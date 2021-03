El necio en clave de rock, para homenajear a Silvio Rodríguez

Por Junior Hernández Castro

La banda cubana de metal-fusión Treatment Choice y la cantante y directora del grupo Bonus, Yanairis Fernández, homenajearon al cantautor Silvio Rodríguez con el lanzamiento de una versión en rock de su emblemática pieza El necio.

Disponible a través del canal de Telegram del grupo, y próximamente de otras plataformas de la música en Internet como WeTransfer y Spotify, el sencillo difiere en parte de la línea habitual de la agrupación habanera, pues prescinde de la característica voz masculina, en aras de lograr un acercamiento más melódico.

No obstante, mantiene la potencia en los riffs de guitarra y el uso en segundo plano de la percusión afrocubana, esta vez, acompañada por atmósferas de cuerdas.

Según el guitarrista y director Neiver Díaz, con el lanzamiento de este tributo Treatment Choice salda una deuda con la canción cubana, pues El necio constituye una reverencia al alto nivel musical de las composiciones de Silvio Rodríguez.

En el caso específico de este tema, siempre me sentí identificado con el estribillo, y quería hacer una versión desde hace años. Pasó bastante tiempo antes de terminarla por completo, porque me prometí que no la iba a forzar. Estaría lista cuando todo alrededor de la banda fluyera con espiritualidad y estuvieran los músicos correctos, explicó.

Acerca de la elección de la vocalista, el también guitarrista Pedro Quintana destacó la capacidad vocal de la cantante Yanairis Fernández, a quien calificó como una de las voces más representativas del rock cubano en la actualidad.

Desde el comienzo sabíamos que El necio estaba a salvo con ella, y así lo demostró, dijo antes de agregar que la voz que aparece en la grabación fue la primera y única toma necesaria para terminar el trabajo. Yanairis es una intérprete muy profesional. Tiene una voz con muchos colores y la pegada de un tren.

La producción musical del tema corrió a cargo del propio Neiver Díaz, reconocido también en la escena underground por su rol de productor en el álbum más reciente de su banda, Marcando la diferencia, así como en los últimos discos de los grupos Rising Ravens y From The Graves.

Con esta versión de El necio, los muchachos de Treatment Choice completaron su tercer estreno musical de los últimos cuatro meses.

Los dos sencillos anteriores fueron Caribbean Rise, en el que colabora el vocalista de la banda surinamesa Asylum, y Catarsis, lanzado en febrero pasado.

El líder de la agrupación dio a conocer que para esta nueva entrega de El necio, canción publicada originalmente en el álbum Silvio, de 1992, primero de la trilogía Silvio, Rodríguez, Domínguez, prevén la realización de un videoclip que gestionan en estos momentos.

Puedes descargar esta versión desde WeTransfer y en nuestro canal de Telegram.

Tomado de Cubasí / Foto de portada/ Ferrán Sendra

Comparte esto: Twitter

Facebook