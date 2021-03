Nota de los abogados del ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva

Anotación de los procesos de Lula por parte del STF

Recibimos con serenidad la decisión dictada hoy por el ministro Edson Fachin, quien aceptó el hábeas corpus que presentamos el día 13 de noviembre de 2020 para reconocer la incompetencia del día 13ª Vara Penal Federal de Curitiba para analizar las 4 denuncias que presentó el extinto “grupo de trabajo” contra el expresidente Lula (HC 193.726) – y, en consecuencia, anular los actos decisorios relacionados con los procesos que fueron instituidos indebidamente desde estas quejas.

La incompetencia de la Justicia Federal de Curitiba para juzgar las acusaciones indebidas realizadas contra el ex presidente Lula fue apoyada por nosotros desde la primera declaración escrita que presentamos en los procesos, aún en 2016. Esto se debe a las absurdas acusaciones que se hicieron contra el ex presidente. El presidente del “grupo de trabajo de Curitiba” nunca indicó relación concreta con hechos ilícitos ocurridos en Petrobras y que justificaran la determinación de la competencia del 13º. Vara Federal de Curitiba por el Pleno del Tribunal Supremo Federal en la sentencia de la Cuestión de Orden en Encuesta 4.130.

Durante más de 5 años, pasamos por todas las instancias del Poder Judicial para reconocer la incompetencia del 13ª Vara l Penal Federal de Curitiba para decidir sobre las investigaciones o denuncias ofrecidas por el «grupo de trabajo» de Curitiba. En 2016, también trajimos al Comité de Derechos Humanos de la ONU una violación irreparable de las garantías fundamentales del ex presidente Lula, incluso por el incumplimiento del derecho a un juez natural, es decir, el derecho de todo ciudadano a ser juzgado por un juez cuya competencia previamente definida por la ley y no por la propia elección del juez.

En esta larga trayectoria, a pesar de todas las pruebas de inocencia que presentamos, el ex presidente Lula fue encarcelado injustamente, sus derechos políticos fueron despojados indebidamente y sus bienes fueron bloqueados. Siempre hemos probado que todas estas conductas fueron parte de una connivencia entre el entonces juez Sergio Moro y los integrantes del “grupo de trabajo” de Curitiba, como lo reafirmó el material al que también tuvimos acceso con autorización de la Suprema Corte Federal. y eso fue llevado por nosotros al expediente de la Denuncia No. 43.007 / PR.

Por tanto, la decisión que hoy afirma la incompetencia de la Justicia Federal de Curitiba es el reconocimiento de que siempre hemos tenido razón en esta larga batalla legal, en la que nunca tuvimos que cambiar nuestros fundamentos para demostrar la nulidad de los procesos y la inocencia de el ex presidente Lula y el lawfare que se practicaba en su contra.

La decisión, por tanto, está en consonancia con todo lo que hemos apoyado durante más de 5 años en la conducción de procesos. Pero no tiene forma de reparar el daño irreparable que le causaron el ex juez Sergio Moro y los fiscales del “car wash” al ex presidente Lula, a la justicia y al Estado democrático de derecho.

Cristiano Zanin Martins / Valeska Teixeira Zanin Martins

Foto de portada: Amanda Perobelli/ Reuters

Comparte esto: Twitter

Facebook