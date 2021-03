El Doctorando Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Por Arleen Rodríguez Derivet/ Fotos: Alejandro Azcuy

Frente al riguroso tribunal de académicos que evaluaría su tesis de doctorado titulada: “Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación para el desarrollo sostenible en Cuba”, el Presidente de la República fue un “doctorando” más.

Ajustado a la solemnidad del momento, el presidente, con la modestia y la sencillez de un estudiante, pero con la indiscutible autoridad del ejecutivo que prueba sus verdades en la práctica, empleó 29 de los 30 minutos asignados a su exposición y un tiempo equivalente para responder nueve preguntas de sus oponentes y 14 comentarios que de algún modo interrogaban también. O así pareció entenderlo el doctorando, quien respondió incluso algunas dudas que se podían considerar resueltas en la exposición principal.

Sorprendía, desde la arrancada, el planteo autocrítico del problema científico. La cruda verdad de que la “insuficiente efectividad en las conexiones entre las universidades y las entidades de ciencia, tecnología e innovación (ECTI) con los sectores productivos de bienes y servicios y los territorios, limita el impacto del conocimiento, la ciencia y la innovación en el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 (PNDES 2030) y más allá”.

Así lo había expuesto días antes, en un artículo publicado por la revista Anales de la Academia de Ciencias que fue reproducido por Cubadebate. Pero la evidente insatisfacción del autor con el aprovechamiento de las capacidades tecnológicas y humanas formadas por la Revolución, en lugar de alimentar la queja, le dieron combustible a su infatigable y devota búsqueda de la verdad con el instrumental de la ciencia, lo que se puede verificar en otro fragmento del propio texto:

“El principal estímulo a la búsqueda de un sistema de gestión del Gobierno basado en ciencia e innovación (SGGCI) proviene de la percepción de que el potencial humano y las capacidades científicas y tecnológicas que la Revolución ha creado no han tenido de manera generalizada el impacto práctico deseado en la sociedad y en particular en la economía. Podemos mostrar ejemplos formidables de creación de capacidades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) bien articuladas a la sociedad. Una muestra es la industria biotecnológica. Sin embargo, semejantes resultados no se alcanzan eficazmente en todos los sectores”.