Los orígenes del Día Internacional de la Mujer

Por Die Gleichheit

El 8 de marzo de 2021 se cumplen 110 años de la primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Lo que sigue es un informe del Congreso Socialista Internacional de Mujeres de 1910 en Copenhague, que aprobó la resolución para establecer el evento como una celebración regular en el calendario socialista internacional. El artículo sin firma apareció por primera vez en Die Gleichheit (Igualdad), el periódico quincenal del movimiento de mujeres de la socialdemocracia alemana. Die Gleichheit publicaba regularmente informes de sus organizaciones hermanas en todo el mundo. Editado por Clara Zetkin, que el káiser Wilhelm II llamó la «bruja más peligrosa» del país, su punto de partida era que la liberación de la mujer presupone la organización política de la clase trabajadora. Zetkin fue finalmente destituido como editora por la dirección del SPD en 1917: el periódico se había opuesto a la política de «fortaleza para la paz» a favor de la guerra del SPD durante la Primera Guerra Mundial.

No se sabe con certeza si Zetkin escribió este artículo, pero tiene sus huellas en su estilo polémico y serio y en su énfasis en organizar y educar a las mujeres de la clase trabajadora a nivel internacional y atraerlas al movimiento obrero. Es más, a pesar de que algunas de sus reivindicaciones sobre la necesidad de prohibir el trabajo nocturno para las mujeres (¡!) suenan raras hoy en día, en un momento en el que la desigualdad está aumentando, no solo entre hombres y mujeres, sino entre mujeres también, algunas de sus argumentos sobre el «cuento de hadas ñoño» de una «sororidad» de todas las mujeres más allá de su clase social son incisivos, por decirlo suavemente.

Las celebraciones del 8 de marzo de 2021 están muy alejadas de las ideas y motivaciones de Copenhague en 1910. Sin embargo, no debe olvidarse que el propio movimiento socialista internacional permitió un enorme progreso para las mujeres en todo el mundo. La izquierda socialista de hoy debería, con razón, mirar atrás a ese movimiento con orgullo y cierto sentido de vergüenza: orgullo por lo que logró a pesar de las adversidades; y vergüenza que hasta ahora nos hayamos comprometido tan poco con su actividad, sus ideas y su legado histórico. Ben Klein

El Segundo Congreso Socialista Internacional de Mujeres en Copenhague

La importancia de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas no debe juzgarse por su descripción en la prensa. Para esta, fue eclipsada por el evento más grande y significativo que precedió – el Congreso Socialista Internacional – hasta tal punto que las características esenciales y la importancia de la conferencia de mujeres no fueron descritas claramente.

Sin embargo, su importancia y sus logros, sin duda encontrarán expresión en la actividad de las compañeras de todos los países que enviaron sus representantes al encuentro. Y esto es lo que importa. Si examinamos el resultado de los debates en Copenhague desde esta perspectiva, las compañeras deberían estar satisfechas con él. La conferencia amplió y fortaleció las relaciones entre las mujeres socialistas de varios países y, aquí y allá, aumentó la comprensión común de las características centrales del movimiento. Para algunas, arrojó luz y clarificó la actitud socialista fundamental en muchas cuestiones importantes, mientras que para otras condujo a nuevas y fructíferas sugerencias para la práctica. Así que nadie volvió a casa de las reuniones con las manos vacías, y las que tenían cosas que ofrecer en un tema se beneficiaron en otros. La conciencia apreciativa y edificante de esta interacción solo puede ayudar a fortalecer los lazos que unen a las compañeras de todos los países en su voluntad de trabajar de la manera más uniforme posible al servicio del gran objetivo compartido del socialismo.

Todavía no se había establecido la necesidad de la coordinación internacional de las mujeres socialistas, pero la Conferencia de Copenhague lo hizo no solo por su considerable asistencia, lo que habla de la sentida necesidad de tales discusiones, sino también, y sobre todo, por el curso de las propias negociaciones. Estuvieron presentes delegadas de 17 naciones diferentes y es comprensible y muy gratificante que las compañeras danesas y suecas hayan enviado unas delegaciones particularmente fuerte. Podemos esperar que a partir de ahora las compañeras de los países escandinavos, cuyo trabajo exhibe tanta frescura y un entusiasmo profundo pero controlado, hayan establecido un contacto cercano con la Internacional de Mujeres Socialistas. Lo mismo ocurre con las compañeras de América, pero se necesitará tiempo para que un movimiento socialista organizado de mujeres se desarrolle en los países latinos1, que buscarán conexiones con los movimientos hermanos en el extranjero.

