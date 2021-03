Gritos de madrugada: Juan Rosasco en Banda

Letra y música: Juan Rosasco.

Hoy siento en el pecho un agujero profundo y gris,

Este paisaje solo huele a miseria,

Los malos nunca tienen problemas para dormir,

la gente buena por amor se desvela.

Y yo no me olvido porque no me quiero olvidar,

Porque si olvido se me viene la pena.

Suena en el patio alguna bala de alguien sin fe,

Balas de ayer que hoy destrozan mis venas,

Y no es la música de mi corazón,

Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre.

Quiero ser luz cuando casi ni sombra soy,

Debo cantar con paciencia mis días,

No habrá destierro ni espíritu, solo Dios,

Solo la lucha que a las almas libera.

Esa es la música de mi corazón,

Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre.

Militante sol me enseñaste,

Que el amor es compromiso,

Y que el compromiso es lealtad.

Vos sos la música de mi corazón,

Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre,

Por siempre…

DIRECCIÓN: Marcos Pandolfi.

IDEA Y GUIÓN ORIGINAL: Andrés Kischner.

PRODUCCIÓN: Mariana Panella, Jorge Pardes.

CÁMARA: Marcos Pandolfi. EDICIÓN: Marcos Pandolfi, Andrés Kischner.

VESTUARIO: Sara Cabrera. REALIZACIÓN: Marcos Pandolfi.

PROTAGONISTAS:

Nora Cortiñas: Madre de Plaza de Mayo. Su hijo fue secuestrado y desaparecido en 1977.

Delia Giovanola: Abuela de Plaza de Mayo. Su hijo fue desaparecido en 1976 y su nieto restituido en 2015.

Elsa Pavón: Abuela de Plaza de Mayo. Su hija fue desaparecida en 1978 y su nieta restituida en 1984.

Victoria Montenegro: Hija de desaparecidos y secuestrada. Recuperó su identidad en 2011.

Camilo García: Hijo de desaparecida en 1976.

Guillermo Pérez Rosinblit: Nieto recuperado, nacido en la ESMA en 1976.

Verónica Caamaño: Hija de desaparecido en 1976.

Ana María Careaga: Secuestrada en 1977. Hija de Madre de Plaza de Mayo desaparecida.

Ana Fernández: Nieta de Madre de Plaza de Mayo desaparecida.

Enzo Mac Cormack: Bisnieto de Madre de Plaza de Mayo desaparecida.

PRODUCCIÓN ARTISTA MUSICAL: Willi Piancioli.

INGENIERO DE SONIDO, MEZCLA Y MASTERING: Tomás Vigo.

MÚSICOS INVITADOS: Palo Pandolfo (voz), Gonzalo Fernández (guitarra) y Tomás Vigo (guitarra).

PRENSA: Nadya Cabrera. REDES: Fernanda Miguel.

ARTE DE TAPA: Margarita Romero.

PRODUCCIÓN GENERAL: Sergio Visciglia.

SELLO: S-Music (Alejandro Varela, Flor Portillo, Orly Cristófalo, Gato Fernández, Mariana Barvosa).

AGRADECIMIENTOS: Jorge Pardés, Conrado Geiger, Ana Fernández, Juan Martín Ramos Padilla, Radio Caput, Mercedes Monticelli, Mauro Salerno, Germán Alperowicz, Antonella Di Vruno, Parque de la Memoria, Espacio Memoria y Derechos Humanos.

Tomado de YouTube Juan Rosasco en Banda

