EEUU: Los afroamericanos e hispanos se quedan atrás en la vacunación contra COVID-19

Es un problema potencialmente mortal que se ha predicho desde hace mucho tiempo, pero que pocos en el gobierno o el sector privado han hecho mucho para resolverlo. Ahora las consecuencias están afectando a algunas de las comunidades más vulnerables de Estados Unidos.

La campaña de vacunación COVID-19 de Estados Unidos no está llegando a las comunidades negras e hispanas, a pesar de las advertencias generalizadas sobre su falta de acceso a la atención médica y la mayor vacilación de las vacunas, arraigada en la desconfianza hacia el gobierno y los episodios históricos de explotación médica.

El tema ha sido destacado por las encuestas y los grupos focales del gobierno desde el verano pasado. Pero no ha habido un esfuerzo nacional integral para abordar el problema por parte del gobierno federal o de los principales filántropos, dejando un mosaico de activistas locales con fondos insuficientes que luchan por llenar el vacío, según entrevistas de Reuters con quince organizaciones sin fines de lucro y grupos filantrópicos.

Los resultados de la inacción son crudos: si bien las comunidades de color de los EE. UU. Tienen un mayor riesgo de infecciones graves o fatales por COVID-19, las personas blancas han sido vacunadas al doble de la tasa de negros y dos veces y media más que la de hispanos. según un estudio del 1 de marzo de la Kaiser Family Foundation.

“Necesitamos salir y comenzar a conectarnos con la gente antes de que sea demasiado tarde”, dijo Betsy MacLean, quien dirige la organización sin fines de lucro de planificación urbana Hester Street.

Los organizadores de base en las comunidades negras e hispanas han luchado por asegurar fondos privados o públicos para los esfuerzos de divulgación para promover la vacunación. Los defensores centrados en el tema dicen que los filántropos están haciendo malabarismos con prioridades en competencia y tienden a ver esa respuesta a la crisis como en gran parte trabajo del gobierno. El gobierno federal, bajo la nueva administración del presidente demócrata Joe Biden, recién ahora está comenzando a realizar esfuerzos serios para promover la vacunación en las comunidades minoritarias.

Lo que se necesita, dicen los defensores, es una campaña de marketing coordinada a nivel nacional, combinada con esfuerzos críticos de alcance personal por parte de personas influyentes locales respetadas en las comunidades de color. Un esfuerzo eficaz, dijeron, podría costar cientos de millones de dólares. Algunos grupos comunitarios están buscando revivir una red nacional de organizaciones sin fines de lucro que ayudó a aumentar las tasas de respuesta al Censo de 2020 en las comunidades minoritarias, diciendo que una estrategia similar podría funcionar para promover la vacunación.

La administración de Biden anunció el lunes que gastaría 250 millones de dólares para «fomentar la seguridad y la vacunación contra COVID-19 entre las poblaciones desatendidas», que podrían incluir a las comunidades minoritarias pero también a otros grupos vulnerables, como los residentes rurales. Las localidades deberán solicitar ese dinero; Las donaciones financiarían 30 proyectos urbanos y 43 proyectos rurales, según un comunicado de prensa de la administración.

La administración también planea usar dinero de su paquete de estímulo propuesto COVID-19 para promover la vacunación, en comunidades minoritarias y otras, pero los detalles de ese esfuerzo siguen sin estar claros. La Casa Blanca planea asociarse con funcionarios locales y organizaciones sin fines de lucro para superar la desconfianza del gobierno, dijo el Dr. Cameron Webb, asesor principal de políticas de la Casa Blanca para la equidad de COVID-19.

Raíces de desconfianza

Una encuesta de Reuters / Ipsos en diciembre mostró que los negros, en particular, tenían muchas más probabilidades de temer a la vacunación que los blancos. Su escepticismo se debe en parte a traumas históricos como el Estudio de Sífilis de Tuskegee, cuando los investigadores del gobierno dejaron sin tratamiento a cientos de hombres negros por la enfermedad para estudiar sus efectos. Muchas comunidades hispanas temen interactuar con el gobierno en una era de sentimiento generalizado contra la inmigración. Ambas comunidades tienen menos acceso a la atención médica que las poblaciones blancas.

Algunas organizaciones sin fines de lucro están presionando para obtener fondos para reactivar la red que alentó con éxito a las personas de las comunidades minoritarias a completar el Censo de 2020, otra iniciativa federal perseguida por el miedo y la desconfianza.

En ese esfuerzo, cientos de grupos de base tocaron puertas y realizaron sesiones informativas para disipar los temores. Reclutaron pastores, maestros de escuela y otros lugareños de confianza para difundir el mensaje. Un modelo similar podría funcionar para las vacunas, dijo Karthick Ramakrishnan, un experto en políticas públicas que realizó un esfuerzo de divulgación del censo en el sur de California.

“Al igual que tenía dudas sobre el censo y problemas de equidad, tiene dudas sobre las vacunas y problemas de equidad”, dijo Ramakrishnan, quien ahora dirige una organización sin fines de lucro dedicada a aprovechar la infraestructura del censo para iniciativas futuras, incluidas las vacunas.

La Casa Blanca reconoció los paralelismos entre la vacuna y la divulgación del censo, pero no llegó a comprometerse a financiar esfuerzos similares dirigidos por ONG para aumentar la confianza en las vacunas.

“Estamos hablando de cómo podemos combinar el trabajo que se realizó en el censo, no solo para aprender de él, sino también para aprovechar los mismos recursos humanos y redes”, dijo Webb.

Rosyo Ramírez, subdirectora de salud pública para el condado de Imperial, en California, de mayoría hispana, dijo que los grupos locales sin fines de lucro podrían desempeñar un papel clave en el aumento de las tasas de vacunación porque tienen lazos profundos con las comunidades minoritarias. “La gente necesita sentirse cómoda con la procedencia del mensaje”, dijo Ramírez.

Ramakrishnan ha mantenido reuniones de Zoom con organizaciones sin fines de lucro y grupos filantrópicos, presentándolos en una campaña centralizada, inspirada en los esfuerzos del censo. Pero reactivar esa red para la educación sobre vacunas «no es tan simple como chasquear los dedos», dijo Megan Thomas, presidenta interina de la coalición de financiadores Catalyst, con sede en San Diego.

Los financieros del esfuerzo del censo tuvieron años para planificar y afinar el impulso del censo, mientras que la pandemia se produjo como una crisis inesperada y rápida, una que Thomas dijo que el gobierno podría estar mejor equipado para manejar.

MacLean de Hester Street se acercó en febrero al New York Community Trust, un donante clave para su trabajo en la divulgación del censo, instándolo a revivir «la increíble infraestructura social que todos construimos para el Censo de vacunas».

Patricia Swann, quien aprobó la subvención del censo de MacLean, dijo que era «agnóstica» sobre la nueva solicitud, no porque no apoye el trabajo, sino porque no está a cargo de las iniciativas de salud pública del Trust. Dijo que planeaba pasar la solicitud de MacLean a un colega de otro departamento.

“El mundo de las fundaciones, desafortunadamente, está muy aislado”, dijo Swann.

Tomado de Reuters/ Foto de portada: AP