Hay muchos indicios de que nuestras esperanzas al respecto están ciertamente justificadas. La asociación comercial de costureras y tenderas de Lisboa quiso expresar su solidaridad con las compañeras del congreso y su deseo de tener un contacto constante con ellas, por lo que otorgó un mandato a la camarada [Clara] Zetkin. En el Partido Socialista Italiano se reconoce cada vez más que las mujeres del pueblo trabajador también deben estar formadas en el socialismo y unidas en una organización. Una discusión sobre la cuestión de la mujer en el próximo congreso del partido tiene como objetivo poner en marcha el trabajo sistemático relacionado y trazar sus directrices. El comité ejecutivo de nuestro partido fraterno en Italia transmitió sus más sinceras felicitaciones por el trabajo del congreso y envió a la camarada [Angélica] Balabanoff 2a la conferencia como delegada, pero lamentablemente el mensaje llegó demasiado tarde para ser leído. Lo mismo sucedió con otras dos cartas: una de la camarada Tillmann, que escribió en nombre de la Asociación Nacional de Mujeres Socialistas de Bélgica; y otra de un grupo de mujeres socialistas recientemente fundado en Lille (norte de Francia). Estamos convencidas de que los inicios de la actividad unificada de las compañeras en los países latinos serán alentados por estos vínculos internacionales. Por lo tanto, la próxima Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas ya no mostrará las lagunas y las deficiencias de las que somos tan dolorosamente conscientes en este momento.

Durante las discusiones sobre los medios para hacer más regulares y firmes las relaciones internacionales entre las compañeras de todos los países, hubo muchas propuestas y sugerencias de cosas que ya existen, como el intercambio internacional de publicaciones de mujeres socialistas, el envío de correspondencia a una oficina central para una mayor difusión, etc. Por supuesto, tales propuestas vinieron de compañeras que sólo recientemente, o casi nunca, habían entrado en contacto con el Secretariado Internacional [de la Internacional de la Mujer].

Mucho más ambiciosa fue la propuesta de nuestras compañeras de los Países Bajos de establecer una revista internacional de mujeres que no solo proporcionaría información sobre el estado del movimiento socialista de mujeres en los países concretos, sino que también abordaría los problemas emergentes de la cuestión de la mujer desde un punto de vista socialista, teniendo en cuenta todo lo que se relaciona con esa cuestión. Las compañeras justificaron esta exigencia en particular en referencia a la urgente necesidad de formar a las compañeras en los fundamentos y al tratamiento inadecuado de los diversos aspectos de la cuestión de la mujer en la prensa socialista.

Las camaradas holandesas retiraron la moción después de que la camarada Zietz 3 demostrara de manera convincente tanto la imposibilidad práctica de su realización como que esta necesidad debería abordarse de otra manera. A través de sus corresponsales, dijo, las camaradas de los diferentes países deberían plantear su deseo de una discusión teórica de cuestiones individuales a la atención del secretario internacional, quien luego se encargaría de que fueran tratados en Die Gleichheit [Igualdad ]. La camarada Zietz señaló con razón que los artículos en cuestión serían útiles no solo para las compañeras en el extranjero, sino también para las mujeres recién afiliadas. Su sugerencia recibió la aprobación general, ya que, como lo subrayaron todas las partes, Die Gleichheit ciertamente ha demostrado su valía como agencia central y publicación de correspondencia internacional.

Sin compromiso

Sin duda, lo más destacado de la conferencia fue la discusión sobre el sufragio femenino. Una vez más, se hizo evidente cómo, tan pronto como se debaten las principales cuestiones de principio, los debates adquieren sustancia interna, fuerza e impulso. Y ese fue el caso aquí también. Aquellas compañeras presentes que estaban familiarizadas con la situación y sabían que un número nada despreciable de importantes compañeras inglesas – a pesar de todas las resoluciones aprobadas por los congresos sindicales y del partido en su propio país y el Congreso Internacional Socialista en 1907 – lamentablemente estaban luchando junto a activistas burguesas por los derechos de las mujeres por un sufragio femenino restringido. Para aquellas compañeras familiarizadas con esta situación, estaba claro desde el principio que las discusiones no girarían en torno a la cuestión de los medios, sino al objetivo mismo. Y así sucedió. Las bien representadas camaradas inglesas, que pertenecen al Partido Laborista Independiente y a la Sociedad Fabiana, defendieron calurosamente, de manera tajante y con principios que el apartado que caracteriza el derecho restringido de las mujeres al voto debía ser eliminado de la resolución que proclama la lucha por el sufragio universal para todos los adultos. Esta caracterización, argumentaron, era una condena indirecta a la actitud de aquellas camaradas que inicialmente habían apoyado la reivindicación de un derecho restringido al voto para las mujeres en Inglaterra.

