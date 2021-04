Covid-19 en Argentina: Piden un «cierre muy fuerte» de 15 días para la provincia de Buenos Aires

Daniel Gollán, Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires (Argentina), pidió este lunes que se declare un «cierre muy fuerte» en la entidad, al menos durante dos semanas, para contener la propagación del coronavirus, cuyos casos han aumentado en los últimos días.

«Lo que prima, claramente, es que estamos en una situación crítica y que necesitamos eso, una medida drástica, una medida de 15 días; por lo menos 15 días creemos que sería suficiente seguir con un cierre muy fuerte de la restricción de las personas y, por lo tanto, del virus«, dijo el funcionario durante una entrevista con Canal 13.

El Ministro provincial indicó que ese cierre implicaría bajar la circulación a un nivel en donde se deje lo mínimo indispensable para desarrollar la vida cotidiana. Esto incluiría la suspensión de los partidos de fútbol profesional. «Si empezamos con las excepciones, todo el mundo comienza a decir ‘no hay clases, pero hay fútbol'», manifestó el titular de Salud provincial.

Gollán explicó que la situación en la provincia de Buenos Aires es la que han venido denunciando hace mes y medio, sobre el aumento de casos por las nuevas variantes más letales del coronavirus.

«Es terriblemente contagioso este virus», añadió el funcionario, que hizo hincapié en que el brote actual presenta una mayor letalidad.

Así, explicó que en la primera ola de la pandemia mucha gente joven no presentaba síntomas o, al presentarlos, había una mejoría en un lapso corto de tiempo. «Ahora, pacientes jóvenes de 40, 42, 45 años se mueren; en cosa de días se los come el virus«, enfatizó Gollán. Además, señaló que la situación en el sistema sanitario provincial es «crítico«, pese a que se han agregado más camas, ambulancias de traslado y oxígeno, debido a que la curva de contagios no disminuye.

Las cifras

Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, de este domingo, en Argentina se han registrado a la fecha 2.860.884 casos positivos de coronavirus, de los cuales 1.244.879 se han confirmado en la provincia de Buenos Aires.

En la última jornada, de sábado a domingo, se confirmaron 15.012 nuevos diagnósticos positivos de covid-19, de ellos 6.820 se dieron en esta entidad.

En cuanto al número de fallecidos, de las 61.644 víctimas fatales que ha tenido Argentina por la pandemia, 31.574 se han registrado en la provincia de Buenos Aires.

Tomado de RT/ Foto de portada: Agustin Marcarian / Reuters.

Comparte esto: Twitter

Facebook