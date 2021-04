Argentina: Impecable análisis sobre la visita del Comando Sur: ¿A qué vino Craig Faller?

Por Elsa M. Bruzzone*.

“La seguridad de los Estados Unidos es la institución más peligrosa del mundo”

Presidente argentino Roque Sáenz Peña (1910 –1914)

En estos primeros días del mes de abril del año 2021 dos noticias, apenas tratadas por los grandes medios de comunicación “argentinos”, sacudieron a nuestra Patria. La primera, en vísperas de un nuevo aniversario del conflicto del Atlántico Sur, la Cancillería Argentina emitió un comunicado, desmintiendo al diario “INFOBAE”, donde ratificó la adhesión argentina por un lado a los “TRATADOS DE MADRID Y SUCEDÁNEOS” que formalizaron la rendición incondicional ante Gran Bretaña y fueron firmados por el gobierno menemista en 1989, 1990 y 1999 y por el otro a los “ACUERDOS FORADORI – DUNCAN” firmados en 2016 entre los gobiernos macrista y británico que no pasó por el Congreso de la Nación, quien de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional es el encargado de aprobar o desechar acuerdos. Se violaron además las leyes vigentes ya que el Acuerdo presupone el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que ha tomado nuestro país para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e hidrocarburos. Una gran victoria para Gran Bretaña ya que al salirse de la Unión Europea perdió parte de la ayuda económica que recibía para el mantenimiento de las Islas y con los ACUERDOS ha conseguido los recursos necesarios para sus fines y objetivos: el mantenimiento de la usurpación de nuestras Islas Malvinas. Cabe recordar que el Presidente ALBERTO FERNANDEZ firmó con el Gobernador de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina GUSTAVO MELELLA , un Acuerdo de Compromiso cuyo punto seis establece la denuncia de estos Tratados y Acuerdos espúreos. Parece que, a casi un año y medio de un gobierno que se auto percibe como nacional y popular, el viento sigue llevándose las promesas. Dijo el GRAL DON JOSE DE SAN MARTÍN: “Para los hombres de coraje se han hecho las empresas”.

La segunda, el arribo del Jefe del Comando Sur Almirante CRAIG FALLER en su viaje de despedida, a Argentina el 07 de abril, anunciado con bombos y platillos un par de días antes por la Embajada norteamericana. Anteriormente, el 24 de julio de 2019, había visitado nuestro país en su gira de búsqueda de socios y aliados para intervenir militarmente (invadir) a Venezuela. No es la primera vez que un Jefe del Comando Sur visita Argentina y quizás, en un futuro cercano, tampoco sea la última. Recordemos que durante la gestión macrista y en función de las reuniones mantenidas entre Macri y Obama en la semana del 24 de marzo de 2016, se realizaron acuerdos (Para los detalles invito a leer mi documento “DESARMANDO LA SOBERANIA”). En una reunión secreta realizada en la propiedad del agente y magnate británico Joseph “Joe” Lewis en la Provincia de Río Negro, se habló de la posibilidad de instalación dos bases encubiertas en el país: una bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la Provincia de Misiones, y otra “científica” para apoyo logístico en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. Filtraciones norteamericanas informaron que el gobierno argentino había ofrecido las mismas. En función de estos acuerdos una delegación del Ministerio de Defensa Argentino viajó a Washington, EE UU, en la semana del 10 de mayo de 2016 para reunirse con la Secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, así llama EE UU a Nuestra América, Roberta Jacobson e integrantes del Departamento de Defensa, del Pentágono y del Comando Sur. El resultado final de los encuentros fue revelado por el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares Ángel Tello al diario “La Nación” el domingo 16 de mayo y posteriormente a otros medios, entre ellos “Diálogo”. Mencionó entre otras cosas que se había convenido la instalación de una “base científica” en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, para dar apoyo logístico a las expediciones científicas en su camino a la Antártida. Por su parte el Coronel norteamericano Willie Berges, Jefe de la División de Asuntos político – militares y política del Comando Sur (SOUTHCOM) expresó que el Departamento de Defensa estadounidense y el Ministerio de Defensa argentino estaban fomentando acercamientos mutuos y que en ese marco y “para demostrar la voluntad de ambas naciones de trabajar de manera conjunta y compartir información, SOUTHCOM ha extendido una invitación al Gobierno de Argentina a enviar un Oficial de Enlace a SOUTHCOM y a la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial – Sur en Cayo Hueso. Esperamos que estos Acuerdos se firmen para ambos Oficiales de Enlace en un futuro cercano.”

