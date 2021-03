Guatemala: Asesinan a líder comunitario en Izabal

Por Alva Batres

Jorge Salguero Saavedra, alcalde comunitario de la aldea Campo Tres, en Los Amates, Izabal, fue asesinado el martes 2 de marzo, por personas desconocidas, mientras su esposa se encontraba cerrando la puerta de un terreno que es propiedad de la familia.

Saavedra, de 58 años de edad, quedó tendido en un área despoblada a la orilla de la carretera que conduce hacia la aldea Mariscos, después de que personas que iban en un vehículo le dispararon.

Hasta el momento no hay más detalles de la muerte del alcalde comunitario, porque el caso se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público (MP).

Salguero Saavedra, era un líder querido y reconocido por su gestión frente al Concejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) y recientemente la población lo eligió para un segundo periodo como alcalde comunitario por su trabajo y desempeño a favor de la comunidad.

Juan Carlos López, representante de la microrregión de Mariscos y presidente del COCODE de segundo nivel de la microrregión de Los Amates, repudió y solicitó que se agilicen las investigaciones para esclarecer el crimen contra Salguero Saavedra.

López dijo que el trabajo comunitario voluntario que realizan las autoridades comunitarias “a veces requiere un poco de valor”, porque al formar parte de los COCODE “es uno el que pone la cara para que todo marche bien en las comunidades y ahí uno se genera enemistades”, indicó.

También informó que algunas personas no están de acuerdo con esos puestos por intereses personales, “pero cuando uno pone a disposición el puesto sobre la mesa, nadie lo quiere. En mi caso, es el pueblo de Mariscos quien no ha dejado que yo abandone mi cargo”.

“En el caso del compañero Jorge, yo le había mandado una nota donde había que renovar el COCODE de Campo Tres y él fue reelecto porque estaba haciendo bien su trabajo, lo último que recuerdo es que con todo lo de las tormentas, él andaba poniendo su granito de arena para sacar adelante a las comunidades”, aseguró.

Con tristeza recordó que incluso el alcalde comunitario asesinado estuvo gestionando que se pavimentara la carretera que conduce al cementerio, sin saber lo que le iba a suceder.

“Él quería el techado de la escuela de Campo Tres. Él trabajaba por su comunidad”, agregó.

López indicó que “la mayor satisfacción que nos puede quedar como autoridad comunitaria es que tengan buenos recuerdos de uno, haber hecho las cosas bien”.

Según López es importante que las autoridades nacionales y municipales les brinden apoyo y que los respeten en su puesto comunitario

“Somos un ente colegiado y merecemos respeto, somos parte del gobierno, pero no recibimos salario, no nos pagan por nuestro trabajo, a veces dejamos de hacer muchas cosas para sacar adelante a nuestras comunidades, pero por parte de algunas autoridades no vemos ese apoyo a nuestros COCODES”, puntualizó.

Tomado de Prensa Comunitaria

