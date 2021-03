«No aceptamos sádicas e hipócritas actuaciones contra Cuba»: emigración cubana en España condena cinismo en el Parlamento europeo

La Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España José Martí condena, mediante un comunicado, la «actuación de la Vicepresidenta del Parlamento Europeo» por su «total cinismo», debido al «uso flagrante de los DD.HH para respaldar, precisamente, las políticas de asfixia económicas que atentan contra el derecho al normal desarrollo de toda una nación».

No aceptamos sádicas e hipócritas actuaciones contra Cuba

Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España José Martí

Cuando subió a la presidencia el Sr. Donald Trump, bajo su firma se agregaron 240 medidas coercitivas contra Cuba, con el objetivo de arreciar la ya violenta política de estrangulamiento económico que representa el bloqueo económico, financiero y comercial, impuesto contra Cuba desde hace ya 60 años.

Esta creciente agresividad contra el pueblo cubano (fundamental actor de su proceso político y que lo ratificó de manera mayoritaria con la aprobación de su nueva Carta Magna, en 2019) se ha visto secundada desde Europa, por políticos de la derecha, la extrema derecha e, incluso, la socialdemocracia_ siempre dispuesta a cumplimentar los dictados imperialistas.

En estos últimos días, en las redes sociales se ha querido dar protagonismo a un encuentro virtual de «artistas» cubanos que sostuvieron un encuentro virtual con parlamentarios europeos, auspiciados por la Sra. Dita Charanzová, Vicepresidenta del Parlamento Europeo y miembro del Renew Europe, grupo político conformado por liberales y demócratas de varios países; donde también se encuentra Ciudadanos, por el Estado español, asiduos en la propaganda de manipulaciones y mentiras contra Cuba.

Lo más llamativo es que el Parlamento Europeo permita este tipo de actos, que contravienen con los acuerdos sostenidos con Cuba, donde se sabe muy bien que cualquier tipo de diálogo o debate sobre temas de DDHH (entre otros) deben efectuarse con las contrapartes presentes y eso incluye por acuerdo la parte cubana; la cual no puede ser «representada» por quienes no residen en Cuba, no son parte de la sociedad civil cubana y, mucho menos, representan al pueblo cubano ni tampoco la mayoría de la emigración cubana residente en el exterior.

Es hipócrita acusar a Cuba de «violar derechos y libertades», cuando nuestra Patria fue elegida por 5ª vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, gracias a sus logros en esta materia, siendo un total reconocimiento a los avances significativos que la población cubana ha alcanzado en el disfrute de todos sus derechos y al amplio historial en materia de cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos.

Cuba ha demostrado con su actuación la inequívoca disposición al diálogo respetuoso y abierto en estas materias, lo cual hace inadmisible e irrespetuoso que parlamentarios europeos se presten a estas viles provocaciones políticas y diplomáticas, las cuales sólo alientan más el odio contra Cuba y los actos propagandísticos de engaño y manipulación contra Cuba; así como incentiva la realización de actos mercenarios y vandálicos por grupúsculos en nómina.

Es por esta razón que esta actuación, de la Sra. Vicepresidenta del Parlamento Europeo y demás europarlamentarios, está plagada de total cinismo por el uso flagrante de los DD.HH para respaldar, precisamente, las políticas de asfixia económicas que atentan contra el derecho al normal desarrollo de toda una nación.

Cuba respeta, respalda todos los acuerdos y organismos que van encaminados al desarrollo de los derechos humanos de todas las naciones; por ello es firmante de 44 de los 61 instrumentos internacionales de DDHH que reportan a la Organización de Naciones Unidas.

Mientras Cuba brinda solidariamente ayuda sanitaria a naciones de todos los continentes, desde el Parlamento Europeo, a través de la OTAN, apoya acciones militares contra otros pueblos. Mientras Cuba abre puertas de diálogos con el resto del mundo, desde el Estado español se negocia la venta de armamentos que acaban con la vida de seres humanos en otros países.

No hay moral para reclamarle DDHH a Cuba, cuando Europa cuenta con más de 930 mil muertes por la COVID19, cuenta con más de 13 millones de desempleados (siendo España la de peor ratio), crecen las desigualdades por falta de políticas de justicia social y la represión y brutalidad policial es una constante frente a los reclamos de sus sociales.

Por lo anterior expuesto, las cubanas y cubanos que somos parte de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España condenamos y repudiamos rotundamente esta comparsa llena de tanto sadismo contra nuestra Patria.

¡No más bloqueo económico contra Cuba!

¡No más mentiras ni manipulaciones sobre Cuba!

¡Basta de financiar y dar cobertura propagandística a mercenarios y delincuentes!

¡No más injerencia en los asuntos internos de Cuba!

CONTRA CUBA NO NOS ENTENDEMOS

Para defender a Cuba, nosotros también somos de ¡Patria o Muerte!

6 de marzo de 2021

Tomado de Cubainformación

