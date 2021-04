Cuba: En el corazón de San Isidro hay un vacunatorio

Por Kenny Fowler.

En el corazón de San Isidro hay un vacunatorio. En la Casa de Abuelos sita en Merced esquina Compostela. Allí se vacunaron en los últimos días 798 personas, que próximamente recibirán la 2da dosis como parte del Ensayo Clínico Fase III de SOBERANA. Allí labora un equipo de esos que dices que «se manejan solos», en fin, un equipo.

Entonces. Sí, salieron a la calle. Sí, estaban riendo y filmando con sus celulares. Sí, corearon la canción. Sí, San Isidro es un barrio pobre y marginalizado. Sí, se puede hacer más para y con esas personas.

Ahora, pregúntenle a alguno de ellos si fue de los voluntarios. Pregúntenle si algún familiar suyo lo fue, si algún vecino. Luego pregúntenle por el trato recibido, la información obtenida. Pregúntenle si aún cuando era tarde y todos estaban cansados no lo trataron de usted. Pregúntenle cuántas dudas tuvo que expresar hasta que se cansaran de explicarle. Pregúntenle si está animado a volver para su segunda dosis, sabiendo que puede ser de placebo.

No nos dejemos engañar. El pueblo de Cuba es también eso que se vio en el video, pero no solo es eso. Ahora no tocan respuestas apresuradas ni desesperos. Ahora lo que toca es trabajar en cuadro apretado para terminar de la mejor manera este Ensayo Clínico y, con toda la información en la mano, comenzar a inmunizar a la población. Eso, en el fondo, es lo que molesta a quien organiza y promueve esos circos.

Tomado de Bufa Subversiva.