Las camaradas Murphy, Butcher, Philips 4 y otras intentaron en vano justificar esta posición. Su razonamiento es bien conocido: la naturaleza y los efectos de un sufragio restringido no son tan malos como parecen en principio, dijeron. Por supuesto, podría no ser el objetivo general de la lucha por la emancipación política del sexo femenino, pero representa un paso importante en esa dirección. En Inglaterra tenían que pedir lo que se pudiera lograr en ese momento y así sucesivamente. El hecho de que este razonamiento se repitiera en varias ocasiones no reforzó exactamente su fuerza. Tampoco se volvió más convincente por el hecho de que se combinó con una glorificación de los buenos corazones y las mentes de las damas burguesas, así como de las ventajas que se podrían obtener trabajando mano a mano con las defensoras de los derechos de las mujeres5: en resumen, este razonamiento carecía de una comprensión correcta del significado de las contradicciones de clase.

También socavó por completo el impacto del discurso de la Sra. Charlotte Despard, 6 una de las líderes más apasionadas y enérgicas de las sufragistas, en el que defendió un sufragio restringido para las mujeres. Ciertamente, todas las delegadas fueron unánimes en considerar a esta distinguida anciana y las virtudes cívicas que ha mostrado en la más alta estima. Sin embargo, la abrumadora mayoría de ellas estaba igualmente unida a la hora de lamentar que se desperdiciaran cualidades tan grandes y hermosas en un asunto tan insignificante y desafortunado como el sufragio femenino restringido.

Las delegadas respondieron con un «no» prácticamente unánime e inquebrantable a la propuesta de defender el sufragio universal sin la correspondiente denuncia del sufragio femenino restringido. La resolución fue adoptada con 10 votos en contra, que fueron emitidos por una sección de la delegación inglesa. Dirigida por la camarada Montefiore, 7 la encomiable defensora del sufragio para todos los adultos, una minoría de esa delegación criticó duramente la táctica del compromiso.

El debate que precedió a la votación fue una vívida demostración de lo fructífera que había sido la conferencia de Stuttgart 8 y de la claridad y consolidación que el movimiento internacional de mujeres socialistas debe a su trabajo. Fue un placer escuchar los discursos de las compañeras Twining 9 y May Wood-Simons 10de Estados Unidos, de las camaradas Dahlström y Gustafson de Suecia, de la compañera Gjöstein de Noruega, de la camarada Kollontai de Rusia, de las camaradas Zietz y Popp de Alemania y Austria respectivamente, de las camaradas Montefiore, Grundy y Burrows de Inglaterra. En cada discurso había el mismo tono básico pero sin repetición fatigosa, porque en cada discurso la comprensión clara de los principios estaba respaldada por valiosos materiales fácticos que delineaban el carácter y los efectos del sufragio femenino restringido y el papel de los antagonismos de clase en el mundo de las mujeres [Frauenwelt].

Las declaraciones de nuestras camaradas estadounidenses merecen una mención especial en este contexto. Esbozaron una espléndida refutación del cuento de hadas ñoño sobre la hermandad del sexo femenino; el cuento de hadas del movimiento de las mujeres burguesas que muestra simpatía por los intereses proletarios, dondequiera que ese movimiento esté floreciendo y sus demandas políticas se hayan cumplido.

Cabe señalar que la resolución de las camaradas alemanas sobre la cuestión del sufragio femenino fue mejorada por dos enmiendas de las camaradas austriacas. Previenen cualquier malentendido de nuestra reivindicación al pedir expresamente el sufragio de las mujeres en cada uno de los estados federales y en las tierras de la corona, y reclaman el derecho de las mujeres a presentarse en todos los órganos legislativos y administrativos. Las propuestas sobre cómo desarrollar el trabajo práctico más uniforme posible para la introducción del sufragio femenino encontraron una aprobación unánime. Ahora les toca a las compañeras de todos los países poner en práctica las resoluciones. Esto se aplica particularmente a la decisión de desplegar un nuevo medio de agitación en la forma del ‘Día de la Mujer’: utilizamos este nuevo medio sin ilusiones. Sabemos que no significa per se la conquista de los derechos políticos de las mujeres, pero tenemos la firme voluntad de darle el alcance práctico que un Día de la Mujer bien preparado puede tener y debe ganar.