Un mes y medio después, el 28 de junio, llegó al país el Almirante Kurt W. Tidd, Jefe del Comando Sur en ese momento. Se acordó la designación de un Enlace argentino en la sede del Comando Sur en Miami, aunque no se definió si sería un civil o militar. También la reanudación de ejercitaciones y capacitación bilateral en maniobras regionales e internacionales.

PROLEGOMENOS DE LA VISITA DE CRAIG FALLER

El 15 de enero de 2021 en la sesión virtual del SIMPOSIO NACIONAL ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE LA ARMADA DE SUPERFICIE CRAIG FALLER manifestó: “Es de interés para todos en este hemisferio tener socios con fuertes capacidades militares,…. Dos conceptos clave de la Estrategia de Defensa Nacional son las asociaciones y la expansión del espacio competitivo en todos los dominios, y eso es lo que está haciendo el Departamento de Defensa en el Comando Sur de los EEUU y a nivel mundial. Esos esfuerzos incluyen capacitación y educación con países socios, cooperación en seguridad, lucha contra organizaciones criminales transnacionales, detener la pesca ilegal, ejercicios, intercambios de personal, planificación e intercambio de inteligencia y tener una presencia militar allí para ayudar y tranquilizar. . Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y otras naciones, incluidos los aliados de la OTAN, han participado en los ejercicios anuales de UNITAS. Las misiones humanitarias también son un aspecto importante del fortalecimiento de las asociaciones… CHINA sigue siendo una amenaza significativa para este hemisferio y está buscando puertos de aguas profundas en El Salvador, Jamaica y otros lugares, y los chinos están tratando de ejercer control sobre el Canal de Panamá. También están tratando de obtener acceso a vías navegables interiores en Brasil y países vecinos a través de contratos de dragado y remolcadores. Las flotas pesqueras chinas están recolectando capturas ilegales en muchas áreas de SOUTHCOM. Los chinos también están tratando de vender su equipo de red 5G, que también es una amenaza para la seguridad. Además de CHINA, RUSIA, IRÁN, CUBA y NICARAGUA están tratando de desestabilizar las democracias en el área y están difundiendo desinformación y participando en actividades delictivas. Por lo tanto, a los socios de este Hemisferio les interesa permanecer unidos y trabajar juntos para mantener la paz y la prosperidad para todos, y, después de Asia, América Latina es el mayor socio comercial de Estados Unidos.”

El 11 de febrero de 2021 el Comandante de la Cuarta Flota de EEUU organizó una mesa redonda de naciones socias. Según informó el Comando Sur se realizó virtualmente debido a COVID-19 “y la conferencia incluyó a líderes de alto nivel de naciones socias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Panamá y Perú, junto con proveedores de fuerzas estadounidenses de las Fuerzas Marinas del Sur de los EE UU (MARFORSOUTH),. Comando de Operaciones Sur (SOCSOUTH) y Cuartel General de la Guardia Costera de EE UU. Las discusiones regulares nos permiten compartir pensamientos, preocupaciones y oportunidades para colaborar, y refuerzan nuestras alianzas y valores compartidos a medida que enfrentamos desafíos mutuos. Está claro que nuestros socios valoran nuestras relaciones y apreciamos sus incansables esfuerzos contra las amenazas persistentes La discusión permitió a los líderes discutir varios temas que afectan a la región, como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la capacitación en asistencia humanitaria / socorro en casos de desastre, el aumento de los intercambios de expertos en la materia, las organizaciones delictivas transnacionales y las amenazas a la seguridad cibernética.”

Y concluyó su informe afirmando que “El Comando Sur de las Fuerzas Navales de los EEUU / IV Flota de los EEUU apoya las operaciones militares conjuntas y combinadas del Comando Sur de los EEUU mediante el empleo de fuerzas marítimas en operaciones cooperativas de seguridad marítima para mantener el acceso, mejorar la interoperabilidad y construir asociaciones duraderas con el fin de mejorar la seguridad regional y promover la paz, la estabilidad y prosperidad en la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica.”

