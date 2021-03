Trump confirma la creación de su propia red social, que asegura será «mejor» que Twitter

El expresidente de EE.UU. Donald Trump ha anunciado que está trabajando en la creación de su propia red social, donde la información difundida podría ser captada por el público incluso «mejor» que un tuit.

La noticia la dio a conocer en una entrevista concedida a la periodista estadounidense Lisa Boothe, y publicada este lunes, en la que dijo que «pronto» dará a conocer más detalles de su nueva plataforma.

Tras los violentos altercados que a inicios de enero protagonizaron en el Capitolio de Washington partidarios del entonces inquilino de la Casa Blanca, Twitter decidió suspender permanentemente la cuenta de Donald Trump. Según la red de microblogs, esa decisión se debió «al riesgo de una mayor incitación a la violencia«. Otras redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat y Twitch también suspendieron de manera indefinida las cuentas del exmandatario.

«Mucho más elegante»

De acuerdo con el periódico Politico, últimamente Trump ha venido publicando sus declaraciones a través de una oficina y un comité de acción política creada por él. En la entrevista con Lisa Boothe, el exlíder señaló que esos manifiestos están siendo captados por el público «mucho mejor que cualquier tuit». También describió al nuevo método de comunicación como «mucho más elegante».

«Están viendo que publicamos declaraciones», y «todo el mundo lo está captando, todo lo que decimos», aseguró Trump. Además, dichos enunciados han sido «tremendamente recogidos» por los medios de comunicación, agregó.

En la entrevista, el expresidente también aseveró que en EE.UU. no existe libertad de prensa. «Los gigantes tecnológicos se han vuelto locos. Y puedo hacer correr la voz porque todo el mundo lo capta, incluidos los gigantes tecnológicos, lo cual es interesante. Pero otras personas, cuando sus cuentas son canceladas, no tienen acceso a esto [plataformas propias]. No pueden publicar un comunicado de prensa que todo el mundo lee. No funciona de esa manera», lamentó.

«Redefinirá completamente el juego»

El pasado domingo, uno de sus asesores, Jason Miller, dijo que Donald Trump regresará a las redes sociales en los próximos meses con su propia plataforma, que «redefinirá completamente el juego». Miller no adelantó muchos detalles, pero indicó que el exmandatario viene manteniendo importantes reuniones con varios equipos para valorar el proyecto y que «numerosas empresas» se han dirigido a Trump en relación a esta cuestión.

La nueva plataforma, según el asesor, «va a ser grande» y atraerá a «decenas de millones de personas».

Tomado de RT/ Foto de portada: Saul Loeb / AFP.

Comparte esto: Twitter

Facebook