La Conferencia de Mujeres no se libró de la pérdida de concentración y frescura que, como muestra la experiencia, tiende a seguir a los grandes debates sobre cuestiones de principio en todas las conferencias. Lamentamos que el tratamiento de las cuestiones del cuidado social de los niños y las escuelas haya sufrido como resultado. La discusión de estos temas también adoleció de otros factores, como la falta de tiempo y la discusión de un tema no previsto, a saber, la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres.

Como resultado, la maternidad y el cuidado de los niños no se pudieron abordar con la amplitud o profundidad que merecían la gama de condiciones y reivindicaciones de reforma. La camarada Duncker, 11 que se pronunció sobre la resolución de las compañeras alemanas, hizo una presentación concisa, pero incisiva, sobre este tema, que, junto con el discurso de las compañeras Nielsen 12 (Dinamarca) y Pärsinnei (Finlandia), destacó cuántas percepciones fácticas hubiéramos obtenido de una discusión más profunda.

El debate concluyó con la adopción de una resolución de las camaradas alemanas y una moción de las inglesas, que esbozaba el principio general de que la sociedad está obligada a cuidar a la madre y al niño. En nuestra opinión, esto no resuelve de una vez por todas esta importante cuestión para las compañeras de los distintos países. Algunos de sus aspectos deberán ser tratados en otra ocasión: estamos pensando en particular en las importantes medidas sociales en beneficio de los niños en edad escolar que no están siendo atendidas. La conferencia también refirió a la próxima conferencia dos mociones de nuestras camaradas finlandesas sobre la posición de las madres que han dado a luz fuera del matrimonio y sobre el castigo por infanticidio.

Contencioso

El hecho de que se pudiera convocar una conferencia de mujeres socialistas para oponerse a la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres fue una dolorosa sorpresa para algunas camaradas. Esta reivindicación fue apoyada apasionadamente por la gran mayoría de las delegadas danesas y suecas, y es característica del hecho de que el movimiento en estos países no se ha desprendido ni de la influencia de las visiones feministas ni de los estrechos lazos de una visión gremial-profesional egoísta de las cosas. Fue el tópico feminista del ‘derecho de la mujer al trabajo’, de la mecánica ‘igualdad de los sexos’, consideraciones que solo tomaron en cuenta las circunstancias del pequeño grupo de mujeres mecanógrafas que defendieron la reivindicación: “No prohibición del trabajo nocturno para las mujeres «.

Desafortunadamente, la mayoría de las compañeras suecas ya ha dificultado al Partido Socialdemócrata de ese país defender esta urgente reforma tan necesaria al organizar una acción de protesta. En Dinamarca, el Partido Socialdemócrata se encuentra igualmente en la situación embarazosa de que un número considerable de compañeras todavía luchan contra la prohibición del trabajo nocturno femenino.

Ante esta situación, se hizo inevitable un debate sobre esta polémica cuestión, que ya no es un problema para las compañeras de ningún otro país. A última hora, las compañeras de Dinamarca presentaron una moción contra la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres, que, según la decisión de la conferencia, debía tratarse junto con el bienestar social de la madre y el niño. La protesta contra la prohibición provino, en particular, de la camarada danesa Frone, concejal socialdemócrata de Copenhague, que habló de manera enfática y enérgica y contó con el firme apoyo de la gran mayoría de las delegadas danesas y suecas.

La camarada Vang (Copenhague) respondió a esta protesta con una declaración en la que, como miembro del comité ejecutivo del Partido Socialdemócrata, explicó brevemente el punto de vista opuesto de las socialdemócratas danesas y de la minoría de delegadas danesas a la Conferencia de Mujeres. La camarada Hanna, 13la representante de la Comisión de Mujeres Trabajadoras de los sindicatos alemanes se opuso de manera convincente a la moción. En la votación, todas las naciones representadas se pronunciaron en contra de la moción, a excepción de las delegaciones danesa y sueca, en las que, sin embargo, también hubo una minoría en contra. Esperamos que estas discusiones ayuden a apoyar el trabajo educativo que está llevando a cabo esta minoría y lleven a la totalidad de las compañeras danesas y suecas a exigir la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres.

Las camaradas danesas habían presentado una segunda moción para convocar a los partidos socialdemócratas de todos los países a apoyar enérgicamente la prohibición legal del trabajo a domicilio. 14 Sin embargo, la retiraron después de que la delegación alemana respondiera con una contramoción, pidiendo su regulación y reestructuración legal.