El 11 de marzo de 2021 El Comando Sur organizó la Conferencia de los Aliados 2021: Optimización para la incertidumbre, una sesión de medio día, en persona y virtual, que reunió a los líderes de EEUU y la OTAN y a funcionarios clave que representan la sede estratégica de las naciones aliadas participantes.

La conferencia se enfocó en resaltar la importancia de la Alianza y las asociaciones, alineando puntos de vista y entendimiento del entorno de seguridad en el Hemisferio Occidental, así llaman al Continente Americano. y desarrollando enfoques para responder a las amenazas emergentes. Discutieron lo que consideran las amenazas globales al Hemisferio, cómo lidiar con las consecuencias de la pandemia COVID-19, la amenaza de las organizaciones criminales transnacionales y competir con CHINA y otros estados “autoritarios” que compiten por influencia en la región. CRAIG FALLER manifestó “La pandemia ha acelerado toda la inestabilidad en América Latina y el Caribe. La mayoría de los países de esta región tienen un PIB negativo y al mismo tiempo vemos que esas rivalidades geoestratégicas se desarrollan particularmente con respecto a CHINA. En este Hemisferio, vemos su insidioso aumento, tal como los vemos en todo el mundo, y están buscando asegurar el dominio económico de CHINA por todos los medios posibles».

La Conferencia incluyó tres sesiones que se centraron en los puntos de vista aliados y la comprensión del entorno de seguridad emergente, el diálogo para aumentar la comprensión de los enfoques de seguridad y defensa de las naciones aliadas para el Hemisferio Occidental hasta el 2025, y la identificación de formas de dar coherencia a los esfuerzos futuros de la alianza. Y para terminar CRAIG FALLER añadió: “Nuestra guía provisional – Guía de seguridad nacional – y la carta de nuestro Secretario de Defensa, realmente establece la necesidad de unirnos y tener la suma de lo que hacemos para hacer las cosas mejores para el bien del Hemisferio, y realmente , el mundo . A lo largo de los últimos dos años, mientras he viajado por la Región he visto la necesidad de que trabajemos juntos y aprovechemos nuestros lazos históricos”. Además el informe señaló que “los miembros de la OTAN, Francia, el Reino Unido y los Países Bajos, tienen intereses nacionales que se extienden más allá de Europa Occidental en función de sus territorios soberanos de ultramar, incluidos los que se encuentran en América Latina y el Caribe.”

El 16 de marzo de 2021 CRAIG FALLER compareció ante el senado norteamericano para dar su Informe. Allí manifestó que: “Ahora más que nunca, existe un clima de urgencia por las amenazas globales que enfrentamos aquí en nuestro vecindario. Esta región es nuestro hogar. Este vecindario es nuestro hogar. Es un vecindario compartido. Es un Hemisferio de sumo interés para los EEUU. Las principales amenazas que enfrenta el Hemisferio son CHINA y las organizaciones criminales transnacionales. El Partido Comunista de China, mediante su insidiosa y corrupta influencia, busca dominar la región y el mundo en materia económica, basándose en su propia versión de orden mundial basado en reglas. CHINA aumenta rápidamente su influencia en el continente americano con la negociación de más de 40 acuerdos portuarios, el otorgamiento de grandes préstamos para ejercer influencia política y económica, el impulso de su propia estructura de tecnología de la información, y su participación en prácticas predatorias como la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada, la minería y la tala de bosques. Hemos visto muchas de estas tácticas en Asia y África. No podemos permitir que las impongan en nuestro vecindario. La Administración para el Control de Drogas considera al lavado de dinero chino como el principal sostén de las organizaciones criminales transnacionales. Los impactos de la pandemia, como una tormenta perfecta, alterarán al hemisferio en los próximos años. Para paliar el sufrimiento, SOUTHCOM intensificó los programas de asistencia humanitaria, contribuyendo en 2020 con más de 450 proyectos en 28 naciones. A grandes rasgos, los EE UU son líderes en asistencia humanitaria en Latinoamérica y el Caribe. SOUTHCOM también trabaja cada día para mejorar la preparación de sus socios militares a través de la cooperación en materia de seguridad. Esto incluye las capacidades de construcción institucional, capacitación en materia legal, educación y ejercicios. Nos enfocamos en la formación de fuerzas militares profesionales que sepan luchar y emplear la fuerza militar de forma legal y SOUTHCOM también se centra en capacitación de derechos humanos, programas de ayuda a las mujeres, programas de paz y seguridad y formación de suboficiales.” Elogió a la Guardia Costera de los EEUU por su trabajo junto con otras fuerzas militares y países socios de la Región. Y culminó su Informe sosteniendo que “CHINA, CUBA, IRÁN y RUSIA, apoyan en VENEZUELA a un régimen corrupto que alberga terroristas transnacionales. Los esfuerzos multinacionales deben destinarse a ejercer presión sobre el régimen.”

