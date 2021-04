Cuba: Sosabravo, la magia del color

Por Roberto Chile.

Entrevista realizada a Alfredo Sosabravo y publicada por Cubadebate el 9 de mayo del 2011. Cumple 91 años en este 2021.

Sosabravo no le teme al color. Su obra, versátil y abarcadora, es como los buenos vinos, con los años cobra más fuerza, vitalidad e impacto; es como si el tiempo transcurriera a la inversa para este incansable creador, que ha encontrado en la pintura el camino hacia la felicidad.

¿Quién es Alfredo Sosabravo?

Un Pintor que mira la vida con optimismo y se proyecta con esperanzas.

¿Cuál de todas las técnicas de las artes plásticas disfrutas más?

Disfruto de todas, pero la pintura sigue siendo mi preferida. La pintura es el inicio y el final de mi experiencia artística.

¿Por qué ese derroche de color, cuando las tendencias actuales se inclinan a una restricción de la paleta?

Nunca me he dejado llevar por las tendencias. De ser así, por generación hubiera sido un pintor abstracto. La edad no tiene nada que ver con el color. El color es una expresión de la alegría y optimismo que quiero transmitir.

En tu obra está presente el humor, la ironía, una imaginación sin límites. ¿Mundo interior o percepción del mundo circundante?

Ambas cosas a la vez. Entre si coexisten y se complementan inevitablemente.

¿Eres feliz?

Muy feliz, como un niño grande. Cada día trato de serlo más.

¿Cuánto le queda por hacer a Sosabravo?

Espero que me falte mucho todavía. La mirada está puesta en una escalera infinita, porque infinitas son las posibilidades del arte.

¿Cómo quisieras que te recuerden cuando ya no estés?

Que se me recuerde como lo que soy: un trabajador del arte que busca permanentemente la felicidad.





Alfredo Sosabravo. Fotos: Roberto Chile.

Dama del sombrero, 2003 óleo y collage sobre tela, 198 x 125 cm Colección privada, La Habana

El día del cometa, 2005 óleo y collage sobre tela 189 x 125 cm.

Grupo expectante.

En el parque, 2000. Cristal de murano, 54 x 50 x 20 cm.

Pescado sobre roca. Pieza de Cristal de Murano, 2005, 38 cm de alto x 25 cm de diámetro.

Pescador 2 de 4. Pieza de Cristal de Murano, 2005, 55 x 50 x 26 cm.

Pescador. Pieza 1 de 9, Cristal de Murano, 2005, (60 x 50 x 25) cm.

Dama de verano, 2008. Bronce-patina 65 x 42 x 43 cm.

Hombre de corbata, 2010. Bronce-pátina, 100 x 40 x 20 cm. Fotos: Roberto Chile.

Tomado de Cubadebate / Foto de portada: Roberto Chile.