En principio, la conferencia aprobó dos propuestas de la Liga por los intereses de las mujeres trabajadoras en Inglaterra. Una a favor del seguro estatal para las viudas; la otra a favor de medidas en beneficio de las mujeres desempleadas. Los muy diferentes grados de desarrollo interno y externo del movimiento de mujeres en los países individuales se expresaron a través de numerosas mociones que exigieron lo que ha existido durante mucho tiempo, y se ha convertido en algo habitual, dondequiera que las compañeras estén bien organizadas y con una clara conciencia en sus filas de sus objetivos.

Con el fin de promover el progreso del movimiento en aquellos países donde aún no es así, la conferencia aprobó en principio varias de estas propuestas. Se relacionan con la agitación entre el proletariado femenino, la formación de compañeras, las afiliaciones al partido y los sindicatos, el apoyo moral y material a las publicaciones de mujeres socialdemócratas, etc. De mayor importancia fue una resolución de las compañeras en Austria – movida efectivamente por la camarada Freundlich 15– que buscaba hacer del aumento artificial del costo de vida proletario el punto de partida de una agitación sistemática que pueda iluminar a las mujeres sobre la esencia del orden social capitalista y alentarlas a unirse a las organizaciones políticas, los sindicatos y las asociaciones de consumidores en donde el espíritu del movimiento obrero moderno es vibrante.

Otras dos decisiones de la conferencia merecen una mención especial. Antes de iniciar su actividad, la conferencia acordó por aclamación una resolución presentada y promovida por la camarada Zetkin, que denunciaba el ataque del zarismo ruso a la libertad política de Finlandia y expresaba la más profunda simpatía por la lucha del pueblo finlandés por sus derechos. Asimismo, por aclamación, la conferencia acordó la resolución de las delegaciones de Alemania y Austria y del Socialist Women’s Bureau en Inglaterra, que recordó a las mujeres socialistas de todos los países su especial tarea en la lucha contra el militarismo y la guerra: educar a la juventud en las ideas socialistas. y, a través de la incesante agitación entre el proletariado femenino, fortalecer la conciencia del poder que las mujeres disfrutan debido a su papel en la vida económica que pueden – y deben – hacer valer. Con esta resolución, la conferencia trató las mociones de Suecia e Inglaterra que estaban en línea con los comentarios espléndidos de la camarada Ihrer16 sobre la necesidad de incluir el mantenimiento de la paz en la agenda de la conferencia.

Estimulante

En conclusión, cabe señalar que la conferencia tuvo el placer de recibir una carta de August Bebel. El tormentoso aplauso con el que las delegadas recibieron la carta y la propuesta de enviarle el agradecimiento profundo y los más cálidos deseos de la conferencia, fue testimonio de la profunda admiración que las compañeras de todos los países tienen por esta gran defensor de los derechos del sexo femenino y de la liberación de la clase obrera.

El Secretariado Internacional de la Mujer seguirá existiendo en su forma actual. La camarada Zetkin fue reelegida por unanimidad como su secretaria internacional. La Tercera Conferencia Internacional de Mujeres tendrá lugar tras el próximo Congreso Socialista Internacional, que tendrá lugar en 1913 en Viena. 17 En el futuro, un comité de trabajo de compañeras de diferentes países participará en la preparación y organización de las conferencias, de modo que se pueda realizar una reunión preliminar con tiempo suficiente para preparar y hacer que las discusiones sean fructíferas.

Esta decisión, que la experiencia de las dos primeras conferencias ha demostrado ser una necesidad práctica, es muy bienvenida. Implementarla significará evitar los problemas y los agravios que incomodaron en la segunda conferencia internacional. También relevará a la secretaria de trabajo organizativo adicional, lo que es absolutamente necesario. Sería fácil decir mucho sobre esta carencia, a la que tuvo que hacer frente la conferencia y que es probable que enfrenten todos los encuentros internacionales y que, por encima de todo, se produce por las condiciones particularmente difíciles de organización de la conferencia de mujeres.

Pero nos parece más importante resaltar el valioso trabajo que se ha realizado en Copenhague. Estimulará el trabajo futuro de las compañeras en todos los países, lo hará más uniforme, más claro y lo convertirá en una parte cada vez más valiosa de la lucha proletaria por la emancipación. Nuestro más profundo agradecimiento debe ir a las camaradas daneses, así como a las organizaciones políticas y sindicales que están trás ellas, que hicieron posible y exitosa la conferencia de Copenhague, y que se aseguraron de que las horas de esfuerzo y trabajo se enriquecieran con una infinitamente amable y cálida hospitalidad.

La joven internacional de mujeres socialistas tiene una sola consigna: «¡Adelante!»

Tomado de Kaos en la Red

Comparte esto: Twitter

Facebook