Entrevista en Asunción a dos de los delegados de la Misión Internacional de DDHH: «No le vamos a permitir a nadie que dejen de buscar a Lichita»

Entrevista a Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza y parte de la comisión de observación internacional.

Pablo Pimentel pertenece a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza. –Argentina- y forma parte de la misión de Observación que desarrolla tareas en la búsqueda de Carmen Oviedo Villalba “Lichita” y el esclarecimiento de asesinato de María Villalba y Liliana Villalba.

“Esta misión nace de la locura que ha decidido llevar adelante el gobierno de Abdo implementando una política infanticida. Aquel 2 de septiembre del año pasado, en plena pandemia, a todos nos cayó realmente como una bomba. La verdad que todos nos mirábamos con impotencia, no sabíamos que hacer. Creo que tuvo que suceder lo de Lichita para que se encienda la alarma mayor y eso convoco a organizaciones de derechos humanos, feministas y organizaciones por los derechos de las niñas y niños, y nos fuimos auto convocando en Argentina”

La comitiva ha desplegado su trabajo en la capital del Paraguay, y se ha reunido con agentes públicos del estado a quienes solicitaron explicaciones sobre los casos, como con familiares de las Niñas, y por último, también se trasladaran al norte del Paraguay.

Pimentel refiere que “Esta misión se enmarca dentro de una agenda de la delegación que era esta presentación, visitar a la mayor cantidad de funcionarios posibles. De hecho, nos reunimos con el senador Pedro Santa Cruz, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. También nos hemos reunido con la Fiscalía de derechos humanos, y con el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego”

También han visitado a la prisionera política y madre de Lichita, Carmen Villalba que se encuentra recluida en la Cárcel de mujeres “La casa del Buen Pastor” ubicado en Asunción.

“Me encontré con una madre que está golpeada por todos lados, pero entera y con la necesidad que la comunidad paraguaya empiece a tener empatía en sus niñas, con lo que le pasa, ella no pretende que le prendan velas a ella, pero sí que le ayuden a buscar a Lichita”

Pimentel apuntó que Cármen les planteó: “Que en todo caso busquen a los militantes políticos no a sus hijos, nunca se había visto esto”. El luchador por los DDHH recalcó que: “En el caso de Carmen Villalba es la segunda vez, primero mataron a su hijo, lo envenenaron y ahora le mataron a una sobrina, a la amiga de la sobrina, y su hija está desaparecida, es mucho”.

Pimentel declaró que no es posible naturalizar esta situación, que jamás se puede naturalizar la violación de los derechos humanos y mucho menos a niños y niñas. “Creo que Paraguay ha pasado todos los límites, Le dijimos a los funcionarios que hoy Paraguay está en la vidriera del mundo y que nos vamos a encargar de que esté en las noticias de reclamo, que se debe investigar el fusilamiento de las dos niñas y se debe buscar a Lichita, no puede ser que ya pasaron tres meses y el Gobierno no ha implementado un sistema de búsqueda”.

“Eso los hace co-responsable, el señor Mario Abdo está cometiendo un delito en flagrancia permanente desde el 2 septiembre del año pasado. Eso significa que puede ser tranquilamente procesado por un tribunal – no paraguayo, más vale, porque aquí no lo van a juzgar- pero si otro tribunal federal en cualquier país porque está cometiendo un delito de lesa humanidad, y esos delitos no prescriben y son extraterritoriales, se pueden juzgar en cualquier parte y nosotros nos vamos a encargar de que esto suceda. No podemos ser indiferentes ante una política que quiere avasallar a los hijos de militantes”.

Menciona Pimentel que Argentina y Paraguay tienen una intrínseca relación puesto que existen muchos paraguayos y paraguayas en los barrios y las villas que también sufren violaciones de ddhh pero que las organizaciones sociales y políticas siguen acompañándolos/as.

