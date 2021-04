Covid-19: Récord de contagios y nuevas medidas en Argentina

El Presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas para enfrentar la segunda ola de coronavirus, el día en el que la cifra de contagios marcó un récord desde el inicio de la pandemia, con 22.039 casos positivos.

«Como Presidente de la Nación tengo la responsabilidad política de tomar las riendas y seguir conduciendo al país. En estas circunstancias prima mi condición humana, que me obliga a cuidar la vida y la salud antes que nada”, aseguró desde un set montado en la Quinta de Olivos, donde está aislado por tener COVID-19.

Según Página 12, las medidas, que comenzarán a regir a partir de las cero horas del viernes y que durarán tres semanas, incluyen la prohibición para circular entre las 0 horas y las seis; el cierre de bares y restaurantes a las 23; la suspensión de viajes grupales al exterior; la prohibición de actividades sociales en domicilios particulares y restricciones del transporte en el AMBA.

Las clases presenciales continuarán y son una prioridad del Gobierno. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, anunciarán hoy las medidas en sus distritos, que son los que tienen mayor cantidad de casos en todo el país.

Según confiaron al diario argentino fuentes del Gobierno, la idea es que esta batería de medidas «marque una diferencia importante» en el mapa de contagios, que parecen ir en ascenso sin control.

El Presidente explicó que “solo en los últimos siete días los casos aumentaron un 36 por ciento en todo el país y un 53 en el AMBA”, y alertó a la población que “la Argentina ha entrado en la segunda ola”. Luego aclaró que «mientas más circule el virus y más se ocupe el sistema sanitario, más medidas restrictivas deberemos tomar».

Haciendo referencia a una parte de la oposición que se mostró en contra de cualquier medida de cuidado, afirmó: «No me gusta que se haga política con la pandemia, que es una amenaza feroz que toda la humanidad afronta. Semejante catástrofe no puede volverse una miserable disputa política».

El DNU, que se publicará en las próximas horas y regirá hasta el 30 de abril, establecerá que en las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico se suspenderán actividades sociales en domicilios particulares, las reuniones en espacios al aire libre de más de 20 personas, además del cierre de boliches bailables, salones de fiestas, casinos y bingos.

Los restaurantes, teatros y cines continuarán abiertos con los aforos correspondientes hasta las 23 horas y la actividad deportiva recreativa se suspenderá en lugares cerrados donde participen más de diez personas, pero se podrá ejercitar al aire libre sin restricciones.

El decreto aclarará que en el AMBA sólo podrán usar el transporte público los trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y quienes fueron expresamente autorizados para hacerlo. Las empresa se deberán seguir haciendo cargo del transporte de sus empleados al lugar de trabajo.

Los vuelos internacionales, salvo para grupos –de egresados o jubilados–, seguirán vigentes, pero seguirán disminuyendo su frecuencia porque el Gobierno, según puntualizaron, «los desaconseja fuertemente por el riesgo que conllevan».

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, ratificó que «no están restringidos», pero advirtió que «el que se va sabe que se puede demorar mucho su regreso». Ibarra también detalló que seguirán vigentes las medidas que obligan a los pasajeros que viajan al exterior a pagar sus test de COVID-19 al regresar y la estadía en hoteles en caso de ingresar con la enfermedad. Los vuelos de cabotaje seguirán funcionando y el ingreso y circulación entre provincias, en principio, no tendría ningún tipo de restricción.

Se incrementarán los patrullajes y controles en trenes, colectivos y aeropuertos de todo el país. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se reunirá hoy con los jefes de las cuatro fuerzas federales para coordinar los dispositivos de control que se desplegarán.

El mensaje del presidente fue filmado al aire libre en la Quinta de Olivos, donde Fernández se encuentra aislado por tener COVID-19. Allí los equipos técnicos montaron un atril y armaron horas antes el set al que luego Fernández llegó caminando solo por la calle principal de la residencia. Integrantes de la Unidad Médica Presidencial estuvieron presentes controlando que se cumplan con todos los protocolos sanitarios. “Como ya saben, me ha tocado atravesar personalmente una experiencia que muestra cuán importante es la vacuna”, remarcó.

El mandatario expresó que “hemos adoptado diversas medidas que regirán para todo el país y otras más específicas que alcanzaran a zonas con mediano y alto riesgo epidemiológico y sanitario”. Además señaló que «estamos observando lo mismo que hace un año atrás: el virus ataca primero en los grandes conglomerados urbanos, por eso debemos actuar a partir de esa experiencia».

Por ello, en las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario será facultad y responsabilidad de los gobernadores adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios y también será su responsabilidad monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de circulación.

Fuentes del Gobierno explicaron que al tratarse de un DNU, el Estado no podrá aplicar multas a quienes lo incumplan. Lo que sí se podrá hacer es que aquellas personas que no cumplan con alguna medida sean acusadas de infringir normas de la Constitución Nacional. Como el decreto fue elaborado para cuidar la salud pública, quien no acate las restricciones podría estar atentando contra la Ley Suprema y ser sancionado por un juez.

Desde el Gobierno también adelantaron a este diario que no piensan extender políticas como el IFE y el ATP, ya que el cierre de actividades no tendrá la misma relevancia que el que se llevó a cabo en marzo del año pasado, momento en el que se crearon esas herramientas.

Sin embargo, expresaron que seguirán apoyando a los sectores que tienen más dificultades con políticas como el Programa de Recuperación Productiva (Repro). «Actualmente hay 10 mil empresas que lo reciben y esa política seguirá vigente», puntualizaron desde Casa Rosada. En ese sentido, destacaron que durante el último año el Gobierno llevó adelante una política de fuerte acompañamiento a los sectores sociales más postergados mediante la Tarjeta Alimentar, la AUH o el programa Progresar, y que lo seguirá haciendo.

«Ya hemos vacunado a mas del 90 por ciento del personal de salud con al menos una dosis y queremos terminar abril con la mayor cantidad de población mayor de 70 años vacunada«, resaltó el Presidente. En esa línea, Ibarra comentó que el Gobierno continúa con las negociaciones con el laboratorio Pfizer.

«Reforzando los cuidados podremos avanzar mejor en el proceso vacunatorio que está en marcha y para el que ya han arribado al país mas de siete millones de vacunas», concluyó Fernández.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: AFP.

