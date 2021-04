Chamaquili en TV cubana: Una obra creada a distancia WhatsApp mediante

Por Paquita Armas Fonseca.

Lucas tiene cinco años. Vive en un edificio que conozco bien: Infanta y Manglar, en el piso 3. Cuando Lucas nació ya yo no vivía allí, pero sí conozco a su Mamá, la Muma. Y su papá René, y a su tío (o abuelo) Tin. Lucas ha estado con su hermanita que nació en medio del acoso del asqueroso bicharraco, ese Sars-CoV-2.

Lucas se aburría, y le preguntaba cosas a su mamá y su papá. Tiene gracia y es desinhibido con sus cinco añitos. Entonces Muma se acordó de Ale, un poeta que vive a caballo entre España y Cuba, muy amigo de ellos y que ha escrito los poemas de Chamaquili, y le dijo: “¿No tienes un Chamaquili con la pandemia?”. Ale le dijo que no, pero “escríbeme algunas de las cosas que te dice Lucas de la COVID”. Y así empezó, el loco-poeta-narrador-repentista-cubanazo escribió no uno, sino 50 poemas. Muma, loca llama a Tin. Le enseña a Lucas uno de los poemas. El niño se lo aprende, y ella lo filma, lo edita. René le pone música.

II

P.A.: Ale, me encanta el Chamaquili de la TV. Quiero hacer una nota, pero me dicen que lo hacen en La Colmenita.

Ale: Claro, es una colaboración mía con La Colmenita.

P.A.: ¿Tienen grupo de video?

Ale: Yo escribí el libro Chamaquili y la pandemia y ellos lo van a llevar íntegro a la TV, son más de 30 poemas. Y luego van a seguir con los otros libros. ¡Todo Chamaquili en formato audiovisual!

P.A.: ¿Ese libro es inédito?

Ale: Sí, recién escrito.

P.A.: ¿Y se llama así Chamaquili y la pandemia?

Ale : Sí. Chamaquili y la pandemia. Es el libro de Chamaquili número 22 y solo se han publicado diez.

P.A.: ¿De quién es la idea?

Ale: ¿Del libro? Mía. Pero partió de un pedido de Muma, la co-directora de La Colmenita. Me preguntó si yo no había escrito ningún poema de Chamaquili sobre la pandemia. Le dije que no y prometí escribirle uno para su niño, que es el niño que hace de Chamaquili. Y ya me conoces, en vez de un poema salió un libro entero de más de 50 páginas, en el que Chamaquili habla sobre todos los problemas de la pandemia, el confinamiento la cuarentena, el lavado de las manos, la seguridad, etc. Lo de llevarlo a la televisión fue idea de Cremata y de Muma. En cuanto se leyeron el libro pusieron manos a la obra y en menos de tres o cuatro días ya habían hecho el primer poema. La televisión no tuvo nada que ver en esto, solamente recibió la idea del proyecto y aceptó transmitirlo. Llama a Cremata y a Muma y que te cuenten ellos. Cada semana graban un poema y me lo mandan a mí antes de emitirlo, yo doy el visto bueno y llega a la TV.

III

P.A.: Quisiera hacer una nota. Dame las coordenadas. ¿Quién hace Chamaquili para la TV?

Tin: Muma (mi casi hija), René (mi casi yerno) y yo… Para mí la coordenada es este WhatsApp. іііTengo muchas cosas lindas e importantes que decir de Muma!!! іY hasta secretos!

P.A.: Pues dilas. Ya hablé con ella, pero…. cuenta.

Tin: Dame un break…

(Se lo doy)

Tin: Te cuento de Chamaquili. Todo se debe a un “pronto” de Muma en fatiga pandémica. Ella siempre ha sido muy aficionada a realizar audiovisuales y mucho aprendió de Roly Peña, de Alderete, etc. en La Colmena TV. En este confinamiento ya ella no podía más y a la altura del 28 de enero de 2021, después de diez meses de encierro casi absoluto (con un Lucas de cinco años y una bebé recién nacida en confinamiento —Ana Lucía—) me embulló para hacer una cápsula sobre un fragmento de las Cartas de Martí a María Mantilla. Esa cápsula se transmitió en un NTV Dominical y provocó que mucha gente linda y sabia (muchos artistas) nos escribieran con frases de elogio y cariño. Entonces Muma se embulló… y le dio “el pronto”. Viendo a su Lucas al lado, en una edad perfecta y con evidentes aptitudes para transmitir mensajes simpáticos y auténticos, se le ocurrió la idea de escribirle y conspirar con un geniecillo cubano (que nosotros consideramos junto a Emiliano Sardiñas fundador de La Colmena, porque recorrieron —como miembros— media geografía cubana en los primeros años fundacionales), soberano de la ínsula de Infanta y Manglar, emperador del “Beverly Hills del Cerro” y monarca poético del edificio “Fama y Aplausos”. Muma le pidió que, si no tenía escrito ya, nos escribiera algo sobre la pandemia… Un poemita de Chamaquili… Ale se embulló tanto que de un tirón, en un domingo, escribió su libro más largo de la Serie de Chamaquili : Chamaquili y la Pandemia.