“Los vecinos, que somos nosotros, estamos aggiornados con la comunidad paraguaya, al menos yo vivo en un distrito con 400.000 paraguayos y paraguayas que es La Matanza y ahí nos hemos ocupado más de una vez en acompañar por la violación de derechos humanos que reciben ellos como paraguayos. Viven en asentamientos, generalmente en situaciones marginales, hay un trabajo muy anterior, tenemos familiares paraguayos, tengo ahijados paraguayos, compadre paraguayo, amigos paraguayos incluso amigos en Paraguay, es decir hay un vínculo entre Paraguay y Argentina muy grande”

Plantea que próximamente se realizarían mas eventos para dar a conocer el caso, incluso un evento más amplio, a mediano plazo. Anuncia una visita próxima, con personal especializado, al territorio con los elementos que obtengan de esta visita, puesto que en la Republica Argentina existe una plataforma con importante número de organizaciones que llevan el caso.

Como también anunció que la delegación dará a conocer un informe donde se rescatarían elementos de la misión de observación.

“Si es que el gobierno no toma cartas en el asunto, lo tomaremos quienes vengamos, y no le vamos a permitir a nadie que dejen de buscar a Lichita, ese es el objetivo. Este lunes pretendemos hacer una conferencia de prensa donde la comitiva de la delegación argentina se va a despedir de la comunidad paraguaya con un informe de lo que recogimos y de lo que podemos hacer. Ya que en Argentina hay una plataforma, hay un grupo de gente que no pudo viajar, serán ellos quienes seguirán aportando ideas para encontrar a Lichita y para juzgar el asesinato de las dos niñas”

Entrevista al Médico Pediatra Dr. Fernando Murias

Fernando Murias es parte de la misión de observación que llego de la República Argentina que busca esclarecer exigir la aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, ahora mundialmente conocida como Lichita, hija de la revolucionaria presa política Cármen Villalba. “Nuestra estrategia es hasta el último momento buscarla, también pedir la desmilitarización de la zona para que se pueda buscar a la niña”

Murias, quien también es militante de la OLP Resistir y Luchar, menciona que la comitiva se encuentra realizando visitas a instituciones del estado paraguayo a fin de esclarecer el caso

“Son delitos de lesa humanidad, son delitos imprescriptibles y por lo tanto cómo son delitos de lesa humanidad, vamos a hacer lo posible y lo imposible en función de salvar la vida de Lichita”

La comisión argentina, así como la articulación de organizaciones en el mismo país, considera muy grave la desaparición forzada de una niña, como el asesinato de las otras dos niñas a manos del ejército paraguayo.

Murias recalca que irán al norte para obtener elementos y que es parte de trabajo que vienen realizando dando el seguimiento al caso, pero que viajaron estrictamente para recoger elementos puesto que hay todo un equipo argentino trabajando en el caso, con articulación con organizaciones de derechos humanos en Paraguay.

“Aquí, medios de prensa, le han preguntado a un compañero sobre la quema del local Partido Colorado y cosa por el estilo, de eso nosotros no tenemos nada que hablar. A nosotros nos incumbe la aparición con vida de Lichita y la justicia para las dos niñas asesinadas en el cerro Guazú, es a lo que vinimos ya que somos una comisión de observación de derechos humanos”.

Además, considera la gravedad del caso puesto que se confluyen problemáticas, ya que las Fuerzas de Tarea Conjunta tienen encerrada a la población indígena en el norte del país logrando así una zona totalmente militarizada. No caben dudas tampoco, que actúan con crueldad igualmente con la población en general, esto sumando a que se modifica la forma de vivir de estos pueblos, en relación a que hay una avanzada de los fazendeiros brasileños y del narcotráfico.

“Decimos no a la impunidad, el pueblo paraguayo tiene que depurar la fuerza armada y tiene que evitar actos de barbarie como estos recientes. Eran niñas a las que asesinaron, ningún niño o niña puede ser juzgado y en este caso asesinado para vengarse del accionar político de sus familiares”.

Murias recalca que irán a las zonas a tomar detalles y que al finalizar recurrirán a organismos el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas para realizar las denuncias, y vovió a reafirmar que seguirán articulando con organizaciones de derechos humanos del Paraguay.

“Tomaremos todas las acciones a las que podamos recurrir, trasladar la denuncia a nivel internacional a los mecanismos correspondientes. Incluso pretendemos recurrir a mecanismos europeos si hace falta, todo lo que sea necesario” La delegación sigue trabajando en la capital con desplazamientos al norte, piden la aparición con vida de “Lichita” Carmen Oviedo Villalba “Exigimos.