Estos mismos conceptos fueron vertidos horas después en la Conferencia brindada en el Pentágono a los periodistas presentes.

CRAIG FALLER EN ARGENTINA

A: LA VISITA AL MINISTERIO DE DEFENSA ARGENTINO

El Ministro de Defensa, AGUSTIN ROSSI , recibió el 07 de abril a la mañana en el Edificio Libertador a CRAIG FALLER quien en representación del Departamento de Defensa norteamericano efectuó la donación para la Argentina de tres hospitales de campaña y sus respectivos equipamientos, con el objeto de avanzar en la lucha contra el COVID-19. No es por criticar pero viendo las fotos proporcionadas por el Ministerio de Defensa nada que no podamos haber fabricado nosotros. En el Apostadero Naval Buenos Aires ROSSI agradeció la donación y se refirió a la estrecha relación entre ambas naciones cuando recordó que “más del 50% del gasto argentino en equipamiento militar proviene de EEUU y allí nuestro país tiene la mayor cantidad de representantes en el mundo con tres agregados militares por cada Fuerza y dos oficinas de compra: una de la Armada y otra de la Fuerza Aérea”.

“Desde que comenzó la pandemia, SOUTHCOM ha trabajado en estrecha colaboración con sus socios argentinos”, dijo FALLER acompañado por la encargada de negocios, Mary Kay Carlson, y la embajadora, Jean Manes, delegada civil del comandante de SOUTHCOM, entre otras autoridades norteamericanas. En el mismo sentido, continuó: “Juntos, hemos realizado 15 donaciones de asistencia humanitaria relacionadas con COVID para apoyar la respuesta de Argentina a esta crisis, entregando equipos de protección, suministros médicos y herramientas de monitoreo y detección”. ¡Cuánta generosidad y altruismo!

La agenda conjunta incluyó una reunión privada entre ROSSI y FALLER y más tarde un encuentro bilateral en el Salón San Martín del Edificio Libertador, durante el cual ROSSI brindó a la delegación invitada una descripción pormenorizada sobre el Fondo Nacional de Defensa (FONDEF) destinado a financiar el reequipamiento de las FFAA.

Estuvieron presentes en la comitiva argentina la Jefa de Gabinete del Ministerio Ana Clara Alberdi; los Secretarios de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi y de Asuntos Internacionales para la Defensa Francisco Cafiero; la Secretaria de Coordinación Militar en Emergencias Inés Barboza Belistri; los Subsecretarios de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa Mariano De Miguel, de Coordinación Administrativa Leonardo Garay de Asuntos Internacionales Roberto De Luise; y la Subsecretaria de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa Lucía Kersul . También participaron los Jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas General de División Juan Martín Paleo; del Ejército General de División Agustín Humberto Cejas; de la Armada Vicealmirante Julio Horacio Guardia; y de la Fuerza Aérea, Brigadier Mayor Xavier Julián Isaac. Dice el refrán popular “Reunión de rabadanes, cordero muerto”. Siempre el cordero muerto es el Pueblo.