P.A.: ¿Y lo de las cápsulas? ¿Cómo se hizo el primero? ¿Y cómo se han ido haciendo los otros?

Tin: Inmediatamente que lo terminó nos envió el borrador a Muma y a mí. Tú sabes que a Muma yo la considero mi tercera hija hembra (no produzco varones). Y es desde la tercera temporada de La Colmena TV, la co-directora artística de La Colmenita. Cuando yo recibí aquel borrador, le escribí a Alex.

IV

Tin: іііAleeeeeeeeeeee!!! іEstoy arrebatado de placer!

Ale: Jejejeje jejejeje. іPoca gente hay tan expresiva como tú!

Le aseguré en éxtasis:

Tin: іEl lunes próximo empiezan a salir por la TV en cápsulas, los Chamaquilis que tú nos vayas aprobando!

Imagínate Paqui, yo no tenía todavía la idea de lo que íbamos a hacer, pero estábamos Muma y yo arrebatados con aquellos poemas.

Ale: Me encanta la idea. ¿Cómo piensas hacerlo? ¿Sabes que, además de los diez libros de Chamaquili publicados hay otros diez inéditos, once con este? Así que material hay de sobra.

Tin : Asere, te respondo con tus mismas palabras: іtú no imaginas cuán impulsivo e intenso me has puesto con tu pandémica genialidad!

Ale: Métele mano. іLuz verde!

Tin: Primero vamos a hacer este de la Pandemia… y luego todos… Hasta hacer Chamaquili, la película. (Risa)

Ale: Ese es mi sueño. Dos sueños. 1) Chamaquili el Musical (en teatro) y Chamaquili, la película (en cine). Ya hay más de 30 poemas con música. Y una gran compañía llamada La Colmenita, no sé si te suena… Me las mandas para verlas y compartirlas. Aquí no tengo TV cubana.

Tin: No, tú tienes que aprobarlas primero.

Ale: Poetaaa, aprobar nada. Si es contigo y La Colmenita, hasta home.

Tin: Te mandamos la primera el fin de semana, tú le das el visto bueno y está saliendo el lunes seguro. Los actores de esa primera: Muma y Lucas… y la locación, el cuarto de Lucas, que es un sueño.

Ale: Coñooo, me has emocionado. іVivan los niños! іY las Mumas! іUn abrazo, artista! іHasta el Chamaquilato y más allá!

Alexis Díaz Pimienta, poeta, investigador, repentista, autor del libro Chamaquili.

Tin: Ale, yo te voy a quemar, no tienes que responderme siempre, solo quiero palomitas azules… pero entiéndeme que estoy arrebatado con todo lo que se nos viene… Es una Biendemia, una Baguettedemia, un PataNegrademia… una Delikatessendemia!!!!!!! ¡Ah! y una confesión yo acabo de nombrar a Muma, la semana pasada, jefa de nuestro nuevo Departamento de Audiovisuales (¡que es el presente ya y el futuro inmediato de La Colmenita!), porque nuestras grandes funciones KarloMarxianas, creo que las volveremos a hacer mínimo en diez años.

Sigo: Le dije, entre las ideas, que no te quemara a ti, que ya estábamos preparando tu obra de teatro La indignación de las mariposas para cuando podamos representar la primera obra postpandémica. Pero ella se lanzó como buena “Muma Mater” que es, y conspiró contigo, que es lo que hubiera hecho yo si tuviera sus 30 años. іNunca imaginé que lo hicieras en un día! Ese debe ser el libro de cabecera del niño hispanoparlante de hoy mismo. Me ha emocionado XL, que se lo hayas dedicado a mi nieto Lucas y a Damiancito, el hijo de mi actual esposa, el que yo estoy criando ahora desde hace 3 años, mi chiquitico varón.

