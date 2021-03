Los médicos cubanos muestran lo mejor de la humanidad en esta terrible crisis de salud

Personalidades británicas apuestan al Nobel de la Paz para los médicos cubanos

Por Maribel Acosta Damas / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano/

Fotos: Cortesía de los entrevistados

El parlamentario británico Richard Burgon y la académica de esa nación Helen Colley se encuentran entre las 42 personalidades de Reino Unido, incluidos 14 académicos y 28 parlamentarios, que hicieron nominaciones formales del Contingente médico cubano Henry Revee al Premio Nobel de la Paz 2021. En un amplio despliegue de apoyo, numerosas voces se alzan en favor del reconocimiento de los galenos y del sistema de salud cubano. A través de internet y con la colaboración de Rob Miller, importante activista de la solidaridad con Cuba en ese país, pudimos conocer las motivaciones de ellos, parte de la campaña mundial que defiende lo que muchos han llamado hacer justicia para quienes durante décadas han demostrado el valor de la generosidad.

Cuando Richard Burgon nominó a los médicos cubanos dijo:

«Cuba tiene una larga historia de asistencia humanitaria, incluso en tiempos de lucha. Los principios rectores de la organización, la salud como derecho humano, el derecho a la paz y la vida, el humanismo y la solidaridad han sustentado los esfuerzos monumentales de la Brigada Henry Revee. En una época de crisis de salud global como la actual, estos son exactamente los principios que todos debemos encarnar. La Brigada Henry Reeve ha hecho una contribución en ausencia de un modelo de salud global, y nunca ha recibido tanto reconocimiento y elogio como en este momento de emergencia de salud global”.

El vínculo de Richard Burgon con Cuba tiene larga data: “Muchos años atrás, antes de ser miembro del Parlamento británico, tuve la suerte de ir a Cuba. Visité la isla cinco veces e hice muchos amigos allí. Recorrí partes diferentes de la isla y una vez completé el Desafío Ciclístico de la Campaña Solidaria con Cuba, recorriendo la isla en bicicleta, una experiencia maravillosa. Cuando era joven, me convertí en Secretario de la Campaña de Solidaridad con Cuba en Leeds, mi ciudad en el Reino Unido, y trabajé en muchas iniciativas de solidaridad en apoyo a Cuba y a los logros de su Revolución. Leí mucho sobre su historia, y su Revolución, incluido del ámbito de la salud. Conocí a médicos cubanos y a otros miembros del personal de salud; aprendí más sobre la atención médica en Cuba y sobre los proyectos internacionalistas de la salud cubana en todo el mundo”.

MAD-. ¿Tiene algún vínculo directo con la medicina cubana?

RB-. He tenido la suerte de pasar tiempo con médicos cubanos y estudiantes de medicina latinoamericanos que fueron a Cuba a formarse para ser médicos y, he visitado la Escuela Latinoamericana de Medicina, el Hospital infantil William Soler en La Habana y el Hospital Hermanos Ameijeiras de La Habana. También conocí a un oftalmólogo cubano que trabajó en el exterior en la “Operación Milagro”, devolviendo la vista a personas de diferentes países.

MAD-. Como diputado, ¿Cuál es su opinión sobre la gran cantidad de parlamentarios británicos que postularon a médicos cubanos al Premio Nobel de la Paz?

RB-. El impresionante número de miembros del Parlamento del Reino Unido que han nominado a médicos cubanos para el Premio Nobel de la Paz es testimonio del amplio reconocimiento del internacionalismo y el humanismo de Cuba y sus médicos. Realmente hay mucha admiración por todo lo que Cuba ha logrado y aportado en este campo.

MAD-. ¿Qué importancia lo ve usted a este premio para los médicos cubanos en medio de la pandemia?

RB-. Es el reconocimiento del hecho de que en esta terrible crisis de salud, hemos visto lo mejor de la humanidad, y el trabajo internacional de los médicos cubanos lo ejemplifica. Y es un desafío para otros países mucho más ricos seguir el mismo espíritu humanitario internacionalista. José Martí dijo que “Patria es la humanidad” y los médicos cubanos han puesto en práctica ese principio. Debemos aspirar a un mundo en el que los países más ricos también pongan en práctica esos principios, para que trabajando juntos, podamos relegar a los libros de historia la guerra, la pobreza, la desigualdad grotesca y las muertes y enfermedades innecesarias y prevenibles.

Y Helen Colley, académica, profesora de Educación Continua en la Universidad Metropolitana de Manchester y Profesora Visitante de Educación de Adultos en el Instituto de Estudios de Educación de Ontario en Toronto, en su nominación ante el Comité Noruego expresó que el Contingente Henry Revee “merece el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su trabajo desinteresado e inspirador. El extraordinario éxito de la medicina cubana y la solidaridad internacional de sus trabajadores de la salud demuestran que otro mundo es posible, donde la vida de las personas se anteponga a las ganancias”.

MAD-. ¿Cómo supo del trabajo de los médicos cubanos?

HC-. He estado interesada en Cuba durante muchos años y escuché sobre la convocatoria del premio Nobel de la Paz a través del trabajo de la Campaña de Solidaridad con Cuba. Al escuchar sobre su trabajo luego del terremoto de Cachemira y la crisis del Ébola en África Occidental, no me sorprende que los médicos cubanos estén nuevamente a la vanguardia de la batalla global contra la Covid 19. He visitado Cuba y me he involucrado solidariamente con su pueblo durante muchos años.

MAD-. Basada en su trabajo académico, ¿Cómo evalúa los esfuerzos de Cuba en educación, salud, cultura y ciencia?

HC-. Lo más impresionante de Cuba es la sencillez con la que enfrenta la vida social, el modo de abordar los problemas y las soluciones. Esto es porque Cuba pone las necesidades de las personas en el centro de sus servicios en lugar de las ganancias. Hace lo que puede, lo mejor que puede y con los recursos disponibles. Claramente los resultados en educación y salud son realmente impresionantes, pero lo que más me inspira es la universalidad y equidad de sus sistemas, que es muy diferente a mi país y la experiencia de la gente aquí, donde la mayoría experimenta discriminación y exclusión por género, raza y sobre todo riqueza. Considero que hoy para Cuba lo más importante sería el fin del Bloqueo y que se le permita al pueblo cubano desarrollar su propia sociedad como quiera, sin la constante agresión e intervención de elementos dentro de Estados Unidos.

Foto de portada: Cubadebate