B. PENSANDO EN USHUAIA

Como expresé en un párrafo anterior, el gobierno macrista le ofreció a EEUU la posibilidad de instalar una base militar disfrazada de “apoyo logístico a las expediciones científicas en su camino a la Antártida”. Aquí conviene destacar varios puntos: a) Supone, junto con la base británica – OTAN en las Islas Malvinas y el destacamento militar británico en las Islas Georgias, el control definitivo sobre nuestra plataforma continental, nuestro mar, sus recursos hidrocarburíferos y pesqueros, los nódulos polimetálicos, que son concentraciones de minerales útiles para el desarrollo de todo tipo de industrias, incluidas las aeroespacial y militar, que se encuentran en el fondo del Atlántico Sur; b) el control de la comunicación entre los océanos Atlántico Sur y Pacífico a través del Canal de Beagle, el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake y del Océano Índico a través de la proyección del poder sobre el mismo y; c) el libre acceso a la Antártida, que también se facilita desde las Malvinas. La Antártida no es sólo la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, es rica en hidrocarburos y en minerales estratégicos. En el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña, especialmente en la Península Antártica, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos y una buena cantidad de minerales. La prohibición para la utilización de los mismos vence en el año 2041. Hay voluntad por parte de la mayoría de los países del mundo en prorrogarla hasta el año 2091. EEUU y sus aliados se niegan. El objetivo es que las transnacionales norteamericanas accedan libremente al Continente para depredarlo. El 11 de junio de 2016 el pueblo fueguino salió a las calles para decirle no a la base. La noticia no fue difundida por los medios concentrados.

Antes de la llegada de FALLER el Secretario de Estado norteamericano BLINKEN le preguntó al Canciller FELIPE SOLÁ, en su primera comunicación telefónica, si era cierto que China construiría una base militar en Tierra del Fuego. SOLÁ le negó cualquier acuerdo en ese sentido. CRAIG FALLER tenía en su agenda una visita a Ushuaia para interiorizarse de la situación. La Armada Argentina busca desde hace tiempo financiamiento para una nueva base, en remplazo de la existente, que despierta interés en las principales potencias del mundo. Las conversaciones entre China y Argentina para que nuestro país se incorpore a la Ruta de la Seda encendió luces rojas en el Departamento de Estado, atento al “peligro chino” y sobre todo a la disputa geopolítica que EE UU mantiene con China y con Rusia.

Tanto el Gobierno Provincial de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina como fuentes del Ministerio de Defensa han manifestado que no hay ningún interés en que la base sea construida por terceros países. Desde el Ministerio de Defensa se informó que “La idea que siempre tuvimos es hacerla nosotros para usarla nosotros, no es algo que estemos pensando para que lo utilicen los demás. Obviamente, todo el mundo está interesado en saber qué ocurrirá allí. Es un lugar estratégico muy importante, sería la base marítima más austral del mundo, con posibilidad de monitorear todo lo que ocurre en el Atlántico Sur y cerca de la Antártida. La verdad es que hasta ahora no recibimos ninguna propuesta concreta ni de China ni de EEUU para financiar la base militar en Ushuaia. Nosotros tenemos políticas de colaboración militar con China y con EEUU, también con Rusia y con la Unión Europea, pero eso no significa que resignemos nuestros intereses. Queremos hacer la base en ese lugar geopolítico estratégico para el uso de la Armada argentina, no para que lo utilice otra armada. Eso no forma parte de nuestro análisis». Cabe recordar que no hay propuesta de EEUU porque fue el gobierno macrista el que ofreció la base, tal como lo informaron en su momento las fuentes norteamericanas. Sí hubo propuestas en el año 2012 para una base disfrazada de ayuda humanitaria en la Provincia del Chaco en 2012: en ese mismo año y en el 2019 en la Provincia del Neuquén: y en 2016 en las Provincias de Misiones y Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina. La resistencia popular condenó al fracaso todos los intentos y en el caso de la base en la Provincia del Chaco, a la resistencia popular se unió el accionar del entonces Ministro de Defensa ARTURO PURICELLI, sus colaboradores, y Cancillería. Nuestro Pueblo está atento y lo seguirá estando. Allá por el año 1923, mi admirado MANUEL UGARTE, creador del término Patria Grande, escribió: “Los pueblos que esperan su porvenir o su vida de una abstracción legal o de la voluntad de otros son de antemano pueblos sacrificados”.

