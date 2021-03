Por un 8 de marzo internacionalista, antiimperialista y de lucha

POR UN 8 DE MARZO INTERNACIONALISTA, ANTIMPERIALISTA Y DE LUCHA

VIVA EL PARO INTERNACIONAL DE MUJERES. SI NOSOTRAS PARAMOS, SE PARA EL MUNDO

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer trabajadora cobra este año un valor especial. No hay lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo donde las mujeres no estemos jugando un papel de avanzada. En el marco inédito de esta pandemia hemos estado en la primera línea como médicas, enfermeras, trabajadoras sociales etc, en los barrios y en los pueblos más remotos.

El movimiento de las mujeres trabajadoras de todo el mundo enseña a diario que la lucha contra la explotación no se contradice sino más bien por el contrario, se completa con la indispensable lucha contra el patriarcado y contra todas las opresiones. Y en esa lucha diaria no hemos mezquinado nuestro cuerpo y nuestra sangre para construir “un mundo donde quepan muchos mundos.” No olvidamos a nuestras compañeras Berta Cáceres, Mirelle Franco, Daniela Carrasco, Elízabeth Betancur García por nombrar sólo a algunas de las que han caído en estos años en Honduras, en Brasil, en Chile, en Colombia y en todo el mundo a manos de los sicarios del imperio. No olvidamos tampoco a nuestras hermanas palestinas que con coraje sin igual enfrentan la ocupación israelí ni a las compañeras sahauríes que combaten por la independencia de su pueblo contra la opresión marroquí.

Libertad para las mujeres Saharauis bajo arresto domiciliario y a todas las que como Sultana Jaya son perseguidas, apaleadas y asediadas por la máquina represora marroquí.

Denunciamos a los Estados del continente de América que tienen leyes y políticas públicas que generan discriminación racial, sexista, etaria y por ser trabajadoras empobrecidas a mujeres indígenas y afrodescendientes. Estas mujeres cuidan y protegen la naturaleza y el agua.

Exigimos la separación del Estado de las Iglesias.

Por la articulación y la unión de las mujeres trabajadoras en todo el mundo.

Paz en Medio Oriente. Basta de bombardeos e intromisión yanqui e imperialista en general.

Justicia para las compañeras asesinadas en todo el mundo por defender los derechos de la mujer y de las trabajadores.

Libertad a Carmen Villalba presa política del régimen paraguayo.

Aparición de Lichita y justicia por las niñas asesinadas por el ejército del Paraguay.

Basta de femicidios. El Estado es responsable. Por políticas públicas y un régimen de verdadera justicia que incorpore la perspectiva de género.

Niñas y mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Nos queremos vivas, libres y felices.

Basta de discriminación a las comunidades LGTBI. Plena igualdad de derechos.

Internacional Antiimperialista de los Pueblos en defensa de la humanidad y la vida.

ADHESIONES:

Xiomara Castro, presidenta de la Copppal Mujeres. Honduras.

Piedad Córdoba, ex candidata a presidenta de Colombia.

Stella Calloni, periodista y escritora. Argentina.

Milagro Sala, presa política. Argentina.

Carmen Villalba, presa política. Paraguay.

Sandra Russo, escritora y periodista. Argentina.

Ether Goris, actriz y escritora. Argentina.

Blanca Flor Bonilla, dirigente del Frente Farabundo Martí. El Salvador.

Stella Marina Lugo, Jefa de Misión Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina.

Katiuska Maestre, Consejera de la Embajada República Bolivariana de Venezuela en Argentina.

Mary Soto, escritora, periodista y activista de DDHH. Perú.

Norma Guevara, dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación. El Salvador.

Graciela Ramírez, coordinadora del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos. Cuba.

Christiane Barckhausen Canale, escritora, Alemania.

Sonia Brito Sandoval. Ex diputada. Dirigente del MAS. Bolivia.

Fátima Rallo Gutiérrez, Antropóloga, militante social, activista de DD.HH. Paraguay.

Valeria Flores, integrante del Partido del Trabajo. Directiva de la COPPPAL Juventud. México.

Foto de portada: Pinterest.

