Congresistas de EEUU culpan a Biden por crisis migratoria en la frontera con México

Varios miembros del Congreso estadounidense consideran que la responsabilidad por la actual crisis migratoria en la frontera con México es del presidente Joe Biden y las agencias federales, señala el diario The Hill.

Si bien la mayoría de los legisladores dicen que proporcionarán más recursos si el mandatario lo solicita, también dicen que no hay mucho que puedan hacer en el Capitolio.

En ese sentido, el senador Jon Tester (Montana), un demócrata moderado, indicó que no sabe qué puede hacer el Congreso de inmediato para abordar el aumento de migrantes en la frontera, muchos de ellos niños no acompañados.

Lo que necesitamos es asegurarnos de que las personas y la tecnología estén disponibles allí para detener el flujo de indocumentados, y además resulta vital trabajar con los otros países para asegurarnos de que no envíen más, añadió Tester.

Según el periódicoe Hill, el demócrata Sheldon Whitehouse (Rhode Island), miembro del Comité Judicial del Senado, acotó que la mayor parte de lo que sucede allí está dentro del ámbito del poder ejecutivo, pero de todas formas «si sienten que necesitan recursos adicionales, obviamente estamos aquí para ayudar».

El senador Joe Manchin (Virginia Occidental), quien a veces se comporta como un caso atípico en el caucus demócrata, aseveró después de visitar la frontera entre Estados Unidos y México la semana pasada que ya es hora de que el Congreso adopte una reforma migratoria para abordar la creciente crisis.

La mayoría de los demócratas temen sumergirse en un debate divisivo y políticamente peligroso sobre la inmigración cuando es poco probable que puedan superar el obstruccionismo republicano y aprobar una legislación en el Senado, añade el artículo de The Hill, firmado por Alexander Bolton.

En un cambio sustancial de la política migratoria del expresidente Donald Trump, la administración Biden permite ahora que niños o adolescentes migrantes ingresen al país.

El Departamento de Seguridad Nacional también revirtió la disposición de Trump de exigir que los inmigrantes que buscan asilo esperen en México mientras sus casos se procesan en Estados Unidos.

Entretanto, la cantidad de migrantes indocumentados detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó en marzo la cifra mensual más alta en 15 años.

En particular el número de niños y adolescentes no acompañados que fueron puestos bajo custodia casi se duplicó en ese período, en comparación con febrero, según reportes preliminares de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) obtenidos por el diario The New York Times.

En total, los funcionarios fronterizos evitaron la entrada a la nación norteña de más de 170 mil migrantes en marzo, un aumento de casi el 70 por ciento más que en febrero y la cifra mensual más alta desde 2006.

Tomado de Al Mayadeen / Foto de portada: Getty Images.

