Paraguay: Desde la cárcel, Cármen Villalba proclama ¡Que se vayan absolutamente todos!

Desde la prisión, Cármen Villalba convoca a seguir la lucha hasta que este régimen dictatorial y represivo sea arrasado por la movilización popular.

¡Que se vayan absolutamente todos!

Democracia con hambre, sin trabajo, sin salud, sin tierra, sin vivienda no es democracia, es dictadura del capital y su casta parasita eterniza este mal para las grandes mayorías populares.

Hoy, un solo objetivo nos debe mantener unidos. Todo el poder al pueblo pobre movilizado y organizado. Por una asamblea popular permanente movilizada, hasta que se vayan absolutamente todos!

Hasta que renuncien todos, cambio radical en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Recordemos al Dr. Francia y la Primera Revolución Radical de nuestra América, como construyó nuestra patria apoyado en los verdaderos hacedores y constructores de la historia y del porvenir. Por un nuevo 1811 de la Junta Superior Gubernativa pero en este 2021, compuesto por el pueblo pobre, movilizado y organizado sobre nuevos estadios históricos hoy presentes.

Los que hoy están en el poder, no son división de poderes, ellos representan el poder central del capital para sostener el hambre, hospitales vacíos donde el pueblo pobre muere como cucarachas, expulsión de campesinos de sus tierras, la falta de trabajo.

¡Que se vayan todos! Todo el poder debe pasar a manos del pueblo pobre de las asambleas populares movilizadas ¡No más incertidumbres!, no larguemos la movilización ni la calle hasta que todo el poder pase a manos del pueblo movilizado. Organicemos asambleas populares permanentes de obreros, campesinos, nativos, desocupados, mujeres, en las calles en las rutas, en las comunidades en los asentamientos campesinos, en los asentamientos nativos, en las ollas populares, en las casas donde no hay pan, con obreros desocupados, los sin trabajos, sin tierra, sin esperanzas. Es momento de hacer por fin justicia.

La pobreza y el hambre no es natural, no debe ser eterno, no es voluntad de ninguna divinidad, es porque nos dirige una clase dominante y politiquera que se caga en el pueblo, una y mil veces demostró que desprecia a los trabajadores y campesinos. Por eso, nuestro lema debe ser por la segunda y definitiva independencia anticapitalista y antiimperialista, eso implica lucha sin cuartel contra el oportunismo y el reformismo.

Las fuerzas reaccionarias buscan congelar el presente, las fuerzas revolucionarias debemos pujar por hacer avanzar hacia el porvenir. Hoy, hacer avanzar la historia es despojarse del pesado lastre que el pueblo pobre viene arrastrando desde hace 70 años con el Partido colorado, Liberal y demás partidos oportunistas. No más partido colorado, no más burócratas oportunistas en senadores ni diputados, no más jueces ni fiscales elegidos por los partidos y poderes de turno. Compañeros compañeras, hermanas y hermanos de clase, no dejemos extinguir está llama de esperanza. No dejemos nuevamente el sacrificio, la larga lucha de la sufrida clase obrera y campesina en manos de los burócratas, corruptos y oportunistas.

El pueblo pobre, trabajador y campesino son los verdaderos constructores del progreso, desarrollo y porvenir.

¿Quiénes trabajan la tierra para alimentar la ciudad?. El campesino!

¿Quién moviliza la escasa industria del pan, del fideo, de la yerba, del jabón? El infatigable trabajador por salarios de hambre.

¿Quiénes movilizan los transportes?. El obrero chófer.

¿Quiénes enseñan en las aulas a nuestros hijos? El maestro trabajador.

¿Quiénes atienden la salud y cura al pueblo? El médico/a trabajador/a.

¿Quiénes sustentan con sus armas a los políticos y empresarios, latifundistas, corruptos impresentables que llevan décadas viviendo del sacrificio, el trabajo y la sangría de los trabajadores, reprimiendo al hambriento pueblo pobre?. Policía, militares, jueces y fiscales.

Entonces, ¿acaso necesitamos de ellos?

Pueblo pobre secularmente oprimido, violentado, pisoteado, burlado cada 5 años cuando quieren tu voto para legitimarse, eternizarse abroquelados en el poder.

Hoy más que nunca es tu hora. Tu hora de luchar por el poder real. Por eso, no largues la calle, no dejes de movilizarte. El poder tiene el pueblo movilizado y organizado.

Es ahora o volveremos a pasar otros 70 años de hambre, ignominia, despojo, desolación y miseria.

Revolución o revolución.

Arriba el pueblo pobre movilizado y organizado, abajo la oligarquía vendepatria, corrupta y parasita!.

Los pueblos no tenemos nada que perder, excepto nuestras cadenas.

Carmen Villalba

Prisionera Comunista Epepista.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.

