El Cited y la atención al envejecimiento en Cuba

Por Flor de Paz (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

Para las personas mayores, salud significa estar funcionalmente estable; no implica bienestar biopsicosocial como lo definió hace cerca de 40 años la Organización Mundial de la Salud con un enfoque genérico. Bajo esa premisa, el Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud de Cuba —más conocido por Cited— desarrolla su labor asistencial e investigativa desde hace casi tres décadas.

Pero, ¿qué significa hallarse funcionalmente estable? “Es un estado cuya mejor definición se obtiene tras evaluar indicadores de desempeño determinantes de la capacidad funcional de la persona desde el punto de vista físico y cognitivo”, explica el Doctor Luis Heredia, vicedirector de Asistencia Médica del Centro.

Doctor Luis Heredia, vicedirector de Asistencia Médica del Cited. Foto: Heriberto González.

En el Cited —donde está emplazada la única Unidad de desempeño físico en Cuba— puede valorarse la capacidad funcional físico-cognitiva del paciente. De acuerdo con el facultativo, como esta instalación solo hay una en México y dos en Brasil; el resto está en Europa y Estados Unidos, pues se trata de un equipamiento costoso.

Un conjunto de unos seis aparatos es suficiente para pronosticar el futuro de dichas capacidades a partir, incluso, de los 55 años. “Uno de ellos, evalúa la fuerza del tren inferior y superior”, detalla el especialista. “Otro, valora el equilibrio; un predictor excelente es el equipo que estima velocidad y amplitud del paso de la marcha. Este permite prever con 10 años de anticipación la discapacidad que se puede tener”.

Es una prueba —subraya— que se repite cada seis meses. “La disminución de la amplitud o la velocidad del paso indica que la persona va a padecer de una afectación muscular u orgánica, fundamentalmente respiratoria y cardiovascular”.

El experto añade que otro de los equipos mide fuerza y estabilidad, y la correlación entre coordinación mental y capacidad física. “Es como el último escalón, al que no consiguen llegar todos los pacientes. Quien lo hace, es porque tiene una capacidad física suficiente para vivir entre 5 y 8 años durante los cuales solo habrá que chequearle enfermedades crónicas, pero no va a tener un deterioro de capacidad. De hecho, si se cae no se va a fracturar”.

A lo dicho, el Doctor Heredia agregó que la Unidad de desempeño físico del Cited ha sido de gran ayuda en la consulta de convalecientes de Covid-19. “El estudio, solo podemos hacerlo a los pacientes que estuvieron críticos y graves, porque La Habana tiene el 70 por ciento de estos en todo el país. Y de ese 70, el 39 por ciento tiene más de 50 años”.

Explicó igualmente que “lo que se detecta en la Unidad de desempeño físico tiene su correlato terapéutico en el área de Rehabilitación del Cited. “Si allí dicen que tiene que mejorar el tren superior o inferior, por ejemplo, el afectado puede acogerse a un programa establecido, en el cual se le entrena para que luego pueda continuarlo en su comunidad”.

Asimismo, el Doctor Heredia dijo que el Cited, como Instituto dedicado a aplicar tecnologías y a crear metodologías e intervenciones relacionadas con el envejecimiento para ser replicadas en todo el país, ha propuesto al Minsap el emplazamiento de una Unidad de desempeño físico en una de las provincias centrales del país, región en la que se concentra la población más envejecida de la Isla, aunque reconoció que el costo del equipamiento frena la inmediatez de ese propósito.

Por otra parte, la doctora Susana Hierrezuelo —especialista en Medicina física y Rehabilitación, Premio Nacional de Salud e investigadora principal de un proyecto dirigido a evitar caídas— comenta que dicho programa tiene muy bien establecido cuáles son los factores de riesgo y las recomendaciones a seguir, entre ellas, una batería de ejercicios a realizar. Añade, además, que en el Cited se trabaja en dos ejes: el paciente y el cuidador.

Dra. Susana Hierrezuelo. Foto: Heriberto González.

En el departamento psicosocial —agrega el Doctor Heredia— tenemos una clínica del cuidador, donde se entrena en temas como la alimentación, el traslado del paciente y la atención desde el punto de vista emocional.

El vicedirector de Asistencia Médica también señaló también que el Cited cuenta con el Centro Nacional de Alzheimer y otras demencias, institución ubicada en La Habana Vieja, dedicada al estudio de la progresión de estas enfermedades, donde se desarrollan ensayos clínicos de medicamentos contra estas enfermedades en colaboración con BioCubaFarma, pero aclaró que ahora las consultas externas están cerradas por la Covid.

El Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud —más conocido por Cited— está a punto de cumplir 29 años de existencia, desde que un día de mayo de 1992 fue inaugurado por Fidel.

(*) Periodista cubana especializada en temas científicos y Directora de Cubaperiodistas .

Foto de portada: Heriberto González.

Comparte esto: Twitter

Facebook