Hay una cosa que me es difícil explicarte. Hermano, yo llevo meses “infradown”, me he sentido seco, mustio, apagado, en absoluta fatiga pandémica. Y de pronto Chamaquili y la pandemia me ha devuelto a la vida y la creación ¡te lo juro! Hoy vine corriendo de mi casa a la sede, bajo la lluvia, muy feliz, después de haber leído esa genialidad que va a ser tan útil y hermosa. Me siento repleto de ideas, estrategias, tácticas, sueños, esperanzas… No te imaginas con quiénes me voy a reunir esta semana para lograr lo más posible, lo del libro.

Ale: Emocionado estoy yo. De veras que ese libro debería llegar a todos los niños, que lo lean y se identifiquen. Dale, Tin. Y a ver si animamos al viejo Oliver con los dibujos.

Tin : Lo llamo ahora mismo, le hago el amor virtual a nuestro “viejo” común y conspiraremos… ¡Y te cuento!

Ale: ¿Cuál poema o cuáles te gustaron más? Me interesa mucho tu criterio.

Tin : Dame un tin, que todavía los estoy saboreando… Se los leo todos a todos, como un poseso. Te prometo mandarte mi selección (que tendrá que ver con el orden que propondré de salida en TV), te la mando antes de las 5 de la mañana… ¡‘Toy activá’o! A ver, Ale, ayer no pude hacerte mi hit parade ó jit-paréy (en perfecto castellano), porque no pude imprimir, y a mí me gusta hacer eso como el mariscal Zhúkov (con todos los mapas sobre la mesa). іAhí te va!: (Por orden de salida en pantalla):

1.- “Chamaquili y el Coronavirus”

2.- “Chamaquili y la Vacuna”

3.- “Chamaquili no está solo” (este es tronco de 3er bate —porque los dos primeros son pa’ embasarse!—)

4.- “Chamaquili se hace el guapo” (Este me mola)…

5.- “Chamaquili y las distancias de seguridad”

6.- “Chamaquili y la Pandemia”

7.- “Chamaquili y los aplausos a los sanitarios”

8- “Chamaquili y PCR”

9.- “Chamaquili se sincera con MaPá”. іEste es mi Team Cuba!

10.- “Chamaquili y el COVID”

11.- “Chamaquili y el COVID (2)”

12.- “De cómo Chamaquili da lecciones a MaPá sin proponérselo” y…

Ale: ¡Coñooo! іPero te gustan todos! ¿Sabes que es este el más extenso de todos los libros de Chamaquili? Normalmente tienen entre 24 y 32 páginas, este es el doble o más. Y en número de poemas igual.

P.A.: Todo eso nos lo escribieron el 8 de marzo. Y ya el 13 de marzo:

Tin : Aleee ¡acabamos de terminar! ¡Mañana debe salir en el parte de Durán! Empezó el Chamaquili en “el vidrio”. Estoy al lado de Mumi y ya te leí.

Ale : Poetaaa, que feliz me hacen. Yo sufriendo porque hace 3 años no sale en papel y salta al “vidrio”. Ya ves. No todo es malo en la pandemia. ¿Lo puedo anunciar?

Tin: ‘Pérate… Es casi seguro, pero… ¿y si no sale?… Dale un margen de dudas, pero anúnciaselo casi seguro a los socios y cúmbilas.

Ale: ¡Qué bueno! Un abrazo grande. Me voy del aire feliz como una lombriz.

Tin: ¡Recemos!

Ale: Los ateos rezamos mal.

Tin: ¡Y vasos de H2O que tú conoces!…“Proletarios de todos los países ¡Recemos!”

P.A.: Ya el 14 de marzo…

Ale: Ya lo emitieron, según comentarios que me llegan.

Tin: ¡Me llamó por teléfono el Doctor Durán! Palabras textuales: “Es el trabajo más hermoso que se ha hecho en toda la pandemia. Estoy muy emocionado”.

Ale: ¡Coñooo! ¡Qué bueno! Pues les he compartido el video a mis amigos y contactos aquí en España y está la gente flipando, enamorados del niño, del proyecto, del poema. Sigue creciendo la emoción. Mira, entre los amigos, uno es periodista presentador de un programa de televisión local aquí en Almería y me ha pedido permiso para emitirlo. Yo le he dicho que lo consultaría y te pregunto.

Tin : ¡Claro! Te digo como me dijo Silvio: “Tú no solo tienes todos mis derechos, sino hasta todos los izquierdos”.

