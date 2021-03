Rechazan en Estados Unidos intentos de limitar votos de afroamericanos

Grupos de derechos civiles estadounidenses pidieron hoy a grandes empresas del país que rechacen los esfuerzos de los legisladores republicanos en Georgia para promulgar nuevas restricciones sobre el acceso al sufragio en ese territorio.

Un proyecto de ley aprobado el lunes por la Cámara Baja de dicha demarcación, controlada por el partido rojo, restringiría el acceso a las urnas, reforzaría los requisitos para el voto ausente y limitaría la votación anticipada los domingos.

Según precisaron, de esta manera se reducen los programas tradicionales de participación de votantes en las iglesias de los afrodescendientes.

Las organizaciones, incluidas Black Voters Matter, New Georgia Project y la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (Naacp), lanzaron una campaña en las redes sociales y en los medios de comunicación en la que piden a las compañías Coca-Cola Co y Delta Air Lines Inc, entre otras, así como a la opinión pública oponerse a la medida.

De acuerdo con la denuncia, la iniciativa tiene como objetivo frenar la participación de los votantes negros de tendencia demócrata, quienes fueron cruciales en el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, y a dos senadores de esa agrupación política en la segunda vuelta en Georgia, escenario inaudito en un estado tradicionalmente republicano.

“Algunas de estas empresas hicieron hermosas declaraciones a favor de Black Lives Matter, pero estuvieron en silencio aquí, en el momento en el que más importa”, dijo a la agencia Reuters Cliff Albright, cofundador de Black Voters Matter, un grupo enfocado en aumentar el acceso de los afroamericanos al sufragio.

Los republicanos en Georgia y en todo el país siguen usando las afirmaciones falsas de fraude electoral del expresidente Donald Trump para respaldar los cambios de votación a nivel estatal que, según ellos, son necesarios para restaurar la integridad de los comicios.

Los correligionarios de Trump se opusieron a un proyecto de ley de reforma electoral aprobado el miércoles por la Cámara de Representantes federal, controlada por los demócratas, denominada La Ley Para el Pueblo, con el pretexto de que la legislación no incluye suficientes provisiones para combatir el fraude.

Un grupo de 20 fiscales generales republicanos dijeron en una carta a los líderes del Congreso que esa propuesta “erosionaría la fe en nuestras elecciones y sistemas de gobierno”.

Los grupos publicaron varios anuncios de página completa en los periódicos locales instando a Delta, Coca-Cola, Southern Company, Home Depot Inc, United Parcel Service Inc y Aflac Inc a detener las donaciones y apoyar la reforma federal del derecho al voto.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: AP/ Archivo.