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto no quedan dudas de los objetivos de CRAIG FALLER en este viaje de despedida. El gobierno norteamericano está en la búsqueda de socios para llevar a cabo su plan de acción contra China y contra Rusia. Para enfrentar a China, designada primera amenaza a su Seguridad, tal como lo expresó en sus Estrategias de Seguridad Nacional de diciembre de 2017, donde determinó que China, Rusia, Corea del Norte e Irán son desestabilizadores del orden mundial y regional y que EEUU debe garantizar su superioridad militar y la “paz democrática” ( me recuerda a la “pax romana” y a su final con los “bárbaros” destruyendo al Imperio Romano), Nacional de Defensa de 2018 y en los lineamientos preliminares de la nueva Estrategia establecidos por JOE BIDEN en enero de 2021; busca crear una gran coalición que abarque a países del Pacífico, Atlántico Sur, Índico, Asia y a Australia. La coalición contempla, llegado el caso, el enfrentamiento militar con China. Contra Rusia, la segunda amenaza identificada, el plan es rodearla militarmente a través de la OTAN. Hoy hay 38.000 efectivos de la OTAN desplegados en la frontera de Ucrania con Rusia. Esto es por la parte europea de Rusia. Para su territorio asiático, la misma coalición contra China, más teniendo en cuenta los pactos existentes entre China y Rusia que abarcan todos los aspectos. El otro objetivo, aunar esfuerzos para derrocar al Presidente Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, el compatriota, compañero y camarada Nicolás Maduro Moros apelando a todos los medios posibles, inclusive una invasión militar. Sin olvidar los esfuerzos para destruir a Cuba y Nicaragua, Corea del Norte e Irán. Esto es lo que está en juego y lo que se nos exige. Alguien podría preguntar ¿Por qué nos exigen esto? Muy simple: Porque al pertenecer a la OEA formamos parte del SIAD (Sistema Interamericano de Defensa), diseñado y manejado por EEUU para defender sus objetivos e intereses. Pero también porque somos, desde el año 1997, Gran Aliado Extra OTAN, “título honorífico” entregado por la Casa Blanca y el Capitolio norteamericanos a países confiables que acompañan sus aventuras imperiales. Nos lo otorgó Bill Clinton , en el mes de noviembre de 1997, en agradecimiento por la participación argentina en 1991 en la llamada “Tormenta del Desierto”, primera invasión a Iraq, y por el contrabando de armas a Croacia, en plena guerra civil yugoslava, en 1995, tapado con la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. En diciembre de 1997 el Congreso Nacional aceptó el “regalo”. A cambio de equipamiento militar, por supuesto obsoleto, y de entrenamiento con fuerzas de la OTAN, el país agraciado debe disponer de una fuerza de despliegue rápido que cuando EE UU decida, viajará a Europa, se pondrá a las órdenes de un jefe militar de la OTAN y participará en las aventuras imperiales. En ese carácter participamos de la destrucción de la ex Yugoslavia por EEUU y la OTAN y acantonamos tropas en Eslovenia y Kosovo. Este título sólo se pierde por decisión del gobierno norteamericano, porque el país “agraciado” deja de ser confiable o por decisión del gobierno de ese propio país si es que realmente ama a su Patria y a su Pueblo y está comprometido de verdad con la libertad, la soberanía y la independencia. A pesar de ciertos cortocircuitos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno norteamericano siempre nos consideró aliados y confiables. Y lo sigue haciendo.

El PAPA FRANCISCO manifestó en su carta por la conmemoración del Bicentenario de Nuestra Independencia que a la “Madre Patria no se la vende ni se la puede vender”. Por mi parte agrego a las palabras de Francisco… la Patria no se alquila, la Patria no se entrega, la Patria no se regala, la Patria no se da, la Patria se defiende. La Patria, el Pueblo y la Nación no son pasiones inútiles Dijo MANUELA SAENZ, la inmortal compañera del LIBERTADOR SIMON BOLIVAR “A la Historia no se la cuenta. Se la hace”.

Por último quiero recordar una vez más lo que manifestara el DR. GUSTAVO CIRIGLIANO : “Cuando un imperio proclama la paz trae la guerra, cuando exalta la solidaridad esconde un ataque, cuando reclama adhesión trama entrega y cuando ofrece amistad distribuye hipocresía”.

*PROFESORA ELSA M. BRUZZONE

CEMIDA (CENTRO DE MILITARES PARA LA DEMOCRACIA ARGENTINA)

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: Ministerio de Defensa.