V

Tin: Paqui, lo novedoso de esto es que Muma sola, con un chama y una bebé hace más del 80 por ciento de todo. Es la directora de fotografía, la camarógrafa o camerawoman, la luminotécnica (tiene los equipos —de La Colmenita—: cámara y luces buenas), la sonidista en las filmaciones, la editora, la que construye la ambientación, la utilera, la mamá de Chamaquili… Y todo lo hace en su casa.

P.A.: ¿Y la música?

Tin: René, su esposo, hace la Música Original y junto a Janet Rodríguez del Sol, hace el sonido y la ecualización. Yo dirijo la actuación de los niños. Liuba Reyes, desde su casa, nos ayuda en el subtitulaje y los cuadros de Presentación y Despedida… іYo estoy muy contento con mi Muma! Ahora comprendo lo que en el mundo de los adultos se llama “Reserva de Cuadros” (Risa)

Todo se ha hecho en condiciones de confinamiento, casi el 95 por ciento entre dos hogares: Muma y René (nuestro Infanta y Manglar) y mi esposa Liset y yo.

P.A.: ¿Me permites publicar el intercambio entre tú y Ale?

Tin:: Tenemos que pedirle permiso a Ale…

P.A.: ¿Y?

Tin: Paqui, sí. un abrazo. Ale nos dio luz verde ¡Métele con to’! Que todavía tengo una sopa de pescado esperándome en tu casa! Ah, hay que darle un crédito también a nuestra atrezzista Claudia Garlobo, y los diseñadores Colmeneros de HNN que nos hacen las cositas animadas (hasta que se incorpore nuestro “viejo” Oliver) y todo vía WhatsApp, desde sus casas.

P.A.. ¿De nuevo la TV?

Tin: Te puse: “Yo dirijo la actuación de los niños”. En realidad soy también el Asistente de Muma en todo. (aguanto el bastón de la cámara, le acerco o le alejo la luz para que ella vea por el visor, poncho el sonido en un celular mientras se filma, edito con Muma, cargo las cosas de atrezzo y ambientación…). Te lo cuento porque Muma fue siempre la que hacía todo eso al ladito mío en el teatro durante muchos años, fue mi asistente, y ahora se está produciendo el relevo generacional en el trabajo televisivo colmenero… іGuillermo Tell entregándole la ballesta a su hijo! Y me recuerda a cuando yo hice mis pininos en TV con Cuando yo sea Grande… Yo era el “Mumo” de Iraida Malberti, mi inolvidable mamá. Esto es una carrera de relevos. Chamaquili en la TV ha sido un ejemplo del trabajo a distancia.

P.A.: ¿Y cuál es el secreto?

Tin: Paqui, el secreto (que a lo mejor ya lo sabes) es que hay un Chamaquili y la Pandemia dedicado a ti. Dice la dedicatoria de Ale: “Para Paquita Armas, otra vez”.

“Chamaquili y el COVID (2)”

Mapá, ¿cómo se dice?

¿CÓVID o COVID,

Con el acento en la “i”?

¿COVID o coronavirus

como leo por ahí?

¿CÓVID? ¿Sars-Cov-19?

¿Sars-Cov-2? Ya me perdí.

Mapá, pónganse de acuerdo

los adultos… Sí o sí,

porque es que tienen más nombres

Para el CÓVID o COVID

que al final yo y todo el mundo,

al menos todos aquí,

le decimos “bicharraco”.

Y ya está. Mejor así.

No parecerá científico,

pero peligroso sí.

Y nos entendemos todos

de San Antonio a Maisí

hasta que ustedes decidan

si Sars-Cov no sé qué número,

si CÓVID o si COVID.

¡Bicharraco, bicharraco!

¡Vete de aquí!

Tin: Tú sabes que tienes los derechos de autor de: “bicharraco”. ¡Eres la Cervantes del bicharraco!… Doña Miguela del bicharraco ja ja ja.

VI

Personajes de este intercambio por WhatsApp:

Ale: Alexis Díaz Pimienta, poeta, investigador, repentista, autor del libro Chamaquili.

Tin: Carlos Alberto “Tin” Cremata, actor, fundador y director general de La Colmenita, director de La Colmena TV.

Muma: Claudia Alvariño Díaz, actriz, la “Muma” de la Colmenita, co-directora artística de La Colmenita y La Colmena TV.

René: René Baños, músico director del grupo Vocal Sampling, director musical de La colmenita y La Colmena TV.

Lucas: Chamaquili.

P.A..: la que escribe, yo, Paquita Armas Fonseca.

Tomado de La Jiribilla/ Foto de portada: La Jiribilla.

