo gobierno

Los representantes de la Comisión manifestaron que el próximo Gobierno deberá emprender acciones legales para reparar a las víctimas y sus familiares. En esto coincidió la prefecta de Pichincha, Paola Pabón: “el nuevo Gobierno tiene que comprometerse en reparar a las víctimas y los familiares de las víctimas de Octubre 2019; solo así puede haber reconciliación Nacional y eso es lo que ha planteado el Defensor del Pueblo”.

La Comisión invitó a la entrega de este informe a los tres candidatos finalistas de Elecciones 2021: Yaku Pérez, Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Solamente Arauz asistió.

El candidato presidencial de Centro Democrático manifestó que si los resultados son favorables para su movimiento apoyarán “a la sociedad y las instituciones del Estado mediante la visibilización del contenido del informe, el fortalecimiento de la memoria social, la creación de los espacios públicos y los medios de comunicación”.

