Cuba: Miriannys Montes de Oca y un mural contra el bloqueo

Por Andy Jorge Blanco.

Miriannys Montes de Oca cuenta que, cuando pinta, no puede parar hasta que ve la obra terminada. ¿Ni para tomar agua?, le pregunto. “Ni para tomar agua; todo se me olvida”, dice y me envía una foto en la que está subida sobre un andamio, desde el cual da las pinceladas finales a un mural en la populosa y habanera calle Reina.

Es sábado 24 de abril, cerca de la medianoche, y la artista de la plástica lleva cinco horas pintando. Buena parte de la prensa y los espectadores –que van y vienen mientras ella está “en su mundo”– ya se han retirado antes de que inicie el toque de queda. Miriannys terminará a las tres de la mañana, se acostará sobre las 4:30 am y despertará temprano. Pero a la medianoche ella sigue encima del andamio, con el pincel frente al rostro de un niño que simboliza el reclamo de Cuba al fin del bloqueo contra su gente.

“La Asociación Hermanos Saíz (AHS) me pidió que trabajara sobre la idea del bloqueo para un mural. Entonces contextualicé alguna de las imágenes que ya tenía elaborada, porque además había pocos días para hacer el boceto».

“El mejor boceto era el del niño. Pensé en que era un mural en la calle, quise que fuera agradable y escogí el amarillo porque es un color muy iluminado. El niño contiene toda la ingenuidad, la luz en los ojos necesaria para transmitir humanidad, para transmitir Cuba”, dice la artista cardenense de 27 años, egresada de la Universidad de las Artes (ISA) en 2017.

¿Cuál es el origen de esta imagen del niño? Me dices que ya existe como obra…

“Sí, pero ahora tiene un nuevo contexto. La pintura está basada en una foto que tomé en agosto de 2016 y forma parte de una serie titulada ‘Los soportables pesos del ser’. En ella vestí y maquillé a vecinos y familiares, e hice las fotos que luego se llevaron a pintura. La serie tiene entre 15 y 20 cuadros, y se expuso en la Casa de México en La Habana Vieja junto a un video que documentaba todo el proceso de la fotografía».

“El niño retratado es mi primo y está vestido como soldadito, el vestuario de la banda de su escuela. A mí me agrada mucho porque en Cuba es fuerte la defensa del país y, de pronto, ese contraste entre la fortaleza militar y la ingenuidad del niño me llamaba mucho la atención. El pequeño está bajo unas líneas rectas, como especie de ventana o reja. Eso también me gusta, es como el canario blanco enjaulado. Y así veo al bloqueo, que no nos da libertad ninguna. Es una buena manera de representar esta política contra Cuba mediante el niño y su mirada de luz”.

Amanece el domingo y Miriannys ha dormido poco más de una hora y habla de Rafael, el presidente de la AHS; de Yasel, el vicepresidente, y de su novio Manuel, músico, y que “fue muy cómico porque ninguno es pintor, pero se unieron a dar brocha gorda”, y que no ha visto la obra de día…

“El mural tiene un texto que aclara la idea para lo que fue concebido, y reclama que termine el bloqueo desde un modo poético. El arte puede llegar más lejos que las palabras. Fue agotador, pero valió la pena. Es mi pequeño gesto para dar un poco de amor. Trato de ver al país como mi casa”, agrega.

Baja del andamio y firma en una esquina del mural: “M. Montes de Oca. Abril. 2021”. Son las tres de la madrugada.

Mural realizado en una de las principales arterias de La Habana / Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: Sergei Montalvo Aróstegui/ Radio Rebelde.

